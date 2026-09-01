Wielkie promocje w Lidlu. Klienci kupują na zapas. Niektóre produkty niemal za darmo
W Lidlu ruszyła seria mocnych promocji, które mogą skłonić klientów do robienia większych zapasów. Na sklepowych półkach pojawiły się oferty obejmujące popularne produkty spożywcze oraz artykuły codziennego użytku. Wśród nich jest akcja „3+1 za grosz”, 25 proc. rabatu przy zakupie trzech produktów oraz drugi artykuł tańszy aż o połowę. Część promocji obowiązuje tylko przez kilka dni.
Początek września to dla wielu rodzin czas większych wydatków. Powrót dzieci do szkół, koniec wakacji i konieczność uzupełnienia domowych zapasów powodują, że promocje na produkty o długim terminie przydatności mogą cieszyć się szczególnym zainteresowaniem.
Lidl przygotował kilka takich ofert jednocześnie. Na zdjęciach wykonanych w sklepie widać duże czerwone oznaczenia, które trudno przeoczyć.
Oliwki 3+1 za grosz. Można mieszać różne produkty
Jedną z najbardziej rzucających się w oczy promocji jest oferta na oliwki w puszkach marki Sol&Mar.
Klienci mogą skorzystać z akcji:
3+1 za grosz
Promocją objęte są wszystkie oliwki w puszce Sol&Mar, a produkty można dowolnie ze sobą mieszać. Z informacji umieszczonej przez sieć wynika, że czwarty, najtańszy produkt kosztuje jeden grosz.
Promocja obowiązuje od 31 sierpnia do 5 września.
To właśnie tego rodzaju oferta może zachęcać do zakupów na zapas. Produkty w puszkach można bowiem przechowywać znacznie dłużej niż świeżą żywność, dlatego zakup czterech opakowań jednocześnie dla wielu klientów może mieć sens.
Warto jednak przed włożeniem produktów do koszyka sprawdzić ich ceny jednostkowe oraz upewnić się, że wszystkie wybrane warianty są objęte akcją.
Wszystkie produkty Piratki 25 proc. taniej
Kolejna promocja obejmuje produkty Piratki.
Na sklepowej informacji widnieje:
„25% taniej przy zakupie 3”.
Oznacza to, że aby otrzymać rabat, należy kupić trzy produkty objęte akcją. Szczegółowe warunki promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.
Także ta oferta obowiązuje od 31 sierpnia do 2 września, a więc czasu na skorzystanie z niej jest znacznie mniej niż w przypadku oliwek.
Przy tego typu promocjach szczególnie ważne jest zwracanie uwagi na datę zakończenia akcji. Oferta widoczna jeszcze na początku tygodnia nie musi obowiązywać podczas kolejnych zakupów kilka dni później.
Oral-B: drugi produkt aż 50 proc. taniej
Duży rabat Lidl przygotował również na produkty marki Oral-B.
W tym przypadku mechanizm promocji jest inny. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy artykuł objęty jest rabatem 50 proc.
Sieć pozwala przy tym na dowolne łączenie produktów objętych ofertą.
To kolejna kategoria, w której klienci mogą zdecydować się na większe zakupy, ponieważ produkty do higieny jamy ustnej zazwyczaj nie są artykułami kupowanymi wyłącznie z myślą o najbliższych kilku dniach.
Promocja obowiązuje od 31 sierpnia do 5 września, a jej szczegóły również należy sprawdzić w aplikacji Lidl Plus.
Klienci mogą robić większe zapasy
Wspólną cechą widocznych w Lidlu promocji jest premiowanie zakupu kilku produktów jednocześnie.
W przypadku oliwek trzeba kupić cztery opakowania, aby czwarte otrzymać za grosz. Przy produktach Piratki rabat pojawia się przy zakupie trzech sztuk, natomiast promocja Oral-B zachęca do włożenia do koszyka dwóch artykułów.
Dla klientów oznacza to możliwość obniżenia średniej ceny pojedynczego produktu, ale jednocześnie większy jednorazowy wydatek przy kasie.
Dlatego przed zakupem warto policzyć, czy rzeczywiście wykorzystamy wszystkie produkty. Promocja jest najbardziej opłacalna wtedy, gdy dotyczy artykułów, które i tak regularnie kupujemy.
Trzeba mieć Lidl Plus
Na oznaczeniach promocji dotyczących produktów Piratki i Oral-B znajduje się informacja, że szczegóły dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Przy takich akcjach należy zwrócić uwagę na warunki zapisane w regulaminie, w tym ewentualną konieczność aktywowania kuponu oraz limity zakupowe.
To szczególnie istotne przy robieniu większych zapasów. Samo umieszczenie kilku produktów w koszyku nie zawsze wystarczy do otrzymania maksymalnego rabatu.
Przed podejściem do kasy najlepiej otworzyć aplikację i sprawdzić aktualne zasady konkretnej oferty.
Promocje nie będą trwały długo
Najkrócej potrwa promocja na produkty Piratki – według informacji znajdującej się w sklepie obowiązuje do 2 września.
Dłużej, bo do 5 września, mają obowiązywać akcje na oliwki Sol&Mar oraz produkty Oral-B.
Można więc spodziewać się, że właśnie produkty objęte największymi rabatami będą wzbudzały spore zainteresowanie klientów robiących zakupy na początku września. W przypadku najpopularniejszych wariantów dostępność może różnić się między poszczególnymi sklepami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.