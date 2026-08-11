Od środy wielkie promocje w Lidlu. Ceny lecą w dół nawet o 69 proc., a część produktów niemal za grosze
Od środy 12 sierpnia w Lidlu rusza kolejna seria mocnych promocji. W gazetce pojawiły się obniżki na mięso, owoce, kiełbasę i przekąski. Przy aktywowaniu kuponów w Lidl Plus rabaty sięgają nawet 69 proc., a sieć przygotowała również akcję 2+1 za grosz. Oferta obowiązuje tylko przez kilka dni, a część promocji rozpocznie się w czwartek.
Oficjalna strona Lidla potwierdza gazetkę obowiązującą od 12 do 14 sierpnia 2026 roku. Sieć prowadzi jednocześnie dużą wakacyjną akcję rabatową obejmującą setki produktów. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Od środy zaczyna się wielkie przecenianie
Klienci, którzy planują większe zakupy przed weekendem, mogą szczególnie uważnie przyjrzeć się nowej ofercie. Lidl mocno stawia tym razem na artykuły spożywcze.
Wśród produktów widocznych w gazetce znalazły się borówki amerykańskie, arbuz, mięso mielone, filet z kurczaka, karkówka oraz kiełbasa śląska. Są też promocje na chipsy i chrupki.
Część najniższych cen dostępna jest jednak dopiero po aktywacji odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus. To ważne, ponieważ bez aplikacji cena przy kasie może być wyższa.
Borówki za 7,99 zł. Potrzebny jest kupon
Jedną z mocniejszych ofert przygotowano na borówki amerykańskie w opakowaniu 400 g.
Cena regularna wskazana w materiale promocyjnym to 15,99 zł za opakowanie. Po aktywowaniu kuponu w Lidl Plus cena spada o 50 proc., do 7,99 zł.
Promocja jest więc szczególnie interesująca dla osób, które kupują większe ilości owoców w sezonie letnim.
Arbuz taniej o 25 proc.
Na liście przecenionych produktów znalazł się również arbuz luzem. Przy aktywnym kuponie Lidl Plus sieć oferuje 25 proc. rabatu.
Według gazetki cena promocyjna wynosi 1,49 zł za kilogram, podczas gdy cena przed obniżką została wskazana na poziomie 1,99 zł za kilogram.
Mięso mielone za 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań
Jeszcze większą obniżkę przygotowano na mięso mielone z polskiej wieprzowiny w opakowaniu 820 g.
Przy spełnieniu warunków promocji i aktywowaniu kuponu w Lidl Plus cena jednego opakowania może spaść do 1,99 zł. Gazetka wskazuje rabat na poziomie 60 proc. przy zakupie 3 opakowań.
To oferta obowiązująca od czwartku 13 sierpnia do piątku 14 sierpnia, dlatego nie wszystkie promocje z nowej gazetki będzie można wykorzystać już w środę.
Filet z kurczaka XXL za 14,99 zł za kilogram
Kolejna oferta dotyczy filetu z piersi kurczaka XXL. Po aktywowaniu kuponu w aplikacji cena wynosi 14,99 zł za kilogram.
Według gazetki oznacza to rabat w wysokości 39 proc. względem wskazanej ceny przed obniżką wynoszącej 24,80 zł za kilogram.
Także ta promocja ma obowiązywać w czwartek i piątek.
Karkówka po 7,99 zł. Obniżka o 21 proc.
Na grillowy weekend Lidl przygotował również przecenę karkówki wieprzowej w marynacie. Po aktywowaniu kuponu Lidl Plus kilogram kosztuje 7,99 zł.
Gazetka informuje o obniżce wynoszącej 21 proc. przy zakupie 2 opakowań.
Warto więc przed podejściem do kasy dokładnie sprawdzić zasady akcji. W przypadku kilku ofert uzyskanie najniższej ceny jest uzależnione zarówno od kuponu, jak i zakupu określonej liczby produktów.
Kiełbasa przeceniona aż o 69 proc.
Jedna z najwyższych procentowo obniżek dotyczy kiełbasy śląskiej Pikok w opakowaniu XXL.
Po aktywowaniu kuponu i zakupie 2 opakowań cena ma wynosić 6,90 zł za kilogram. Lidl wskazuje w gazetce obniżkę aż o 69 proc. względem ceny przed obniżką wynoszącej 22 zł za kilogram.
Promocja ma obowiązywać 13 i 14 sierpnia.
Chipsy i chrupki 2+1 za grosz
To może być jedna z najbardziej zauważalnych promocji przed weekendem. Lidl przygotował akcję dotyczącą wszystkich chipsów i chrupek.
Przy zakupie 3 produktów objętych promocją najtańszy kosztuje 1 grosz. Szczegółowe zasady i ewentualne ograniczenia warto sprawdzić w sklepie oraz aplikacji przed zakupem.
Sieć prowadzi w tym okresie także szerszą wakacyjną kampanię rabatową. Oficjalne materiały Lidla potwierdzają, że w ramach letnich akcji promocyjnych przecenami objęto bardzo dużą liczbę produktów. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Nie wszystkie promocje zaczynają się tego samego dnia
To najważniejsza rzecz dla osób wybierających się do sklepu specjalnie po przecenione produkty.
Nowa gazetka zaczyna obowiązywać w środę 12 sierpnia, ale część pokazanych ofert na mięso rusza dopiero w czwartek 13 sierpnia. Poszczególne promocje mają też własne warunki, limity oraz wymagania dotyczące aplikacji Lidl Plus.
Nie warto więc zakładać, że każda cena widoczna w gazetce będzie dostępna każdemu klientowi bez dodatkowych warunków.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli robisz zakupy w Lidlu, od środy 12 sierpnia warto sprawdzić nową gazetkę, natomiast część najmocniejszych promocji rusza 13 sierpnia.
Przed wyjściem do sklepu zajrzyj do Lidl Plus i aktywuj interesujące Cię kupony. Przy niektórych produktach właśnie aplikacja jest warunkiem otrzymania ceny widocznej w promocji.
Zwróć też uwagę na liczbę wymaganych opakowań. W części akcji trzeba kupić 2 lub 3 sztuki, aby uzyskać maksymalny rabat.
Promocje z gazetki są krótkie. Oferta obejmuje okres 12-14 sierpnia, a część przecen obowiązuje tylko 13 i 14 sierpnia. Jak zwykle przy tego typu akcjach dostępność konkretnych produktów może zależeć od zapasów danego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.