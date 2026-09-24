Zacznie się w piątek w Lidlu. Sklep obniża cenę o połowę i wprowadza ścisły limit
W piątek 25 września Lidl uruchomi krótką promocję na jeden z podstawowych produktów spożywczych. Masło ekstra Pilos o zawartości 83 proc. tłuszczu będzie można kupić za 2,49 zł zamiast 4,99 zł za opakowanie. Cena spadnie o połowę, ale sieć postawiła kilka warunków: trzeba kupić trzy kostki, aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus, a limit wynosi dokładnie trzy opakowania na kupon. Oferta potrwa tylko do soboty 26 września.
Masło za mniej niż 2,50 zł to obecnie cena, która może przyciągnąć do sklepów wielu klientów. Promocja obejmie polskie masło ekstra marki Pilos w opakowaniach po 200 gramów.
Standardowa cena wskazana przez sieć wynosi 4,99 zł. Po spełnieniu wszystkich warunków za każdą z trzech kostek klient zapłaci 2,49 zł.
Oznacza to, że zamiast 14,97 zł za trzy opakowania przy kasie powinno zostać naliczone 7,47 zł. Łączna oszczędność wyniesie więc 7,50 zł.
Lidl przecenia masło o 50 procent
Promocja zostanie uruchomiona w piątek 25 września i potrwa do soboty 26 września. Klienci będą mieli zatem tylko dwa dni na skorzystanie z obniżki.
Oferta obejmuje:
- masło ekstra Pilos,
- zawartość tłuszczu 83 proc.,
- opakowanie 200 gramów,
- cenę regularną 4,99 zł,
- cenę promocyjną 2,49 zł za opakowanie,
- obniżkę o 50 proc.
Po przeliczeniu kilogram masła w promocji kosztuje 12,45 zł. To właśnie dlatego oferta może wzbudzić duże zainteresowanie, szczególnie wśród osób przygotowujących większe zakupy lub planujących domowe wypieki.
Nie wystarczy włożyć jednej kostki do koszyka
Najważniejszy warunek zapisano na materiałach promocyjnych. Cena 2,49 zł obowiązuje przy zakupie trzech opakowań.
Klient, który kupi tylko jedną albo dwie kostki, nie spełni warunku akcji. Nie powinien więc zakładać, że każde pojedyncze opakowanie zostanie automatycznie przecenione o połowę.
Aby otrzymać rabat, trzeba:
- posiadać aplikację Lidl Plus,
- odnaleźć i aktywować właściwy kupon,
- włożyć do koszyka trzy opakowania objęte promocją,
- zeskanować aplikację przy kasie.
Warto aktywować kupon jeszcze przed podejściem do kasy. Samo posiadanie aplikacji może nie wystarczyć, jeżeli oferta nie zostanie wcześniej włączona.
Limit wynosi trzy opakowania
Lidl wprowadził ścisły limit: trzy opakowania na jeden kupon. Jest to jednocześnie liczba produktów wymagana do naliczenia promocyjnej ceny.
W praktyce oznacza to, że w ramach jednego kuponu klient kupi dokładnie trzy kostki po 2,49 zł każda. Nie będzie można objąć tym samym kuponem większego zapasu masła.
Limit może mieć znaczenie zwłaszcza w piątek rano, kiedy najbardziej atrakcyjne artykuły spożywcze często przyciągają klientów robiących zakupy na weekend.
Trzy kostki za 7,47 zł
Rachunek jest prosty:
- trzy opakowania w cenie regularnej: 14,97 zł,
- trzy opakowania w promocji: 7,47 zł,
- oszczędność: 7,50 zł.
Łącznie klient otrzyma 600 gramów masła. Promocja może zainteresować nie tylko osoby kupujące produkt na bieżąco, ale również tych, którzy wykorzystują masło do ciast, sosów i przygotowywania większych posiłków.
Przed zakupem większych ilości zawsze warto jednak sprawdzić termin przydatności oraz zastanowić się, czy produkt zostanie wykorzystany. Masło można przechowywać zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu, a jego ewentualne zamrożenie powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa żywności.
Oferta tylko przez dwa dni
Promocja obowiązuje od piątku 25 września do soboty 26 września. Nie jest to więc standardowa oferta trwająca przez cały tydzień.
Klienci, którzy chcą z niej skorzystać, powinni zwrócić uwagę na cztery najważniejsze elementy:
- właściwy termin akcji,
- konieczność zakupu trzech kostek,
- aktywację kuponu w Lidl Plus,
- limit trzech opakowań na kupon.
Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów. Sieć nie gwarantuje, że w każdym sklepie pozostaną dostępne przez cały okres trwania akcji.
Bez aplikacji cena może się nie zmienić
Obniżka została powiązana z programem Lidl Plus. Osoba, która nie aktywuje kuponu lub nie zeskanuje aplikacji przy kasie, może zapłacić cenę nieobjętą rabatem.
Dlatego przed zatwierdzeniem płatności warto spojrzeć na ekran kasy albo paragon i upewnić się, że rabat został prawidłowo naliczony.
W przypadku kasy samoobsługowej kod Lidl Plus najlepiej zeskanować przed zakończeniem transakcji. Jeżeli promocja się nie pojawi, należy sprawdzić, czy:
- kupon został aktywowany,
- w koszyku znajdują się trzy właściwe opakowania,
- wybrany produkt ma gramaturę i oznaczenie zgodne z ofertą,
- akcja nadal obowiązuje.
W piątek może być duże zainteresowanie
Cena 2,49 zł za 200 gramów masła wyróżnia się na tle standardowych cen tego produktu. Dodatkowo promocja potrwa tylko dwa dni, co zwiększa presję czasu.
Nie będzie jednak można wynosić masła całymi kartonami w ramach jednego kuponu. Lidl ograniczył zakup promocyjny do trzech opakowań. Sieć w ten sposób rozdziela dostępną pulę produktów pomiędzy większą liczbę klientów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.