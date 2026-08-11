Są plany ewakuacji 2477 gmin. Decyzja w 15 minut. Warszawa przygotowuje metro i dostosowuje autobusy do noszy
Gdyby dziś trzeba było ogłosić ewakuację w Warszawie, procedura ruszyłaby w kwadrans – nie w ciągu godzin czy dni. To nie zapowiedź, tylko stan faktyczny: wszystkie 2477 gmin w Polsce mają już gotowe, zatwierdzone plany ewakuacyjne, a stolica dokłada do tego własny, wielomilionowy program obejmujący metro, autobusy z miejscami na nosze i sieć miejsc schronienia. Pytanie nie brzmi już, czy system istnieje – tylko czy Ty wiesz, jak z niego skorzystać w swoich pierwszych piętnastu minutach.
Ustawa, która dała gminom rok na przygotowanie
Cały system opiera się na ustawie z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku. Włodarze wszystkich gmin w Polsce dostali dokładnie dwanaście miesięcy na przygotowanie wkładów do wojewódzkich planów ewakuacji – dokumentów precyzujących lokalne zagrożenia, konkretne trasy wyjścia z zagrożonego terenu, miejsca zbiórek oraz zasady organizacji transportu. Szczegóły określiło rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku. Termin 31 grudnia 2025 roku był nieprzekraczalny nie bez powodu – bez dokumentów gminnych nie dało się złożyć planów wojewódzkich, a bez wojewódzkich – ogólnokrajowego. Żadna z 2477 gmin go nie przekroczyła, a większość poradziła sobie jeszcze w listopadzie.
Kto naciska guzik i jak szybko zapada decyzja
Rozporządzenie wyznacza cztery scenariusze uruchamiające procedurę – zagrożenie zbrojne, trwający konflikt zbrojny, przewidywaną klęskę żywiołową oraz jej faktyczne wystąpienie. Ścieżka decyzyjna jest celowo maksymalnie skrócona. W kryzysie ogólnokrajowym o ewakuacji decyduje Szef Obrony Cywilnej, czyli minister spraw wewnętrznych i administracji, na wniosek właściwego wojewody – a jeśli sytuacja nie znosi zwłoki, wojewoda może zdecydować samodzielnie, informując centrum już po fakcie. Jeszcze szybciej działa to na poziomie lokalnym – wójt albo prezydent miasta może zarządzić natychmiastową ewakuację bez czekania na nikogo, jeśli to jedyny sposób na ratowanie życia, na przykład przed nadciągającą powodzią. Analitycy studiujący doświadczenia Ukrainy z 2022 roku wskazują na tę samą liczbę, wokół której zbudowano polski system – piętnaście minut na realną reakcję w scenariuszu militarnym.
Kto wychodzi pierwszy, a kto radzi sobie sam
Kolejność ewakuacji nie jest przypadkowa – to formalne pierwszeństwo wpisane w dokumenty każdej gminy. Najpierw ewakuowane są dzieci, kobiety w ciąży, pacjenci szpitali i placówek leczniczych, podopieczni domów dziecka, osoby z niepełnosprawnościami niezdolne do samodzielnego poruszania się oraz mieszkańcy placówek całodobowej opieki. Dla tej grupy przewidziano transport specjalistyczny – karetki, transport sanitarny, a przy ewakuacji szpitali także śmigłowce Państwowego Ratownictwa Lotniczego koordynowane przez wojewodów. Reszta, czyli osoby zdrowe i sprawne, w założeniach systemu ma się ewakuować samodzielnie – szacunkowo połowa mieszkańców opuściłaby strefę zagrożenia własnym transportem, wyznaczonymi trasami. To świadomy wybór projektantów systemu – im mniej osób czeka na zorganizowany transport, tym szybciej dotrze on do tych, którzy naprawdę go potrzebują.
