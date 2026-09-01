Gigantyczna wyprzedaż w Rossmannie. Ceny spadły do 49 i 99 groszy. Z półek mogą znikać całe serie
Takie ceny w popularnej drogerii nie zdarzają się często. W Rossmannie trwa wyprzedaż, podczas której wybrane produkty zostały przecenione do poziomu, który może zaskoczyć klientów. Na sklepowych etykietach pojawiły się ceny 49 groszy i 99 groszy, podczas gdy wcześniej te same artykuły kosztowały kilkanaście, a nawet około 20 zł. Przy tak głębokich obniżkach najbardziej atrakcyjne produkty mogą szybko znikać z półek.
Na zdjęciach wykonanych w jednym ze sklepów widać między innymi artykuły dla dzieci z popularnymi bohaterami. Skala przeceny jest ogromna.
Z 12,99 zł na 49 groszy
Jedna z najbardziej spektakularnych obniżek dotyczy produktu dla dzieci widocznego na sklepowej półce. Są to zabawki plażowe.
Na żółtej etykiecie wyprzedażowej można zobaczyć cenę 0,49 zł. Wcześniejsza cena wskazana na oznaczeniu wynosiła 12,99 zł.
Oznacza to, że po przecenie produkt kosztuje mniej niż zwykła reklamówka w wielu sklepach.
Na zdjęciu widać kolorowe artykuły z dziecięcymi motywami, między innymi postacią z popularnej animacji „Psi Patrol”. Przy cenie wynoszącej kilkadziesiąt groszy trudno się dziwić, że takie wyprzedażowe półki mogą przyciągać uwagę klientów.
Kolejny produkt za 99 groszy. Zestaw Psi Patrol wcześniej kosztował 19,99 zł
Jeszcze większą różnicę pomiędzy pierwotną a wyprzedażową ceną widać na drugim zdjęciu.
Na etykiecie znajduje się wcześniejsza cena 19,99 zł, natomiast aktualna cena wyprzedażowa wynosi zaledwie 0,99 zł.
To oznacza obniżkę o około 95 procent.
Za cenę, za którą wcześniej można było kupić jedną sztukę, po przecenie teoretycznie można byłoby kupić około 20 produktów, oczywiście pod warunkiem odpowiedniej dostępności na półce.
Rossmann czyści półki. Warto zaglądać do działów wyprzedażowych
Tak głębokie przeceny zwykle dotyczą końcówek konkretnych serii lub produktów wycofywanych z bieżącej oferty. Właśnie dlatego sytuacja może wyglądać inaczej w poszczególnych placówkach.
Nie należy więc zakładać, że artykuł widoczny za 49 groszy w jednym Rossmannie będzie dostępny w tej samej cenie w każdym sklepie w Polsce.
W przypadku wyprzedaży kluczowa jest również dostępność. Jeżeli w danej placówce zostało kilka sztuk produktu przecenionego z kilkunastu złotych do kilkudziesięciu groszy, zapas może zniknąć bardzo szybko.
Klienci mogą znaleźć prawdziwe cenowe perełki
Właśnie dlatego podczas wizyty w Rossmannie warto zwrócić uwagę nie tylko na standardowe promocje widoczne w gazetkach.
Największe okazje mogą kryć się na półkach oznaczonych charakterystycznymi żółtymi etykietami „WYPRZEDAŻ”.
Zdjęcia pokazują, że różnice potrafią być ogromne. Mówimy o spadku z 12,99 zł do 0,49 zł oraz z 19,99 zł do 0,99 zł.
Przy takich cenach zakup kilku produktów nadal może kosztować zaledwie kilka złotych.
Nie w każdym Rossmannie znajdziemy to samo
Jest jednak ważne zastrzeżenie. Pokazane ceny pochodzą z konkretnego sklepu i nie są dowodem na ogólnopolską promocję obejmującą wszystkie placówki Rossmanna.
Wyprzedaże końcówek asortymentu mogą zależeć od zapasów danego sklepu. Jeden Rossmann może mieć jeszcze cały kosz przecenionych artykułów, podczas gdy w innym tego samego produktu może już w ogóle nie być.
Jedno jest jednak pewne: ceny 49 i 99 groszy widoczne na sklepowych etykietach robią wrażenie. Kto w najbliższych dniach wybiera się do Rossmanna, może więc przy okazji sprawdzić dział wyprzedażowy. Czasami największa okazja nie znajduje się w gazetce, lecz na samym końcu sklepowej półki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.