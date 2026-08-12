Gigantyczna promocja zacznie się w czwartek w Biedronce. Dwa produkty dostaniesz gratis
W czwartek 13 sierpnia w Biedronce ruszy jednodniowa akcja, która może zainteresować szczególnie rodziców kompletujących szkolną wyprawkę oraz osoby planujące większe zakupy do domu. Sieć uruchomi promocję 2+2 gratis na artykuły przemysłowe, tekstylia i zabawki. Klient wybiera 4 produkty objęte akcją, a za 2 najtańsze nie zapłaci.
Promocja obowiązuje tylko 13 sierpnia i wymaga użycia karty Moja Biedronka lub aplikacji. Co istotne, produkty można mieszać dowolnie, więc nie trzeba kupować 4 identycznych rzeczy.
W czwartek wielka akcja 2+2 gratis w Biedronce
Biedronka przygotowała ofertę obejmującą szeroką grupę artykułów niespożywczych. Mechanizm jest prosty: trzeba kupić 4 produkty promocyjne, a 2 najtańsze zostaną objęte rabatem.
Akcja została oznaczona hasłem „Mieszaj dowolnie”. Oznacza to, że klient może połączyć w jednym zakupie różne towary należące do kategorii uczestniczących w promocji.
To może mieć szczególne znaczenie w połowie sierpnia. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostaje niewiele czasu, a wiele rodzin właśnie teraz kupuje zeszyty, przybory i pozostałe elementy wyprawki.
Te produkty obejmie promocja
Według informacji przedstawionych przez sieć akcja obejmuje artykuły przemysłowe, tekstylia oraz zabawki. Na materiałach promocyjnych Biedronka wskazuje również m.in. artykuły papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki, worki oraz książki.
W praktyce oferta może więc zainteresować nie tylko rodziców dzieci w wieku szkolnym. Promocja obejmuje znacznie szerszą kategorię produktów dostępnych w sklepach.
Kupujesz 4, za 2 najtańsze nie płacisz
Najważniejszy jest sposób naliczania rabatu. Nie oznacza on, że dowolne 2 z 4 produktów będą bezpłatne.
Gratis obejmuje 2 najtańsze produkty promocyjne. Rabat odpowiadający ich wartości zostanie rozłożony proporcjonalnie na wszystkie produkty promocyjne znajdujące się na paragonie.
Jeżeli więc klient wybierze 4 rzeczy o bardzo różnych cenach, największa korzyść będzie dotyczyła dwóch najtańszych. Przy planowaniu zakupów może mieć znaczenie dobieranie produktów o zbliżonej wartości.
Jest limit. Tego trzeba pilnować przy kasie
Biedronka wprowadziła dzienny limit wynoszący 20 produktów na kartę Moja Biedronka. Oznacza to maksymalnie 10 najtańszych produktów objętych gratisem.
Warunkiem skorzystania z promocji jest zeskanowanie przy zakupie karty Moja Biedronka albo aplikacji sieci.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów, dlatego dostępność poszczególnych artykułów może różnić się między sklepami. W Warszawie, podobnie jak w pozostałych częściach kraju, najbardziej poszukiwane produkty mogą znikać szybciej.
Nie wszystko będzie objęte akcją. Biedronka podała wyjątki
Przed włożeniem produktów do koszyka trzeba sprawdzić oznaczenia. Sieć wyłączyła z promocji część marek i kategorii.
Z przedstawionych warunków wynika, że akcja nie obejmuje m.in. produktów LEGO, Lotto, Puma, Pierre Cardin, Blue Point, Getta, Carla, Bonetti, Dafi, Espiro, Kappa, Dada i Disney. Wyłączono również m.in. skarpety, rajstopy, żarówki Philips, papier ksero, szczoteczki Oral-B, 5-paki samochodzików Hot Wheels oraz część innych wskazanych produktów.
Dlatego samo znalezienie produktu w kategorii zabawek czy artykułów przemysłowych nie gwarantuje jeszcze naliczenia rabatu.
Promocja potrwa tylko jeden dzień
To jeden z najważniejszych elementów całej oferty. Akcja 2+2 gratis została zaplanowana na czwartek 13 sierpnia. Nie jest to promocja obowiązująca przez cały weekend.
Przy tak krótkim czasie trwania oferty można spodziewać się większego zainteresowania szczególnie produktami związanymi ze szkołą. Sierpień jest okresem, w którym rodzice intensywnie kompletują wyprawki na nowy rok szkolny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakupy artykułów szkolnych, tekstyliów, zabawek lub innych produktów przemysłowych, czwartek 13 sierpnia może być dobrym momentem na większy zakup w Biedronce.
Najważniejsze są 4 zasady. Trzeba wybrać 4 produkty uczestniczące w promocji, zeskanować kartę Moja Biedronka lub aplikację, pamiętać, że rabat dotyczy 2 najtańszych produktów, oraz sprawdzić, czy wybrane towary nie znajdują się na liście wyłączeń.
Warto również zwrócić uwagę na ceny poszczególnych rzeczy. Jeżeli wszystkie 4 produkty będą kosztowały podobnie, wartość uzyskanego rabatu może być znacznie większa niż w przypadku koszyka, w którym znajdują się 2 drogie i 2 bardzo tanie artykuły.
Promocja jest jednodniowa i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Osoby zainteresowane konkretnymi produktami powinny więc sprawdzić ich dostępność 13 sierpnia w swoim sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.