Gigantyczna wyprzedaż kosmetyków w Lidlu. Sprawdziliśmy w sklepie, co można dorwać
Lidl rozpoczął wyprzedaż produktów kosmetycznych i artykułów do pielęgnacji. W odwiedzonym przez nas sklepie znaleźliśmy produkty przecenione nawet o 79 proc. Żele, szampony, kosmetyki do brody i płatki pod oczy można kupić już za 1,40, 2,36 lub 3 zł. Trzeba jednak działać szybko – produkty ustawiono w strefie „do wyczerpania zapasów”, a dostępność może być inna w każdej placówce.
Czerwone etykiety i tablice z napisem „Lidlowe ceny – do wyczerpania zapasów” pojawiły się nad specjalnymi półkami. Sieć wyprzedaje wybrane partie kosmetyków oraz artykułów do pielęgnacji. Nie jest to promocja wymagająca kupowania kilku sztuk ani aktywowania kuponu w aplikacji.
Sprawdziliśmy ceny bezpośrednio w sklepie. Najmocniejsza obniżka, jaką znaleźliśmy, sięgała 79 proc. Niektóre kosmetyki kosztowały niewiele więcej niż złotówkę.
Kosmetyki dla mężczyzn za 1,40 zł
Największą uwagę przyciągała oferta produktów marki Humanist. Na etykiecie wymieniono między innymi:
- żel pod prysznic,
- olejek,
- pomadę do brody i wąsów,
- różne rodzaje i pojemności – 30, 50 oraz 200 ml.
Cena została obniżona z 6,99 do zaledwie 1,40 zł. Rabat wynosi aż 79 proc.
To właśnie takich produktów może zabraknąć najszybciej. Przy tak dużej przecenie część klientów może kupować po kilka wariantów, szczególnie jeśli na półce pozostała niewielka liczba sztuk.
Przed włożeniem produktu do koszyka warto sprawdzić kod na etykiecie, pojemność oraz jego dokładną nazwę. Cena 1,40 zł dotyczy wybranych kosmetyków objętych konkretnym oznaczeniem.
Szampony i żele Cien za 3 zł
Na osobnej półce znaleźliśmy dziecięce kosmetyki Cien z postaciami z popularnych bajek. Oferta obejmuje szampon i żel pod prysznic w różnych wariantach, w dużych opakowaniach po 500 ml.
Cena została obniżona:
- z 4,49 zł,
- do 3 zł za opakowanie.
Oznacza to rabat wynoszący 33 proc. Cena za 100 ml produktu spada do 60 groszy.
Na półce dostępne były między innymi czerwone i niebieskie butelki z bohaterami „Psiego Patrolu”. Poszczególne warianty mogą znikać w różnym tempie, dlatego wybór zapachu lub postaci zależy od tego, co pozostało w danym sklepie.
Płatki pod oczy za 2,36 zł
Wśród przecenionych produktów znaleźliśmy również płatki pod oczy Pilaten. Cena na sklepowej etykiecie wynosiła 2,36 zł, a wskazana obniżka sięgała 47 proc.
To jeden z najtańszych produktów w całej strefie wyprzedażowej. Tego typu kosmetyki mogą zainteresować osoby kompletujące domowy zestaw pielęgnacyjny albo niewielkie dodatki do prezentów.
Także w tym przypadku należy sprawdzić oznaczenie konkretnego wariantu. Wyprzedaż nie musi obejmować wszystkich produktów tej marki znajdujących się w pozostałych częściach sklepu.
Szampon lub odżywka za 4,50 zł
Na kolejnej etykiecie widoczna była promocja na szampon lub odżywkę Sensic Cherry. Produkt przeceniono do 4,50 zł, a rabat wynosił 62 proc.
Oznacza to jedną z największych procentowych obniżek znalezionych w odwiedzonym przez nas Lidlu. Obok znajdowały się również inne artykuły do pielęgnacji włosów, jednak ich ceny i poziomy rabatów były różne.
Na sklepowej półce można było zauważyć między innymi produkt do włosów K18 w cenie 47,99 zł. Nie wszystkie rzeczy w strefie kosztują zatem kilka złotych – część droższych kosmetyków również została przeceniona, ale ich końcowa cena pozostaje wyższa.