Jak dowiesz się o zagrożeniu, gdy zabraknie prądu
Podstawą powiadamiania pozostaje Alert RCB – wiadomość SMS trafiająca automatycznie na każdy telefon w zasięgu stacji nadawczej, bez rejestracji i bez instalowania jakiejkolwiek aplikacji. Jak tłumaczył dyrektor RCB Zbigniew Muszyński, ta technologia celowo pozostaje podstawą systemu, bo dociera nawet do najprostszych telefonów bez internetu. Problem pojawia się jednak przy rozległej awarii zasilania – stacje bazowe przestają działać po wyczerpaniu akumulatorów, a wraz z nimi znika internet, płatności zbliżeniowe i sam SMS ostrzegawczy. Oficjalne wytyczne publikowane na rządowym portalu gov.pl wskazują wtedy jedno rozwiązanie – zwykłe radio na baterie lub zasilane korbką, odbierające komunikaty ze stacji dysponujących zasilaniem awaryjnym. Warto mieć takie urządzenie w domu, zanim będzie potrzebne, a nie dopiero szukać go w chwili, gdy zgaśnie światło.
Warszawa wydaje setki milionów, ale realność schronów rozczarowuje
Stolica prowadzi własny program „Warszawa Chroni”, ogłoszony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego w marcu 2024 roku – jego budżet urósł z pierwotnych 117 milionów złotych do 186 milionów na lata 2025-2027. Doliczając ponad 210 milionów złotych, które w 2025 roku trafiły do miasta z rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Warszawa dysponuje łącznie kwotą rzędu 400 milionów złotych na ten cel. Ratusz wskazuje ponad 200 wytypowanych schronów, około 1300 ukryć i ponad 16 tysięcy miejsc doraźnego schronienia o łącznej pojemności szacowanej na ponad 9 milionów miejsc – najwięcej ze wszystkich polskich miast.
Rzeczywistość zweryfikowana według nowej, trójstopniowej klasyfikacji z listopada 2025 roku wygląda jednak inaczej. Gdy Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa skontrolowało blisko połowę wytypowanych obiektów, wynik był jednoznaczny – żaden nie spełnił ustawowej definicji prawdziwego, hermetycznego schronu. Niezależna analiza firmy Holdfort z kwietnia 2026 roku poszła krok dalej i policzyła realne zapotrzebowanie miasta – przy standardzie maksymalnie 500 metrów dojścia od miejsca zamieszkania do najbliższego obiektu ochronnego, Warszawa potrzebuje co najmniej 619 schronów i ukryć. Jak zauważała radna Zofia Smełka-Leszczyńska, cytowana przez money.pl, problemem bywa też sama jakość informacji dla mieszkańców – aplikacje bywają nieczytelne, a broszury pełne ogólników zamiast konkretnych wskazówek na wypadek realnego zagrożenia.
Metro jako ukrycie, nie jako schron
17 grudnia 2025 roku Trzaskowski ogłosił projekt „Podziemna Tarcza”, który po uzyskaniu zgody na demilitaryzację spółki Metro Warszawskie ma przystosować stacje do pełnienia funkcji miejsc ukrycia dla ponad 100 tysięcy osób jednocześnie. W tak zwanych pustkach technologicznych przy stacjach, na przykład Placu Wilsona czy Bródnie, powstają magazyny kryzysowe z łóżkami polowymi i śpiworami, a w planach jest montaż agregatów prądotwórczych i szczelnych stalowych wrót.
Kluczowe zastrzeżenie brzmi jednak: to ukrycie, nie schron w pełnym, wojskowym sensie tego słowa. Pierwszą linię metra, od Kabat do Wierzbna, zaprojektowano pierwotnie z myślą o funkcji schronu, ale w trakcie budowy i eksploatacji zrezygnowano z pełnej hermetyczności – nie zamontowano filtracji powietrza ani kompletnego oświetlenia awaryjnego. Generał Roman Polko, były dowódca GROM-u, wskazywał wprost na różnicę względem metra kijowskiego – to leży nawet stumetrowo pod ziemią, warszawskie zaledwie kilkanaście do kilkudziesięciu metrów, co wyklucza realną ochronę przed bombardowaniem. Metro chroni przed odłamkami i falą uderzeniową, ale nie przed atakiem chemicznym czy jądrowym. Lepiej pod tym względem ma być z planowaną czwartą linią metra, która od podstaw ma być projektowana jako obiekt o podwójnym przeznaczeniu – transportowym i ochronnym.
