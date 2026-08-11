W środę tłumy pobiegną do Biedronki. Drugi produkt można dostać za darmo
Biedronka przygotowała kolejną mocną promocję na produkty spożywcze. Od 12 do 14 sierpnia klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis na wszystkie paczkowane kiełbasy Morliny. Produkty można mieszać dowolnie, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach. Promocja wymaga karty Moja Biedronka lub aplikacji, a liczba produktów objętych akcją jest ograniczona dziennym limitem.
Oferta może zainteresować przede wszystkim osoby planujące większe zakupy przed weekendem. Przy odpowiednim połączeniu produktów za drugi, tańszy artykuł objęty promocją klient nie zapłaci ani złotówki.
Biedronka daje 1+1 gratis. Promocja już ruszyła
Akcja obowiązuje od środy 12 sierpnia do piątku 14 sierpnia 2026 roku.
Promocją zostały objęte wszystkie paczkowane kiełbasy marki Morliny. Na materiałach promocyjnych widoczne są między innymi kiełbasa śląska, morlińska oraz inne warianty dostępne w opakowaniach.
Zasada jest prosta: przy zakupie 2 produktów tańszy z nich klient otrzymuje gratis.
Nie trzeba kupować dwóch takich samych opakowań
To jedna z najważniejszych informacji dotyczących tej akcji. Biedronka pozwala mieszać produkty dowolnie.
Nie trzeba więc wkładać do koszyka 2 identycznych kiełbas. Można wybrać różne paczkowane produkty Morliny objęte promocją.
Jeżeli ich ceny będą różne, gratisem zostanie tańszy produkt.
Dzięki temu klienci mogą dobrać warianty zgodnie z własnymi potrzebami, zamiast kupować podwójne opakowanie tego samego produktu.
Można dostać nawet 3 produkty gratis jednego dnia
Biedronka wprowadziła limit dzienny. Z promocji można skorzystać w ramach zakupu maksymalnie 6 produktów dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy zasadzie 1+1 oznacza to możliwość otrzymania maksymalnie 3 tańszych produktów gratis w ciągu jednego dnia.
Jeżeli więc klient kupi 6 odpowiednio dobranych opakowań objętych akcją, zapłaci za 3 droższe, natomiast 3 tańsze zostaną rozliczone jako gratis.
Jest jeden ważny warunek. Potrzebna karta lub aplikacja
Promocja nie jest dostępna bezwarunkowo dla każdego klienta. Do skorzystania z niej potrzebna jest karta Moja Biedronka albo aplikacja Biedronka.
Przed zapłatą należy więc pamiętać o zeskanowaniu karty lub aplikacji. Bez tego system kasowy może nie naliczyć rabatu wynikającego z akcji.
Warto również sprawdzić paragon bezpośrednio po zakupach, szczególnie jeżeli w koszyku znajduje się kilka różnych produktów objętych promocją.
Promocja potrwa tylko do piątku
Na skorzystanie z oferty nie ma dużo czasu. Akcja rozpoczęła się 12 sierpnia i kończy się 14 sierpnia.
To zaledwie 3 dni promocji. W praktyce dostępność konkretnych wariantów kiełbas może zależeć od zapasów danego sklepu.
Przy popularnych akcjach 1+1 gratis część produktów może znikać z półek szybciej, szczególnie w godzinach największego ruchu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w najbliższych dniach planujesz zakupy w Biedronce, sprawdź dział z paczkowanymi kiełbasami Morliny. Do piątku 14 sierpnia obowiązuje na nie promocja 1+1 gratis.
Produkty można łączyć dowolnie. Przy zakupie 2 sztuk tańsza jest gratis. Jednocześnie obowiązuje limit wynoszący 6 produktów dziennie, czyli maksymalnie 3 gratisy na kartę Moja Biedronka.
Najważniejsze jest zeskanowanie przy kasie karty Moja Biedronka lub aplikacji. Warto też przed zakupem sprawdzić oznaczenia na półce i szczegółowe warunki promocji w aktualnej gazetce.
Oferta jest bardzo krótka. Ostatnim dniem promocji będzie piątek 14 sierpnia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.