Kremy do twarzy przecenione niemal o połowę
Wyprzedaż obejmuje także wybrane kremy do twarzy Cien. W odwiedzonym sklepie jeden z wariantów został przeceniony:
- z 24,99 zł,
- do 13,26 zł.
Rabat widoczny na etykiecie wynosił 46 proc. W sprzedaży mogą znajdować się różne rodzaje kremów, dlatego przed zakupem warto sprawdzić przeznaczenie produktu, typ skóry oraz datę przydatności.
Nie należy zakładać, że każdy krem Cien jest objęty identyczną przeceną. Rabaty dotyczą konkretnych kodów produktów wskazanych na elektronicznych etykietach.
Najciekawsze ceny znalezione w Lidlu
W odwiedzonym przez nas sklepie można było znaleźć między innymi:
- wybrane kosmetyki Humanist – 1,40 zł, obniżka o 79 proc.,
- płatki pod oczy Pilaten – 2,36 zł, obniżka o 47 proc.,
- szampony i żele Cien 500 ml – 3 zł, obniżka o 33 proc.,
- szampon lub odżywkę Sensic Cherry – 4,50 zł, obniżka o 62 proc.,
- wybrane kremy do twarzy Cien – 13,26 zł, obniżka o 46 proc.,
- wybrany kosmetyk do włosów K18 – 47,99 zł.
Największą okazją pod względem ceny pozostają produkty Humanist za 1,40 zł. Z kolei przy zakupie kosmetyków do włosów oraz twarzy nominalna oszczędność może być wyższa, mimo większej ceny końcowej.
Promocja nie musi wyglądać tak samo w każdym Lidlu
To nie jest klasyczna akcja z jednym terminem obowiązującym we wszystkich sklepach. Produkty umieszczono w strefie wyprzedażowej z wyraźnym komunikatem: „do wyczerpania zapasów”.
Oznacza to, że:
- asortyment może różnić się między placówkami,
- nie wszystkie ceny muszą być dostępne w każdym Lidlu,
- liczba produktów jest ograniczona,
- pojedyncze warianty mogą zniknąć jeszcze tego samego dnia,
- po wyprzedaniu towaru sieć nie musi uzupełniać półki.
Najlepiej szukać czerwonych regałów lub koszy oznaczonych hasłem „Lidlowe ceny”. Mogą znajdować się poza standardowym działem kosmetycznym.
Sprawdź cenę na etykiecie i paragonie
Przy wyprzedażach końcówek serii obok siebie mogą stać bardzo podobne opakowania objęte różnymi cenami. Przed zakupem warto porównać kod produktu z kodem na etykiecie.
Jeżeli sklep posiada czytnik cen, można dodatkowo zeskanować wybrany artykuł. Po zapłaceniu dobrze jest także sprawdzić paragon, szczególnie przy kilku podobnych kosmetykach.
Wyprzedaż nie wymaga – zgodnie z widocznymi oznaczeniami – kupowania kilku sztuk tego samego produktu. Nie ma również informacji, aby do naliczenia pokazanych cen potrzebny był aktywowany kupon w Lidl Plus.
Nawet 79 proc. taniej, ale liczy się szybkość
Najmocniej przecenione produkty kosztują obecnie mniej niż najtańsze drobiazgi w wielu drogeriach. Kosmetyk za 1,40 zł, płatki pod oczy za 2,36 zł czy półlitrowy szampon z żelem za 3 zł mogą szybko przyciągnąć klientów.
Nie ma jednak gwarancji, że dokładnie te same artykuły znajdą się w najbliższej placówce. To lokalna wyprzedaż zapasów, a jej zawartość zależy od towaru pozostałego w konkretnym sklepie.
Najkrócej: warto zajrzeć do strefy wyprzedażowej przy najbliższej wizycie w Lidlu. Rabaty dochodzą do 79 proc., a ceny zaczynają się od 1,40 zł. Kto trafi na dobrze zaopatrzoną półkę, może kupić kosmetyki za ułamek wcześniejszej ceny.
Źródło: ceny i oznaczenia sprawdzone przez redakcję w sklepie Lidl. Oferta do wyczerpania zapasów; asortyment może różnić się w poszczególnych placówkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.