120 autobusów gotowych zmienić funkcję w kilka minut
W grudniu 2025 roku Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę na zakup 120 przegubowych, osiemnastometrowych autobusów Solaris – to pierwsza taka inwestycja w Polsce formalnie łącząca transport publiczny z obroną cywilną. Każdy pojazd ma mieć miejsca mocowania na cztery nosze, a jego adaptacja do przewozu rannych ma być, jak zapewnia ZTM, szybka i możliwa bez specjalistycznych narzędzi. Na co dzień autobusy będą normalnie obsługiwać miejskie trasy – dopiero w sytuacji kryzysowej, czy to powodzi, katastrofy, czy scenariusza militarnego, w ciągu minut zmienią funkcję na ewakuacyjną lub sanitarną. Dostawy mają trwać od drugiej połowy 2026 do 2027 roku, a przetarg przewiduje możliwość zamówienia kolejnych stu pojazdów.
Polska na tle liczb – tysiąc schronów na 38 milionów ludzi
Warszawski wysiłek warto zestawić z sytuacją całego kraju. Wiceminister MSWiA Wiesław Szczepański przyznał wprost w lutym 2026 roku, że schronów rzeczywiście spełniających dziś wymogi jest w całej Polsce około tysiąca. Inwentaryzacja Państwowej Straży Pożarnej z lat 2022-2023 wykazała 1903 schrony i 8719 ukryć o łącznej pojemności około 1,43 miliona miejsc – przy populacji 38 milionów to zaledwie 3,8 procent realnych potrzeb. Szczepański zapowiedział, że w 2026 roku 3 miliardy złotych trafią na nowe inwestycje infrastrukturalne, zastrzegając jednocześnie, że od decyzji o budowie nowego schronu do jego oddania mija co najmniej dwa lata.
Twoje pierwsze piętnaście minut zależą od Ciebie już dziś
System na poziomie państwa i miasta jest gotowy do uruchomienia – to, czy skorzystasz z niego sprawnie, zależy jednak od przygotowania, które możesz zrobić już teraz. Sprawdź na stronie gdziesieukryc.pl i zapisz dwa lub trzy najbliższe miejsca schronienia od domu i od pracy, najlepiej pobierając dane offline, bo w realnym kryzysie sieć może akurat nie działać. Jeśli mieszkasz blisko stacji metra, potraktuj ją jako realną, choć niepełną ochronę w ramach Podziemnej Tarczy – stacje pierwszej linii mają dodatkowo metalowe grodzie przy wyjściach.
Jeśli w Twojej rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością lub senior wymagający pomocy, warto zgłosić ten fakt wcześniej do urzędu dzielnicy – pierwszeństwo w zorganizowanej ewakuacji przysługuje przede wszystkim osobom już znanym służbom, a nie odkrywanym dopiero w trakcie akcji. Przygotuj też domowy zestaw na 72 godziny – wodę w ilości dwóch litrów dziennie na osobę, żywność o długim terminie przydatności, leki przyjmowane na stałe, latarkę z zapasowymi bateriami, powerbank, papierowe i cyfrowe kopie najważniejszych dokumentów oraz gotówkę w drobnych nominałach, bo terminale płatnicze przy braku prądu przestają działać niemal natychmiast. W razie ogłoszenia ewakuacji ufaj wyłącznie oficjalnym źródłom – Alertowi RCB, komunikatom TVP i Polskiego Radia oraz stronom urzędowym – a nie niepotwierdzonym informacjom krążącym w mediach społecznościowych, które w kryzysie potrafią wyrządzić więcej szkody niż samo zagrożenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.