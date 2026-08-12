Od 1 września ZUS zmienia ważne kwoty. Część emerytów może dostać niższy przelew
Ta zmiana może zaskoczyć osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę i jednocześnie pracują. Od 1 września 2026 roku wystarczy zarobić mniej niż obecnie, aby ZUS mógł zmniejszyć świadczenie. Jeszcze bardziej trzeba uważać na drugi próg, bo jego przekroczenie może oznaczać zawieszenie wypłaty emerytury.
Nie chodzi przy tym o nowy podatek ani o obniżenie wszystkich emerytur. Zmieniają się limity przychodów dla części osób dorabiających do świadczeń. Nowe kwoty będą niższe od obowiązujących w sierpniu.
Ważna zmiana od 1 września. ZUS będzie patrzył na nowe limity
Osoby, które pobierają wcześniejszą emeryturę i nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, nie zawsze mogą zarabiać dowolne kwoty bez wpływu na świadczenie.
Przepisy wyznaczają dwa istotne poziomy przychodów. Pierwszy odpowiada 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a drugi 130 proc.
Jeżeli przychód przekroczy pierwszy próg, ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie. Po przekroczeniu drugiego może dojść do jego zawieszenia.
Problem w tym, że od września oba progi idą w dół.
6463,20 zł. Tej kwoty trzeba pilnować od września
Główny Urząd Statystyczny podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2026 roku wyniosło 9233,13 zł brutto. Było niższe niż w poprzednim kwartale, dlatego obniżają się również limity dorabiania.
Od 1 września 2026 roku przychód do 6463,20 zł brutto miesięcznie nie będzie powodował zmniejszenia świadczenia.
Jeżeli miesięczny przychód przekroczy 6463,20 zł brutto, ale nie będzie wyższy niż 12 003,10 zł brutto, ZUS może odpowiednio zmniejszyć świadczenie.
Najpoważniejsze konsekwencje pojawiają się po przekroczeniu 12 003,10 zł brutto miesięcznie. Wówczas świadczenie może zostać zawieszone.
Jeszcze w sierpniu można zarabiać więcej
Skala zmiany jest dobrze widoczna, gdy porównamy nowe kwoty z limitami obowiązującymi do końca sierpnia.
Obecnie pierwszy próg wynosi 6694,10 zł brutto. Od września będzie to 6463,20 zł. Bezpieczny poziom przychodu spadnie więc o 230,90 zł miesięcznie.
Jeszcze większa różnica dotyczy drugiego progu. Do 31 sierpnia wynosi on 12 431,80 zł brutto, natomiast od września będzie to 12 003,10 zł.
Oznacza to spadek aż o 428,70 zł.
W praktyce niektórzy emeryci mogą nie dostać żadnej podwyżki wynagrodzenia, a mimo tego znaleźć się ponad nowym limitem. Wystarczy, że zarabiają obecnie kwotę znajdującą się pomiędzy starym i nowym progiem.
Zarabiasz 6600 zł? Od września sytuacja się zmieni
Wyobraźmy sobie osobę pobierającą wcześniejszą emeryturę, która osiąga miesięczny przychód w wysokości 6600 zł brutto.
W sierpniu mieści się jeszcze poniżej granicy 6694,10 zł. Sam taki przychód nie powoduje więc przekroczenia pierwszego progu.
We wrześniu przy identycznych zarobkach sytuacja będzie już inna. Nowa granica wyniesie 6463,20 zł, czyli miesięczny przychód będzie od niej wyższy o 136,80 zł.
To pokazuje, dlaczego osoby znajdujące się blisko obecnych limitów powinny sprawdzić swoje wynagrodzenie przed wejściem nowych kwot.
ZUS może obniżyć świadczenie. Jest jednak maksymalna granica
Przekroczenie 6463,20 zł nie oznacza automatycznie utraty całej emerytury. Jeżeli przychód pozostaje pomiędzy pierwszym a drugim progiem, świadczenie jest odpowiednio zmniejszane.
Znaczenie ma kwota przekroczenia, ale istnieje również maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia.
Wynosi ona obecnie:
989,41 zł w przypadku emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
742,10 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
841,05 zł dla renty rodzinnej, jeżeli jest do niej uprawniona jedna osoba.
Przykładowo osoba osiągająca od września przychód w wysokości 7000 zł brutto przekroczy pierwszy limit o 536,80 zł. Taka różnica może przełożyć się na odpowiednie zmniejszenie wypłacanego świadczenia.
12 003,10 zł to druga granica. Tutaj konsekwencje są poważniejsze
Znacznie większej ostrożności wymagają zarobki znajdujące się w pobliżu drugiego limitu.
Od 1 września będzie on wynosił 12 003,10 zł brutto miesięcznie. Przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia może doprowadzić do zawieszenia świadczenia.
Właśnie dlatego przy rozliczeniach nie należy patrzeć wyłącznie na podstawową pensję. Znaczenie mogą mieć również inne przychody uwzględniane przez ZUS przy ustalaniu prawa do wypłaty świadczenia.
Masz 60 lub 65 lat? Ta zasada jest bardzo ważna
Informacja o nowych limitach może brzmieć niepokojąco, ale nie dotyczy wszystkich emerytów.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą co do zasady dorabiać bez ograniczeń wynikających z opisanych progów.
W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Jeżeli więc ktoś pobiera zwykłą emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i nadal pracuje, sam fakt przekroczenia kwot 6463,20 zł czy 12 003,10 zł zasadniczo nie powoduje zmniejszenia świadczenia na opisanych zasadach.
Limity są szczególnie istotne dla osób pobierających wcześniejsze świadczenia przed osiągnięciem odpowiedniego wieku.
Dlaczego ZUS obniża limity?
Nie jest to jednorazowa decyzja dotycząca wyłącznie września. Limity są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem i dlatego okresowo się zmieniają.
Tym razem przeciętne wynagrodzenie w II kwartale okazało się niższe niż w I kwartale. Automatycznie przełożyło się to na niższe progi.
To sytuacja mniej korzystna dla pracujących wcześniejszych emerytów. Od września łatwiej będzie bowiem przekroczyć zarówno granicę zmniejszenia, jak i zawieszenia świadczenia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz wcześniejszą emeryturę lub rentę i jednocześnie pracujesz, sprawdź swój miesięczny przychód przed 1 września. Szczególną uwagę powinny zachować osoby, których zarobki znajdują się blisko nowych progów.
Zapamiętaj dwie kwoty: 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł brutto.
Pierwsza wyznacza granicę, po której może rozpocząć się zmniejszanie świadczenia. Druga jest związana z możliwością jego zawieszenia.
Największe znaczenie zmiana ma dla osób zarabiających od 6463,20 do 6694,10 zł brutto. Jeszcze w sierpniu mieszczą się poniżej dotychczasowego pierwszego progu. Od września przy dokładnie takich samych zarobkach mogą go już przekroczyć.
Podobna sytuacja wystąpi przy wyższych wynagrodzeniach. Osoba osiągająca przychód pomiędzy 12 003,10 a 12 431,80 zł brutto znajduje się obecnie poniżej drugiego progu, ale od września może znaleźć się już powyżej nowej granicy.
Nie trzeba więc zacząć zarabiać więcej, aby wejść w obszar nowych ograniczeń. To limity od 1 września przesuną się w dół. Dla części pracujących wcześniejszych emerytów właśnie to będzie najważniejszą zmianą początku jesieni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.