Gigantyczna promocja w Biedronce od piątku. 2,99 zł za kilogram, ale trzeba spełnić warunek
W piątek 25 września w Biedronce ruszy dwudniowa promocja na banany. Kilogram ma kosztować 2,99 zł, czyli o 57 proc. mniej od ceny 6,99 zł sprzed obniżki. Oferta potrwa do soboty 26 września, ale niższa cena jest dostępna tylko z aplikacją Moja Biedronka.
Przy zakupie 2 kg bananów rachunek wyniesie 5,98 zł. Według cen podanych na grafice promocyjnej za tę samą ilość przed obniżką trzeba było zapłacić 13,98 zł. Różnica to 8 zł.
Przed zakupami warto sprawdzić dwa warunki. Cena 2,99 zł za kilogram obowiązuje z aplikacją Moja Biedronka, a limit promocyjny wynosi łącznie 2 kg na konto w czasie trwania akcji. Bez aplikacji oraz po przekroczeniu limitu cena wskazana w ofercie to 4,99 zł za kilogram.
Promocja dotyczy bananów sprzedawanych na wagę. Jeśli planujesz większe zakupy na weekend, zwróć uwagę na wagę przy kasie: po wykorzystaniu limitu kolejne banany będą liczone według wyższej ceny. Akcja ma obowiązywać 25 i 26 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.