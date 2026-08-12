Niedługo wrócą kontrole i pomiary w mieszkaniach. Tym razem jednak kontrolerzy będą mieli dane, których nikt inny nie ma
Wraz z nadchodzącym sezonem grzewczym do warszawskich bloków wracają kontrole, ale tym razem, coraz częściej bez pukania do drzwi. Zarządcy spółdzielni i wspólnot w Warszawie dysponują dziś czymś skuteczniejszym niż kontroler – danymi spływającymi zdalnie wprost z Twojego mieszkania.
Skąd bierze się minimalna opłata za ciepło
Podstawą zmiany jest nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej z 2025 roku, obowiązująca od sezonu grzewczego 2025/2026. Zgodnie z nią każdy mieszkaniec budynku z centralnym ogrzewaniem musi ponieść minimalną opłatę za ciepło w wysokości co najmniej 15 procent kosztów zmiennych – niezależnie od tego, czy grzejniki są zakręcone do oporu, czy odkręcone na maksimum. Przepisy formalnie obowiązują już teraz, ale ich pełne wdrożenie spółdzielnie i wspólnoty mają czas dopełnić do końca 2026 roku – część zarządców zaczęła jednak naliczać minimalną opłatę już w bieżącym sezonie.
Mechanizm ma jeden cel – ukrócić zjawisko potocznie nazywane wampiryzmem albo pasożytnictwem cieplnym. Gdy jedno mieszkanie w budynku jest znacząco chłodniejsze od pozostałych, instalacja grzewcza automatycznie zwiększa moc, próbując wyrównać temperaturę w całym pionie – a to oznacza wyższe rachunki dla sąsiadów, którzy normalnie ogrzewają swoje lokale, podczas gdy ten jeden korzysta z ciepła przenikającego przez ściany za darmo.
Dane z podzielników zamiast wizyty
Docelowo cały proces ma się jeszcze bardziej zautomatyzować. Obowiązek montażu liczników i podzielników ze zdalnym odczytem obejmie wszystkie budynki najpóźniej do 1 stycznia 2027 roku. Gdy to nastąpi, fizyczne kontrole z termometrem powinny stać się jeszcze rzadsze niż dziś – system będzie na bieżąco monitorował temperaturę i zużycie w każdym lokalu, automatycznie naliczając odpowiednie opłaty tam, gdzie dane wskazują na wychładzanie mieszkania kosztem sąsiadów.
Nowoczesne podzielniki kosztów ogrzewania działają w systemie radiowym i przesyłają dane o zużyciu do zarządcy w czasie rzeczywistym, bez konieczności odczytu na miejscu. Zarządca nie musi już wysyłać nikogo z termometrem, żeby namierzyć podejrzanie zimne mieszkanie – wystarczy, że system porówna zużycie w lokalach o podobnym metrażu, przeanalizuje pracę całego pionu grzewczego i sam wskaże odstające wartości. Jeśli dane pokazują, że przez kilka tygodni w danym mieszkaniu utrzymuje się skrajnie niskie zużycie ciepła, mimo że sąsiedzi grzeją normalnie, to właśnie taki wzorzec – a nie fizyczna kontrola – staje się dziś podstawą do działania zarządcy.
Wejście do mieszkania to wciąż nie automat
Wbrew niektórym doniesieniom, sama kontrola temperatury nie daje zarządcy ani kontrolerowi prawa do wejścia do mieszkania bez zgody lokatora. Konstytucja chroni nienaruszalność mieszkania, a wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji awaryjnych – realnego ryzyka zalania czy zagrożenia bezpieczeństwa budynku – a nie samej chęci zmierzenia temperatury. Jeśli odmówisz wpuszczenia kontrolera, nie oznacza to jednak braku konsekwencji – zarządca ma prawo oprzeć rozliczenie na danych pośrednich: wskazaniach podzielników, analizie zużycia w pionie, porównaniu z podobnymi lokalami, i na tej podstawie zastosować rozliczenie ryczałtowe albo naliczyć opłatę minimalną, nawet bez fizycznego wejścia do środka.
Ile realnie trzeba grzać?
Warto też rozdzielić dwie różne liczby. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku określa temperatury obliczeniowe – 20 stopni w pokojach i 24 w łazienkach – ale są to wartości, według których projektuje się i wymiarowanie instalacji grzewczej w budynku, a nie sztywny obowiązek nałożony wprost na lokatora. W praktyce większość regulaminów spółdzielni i wspólnot określa realną minimalną temperaturę w lokalu na poziomie 16-18 stopni – to granica bezpieczeństwa chroniąca samą instalację i budynek przed wilgocią oraz pleśnią, a nie komfortowa norma, do której ktokolwiek zmusza mieszkańca pod rygorem wejścia z termometrem.
Twoje podzielniki już teraz mówią więcej, niż myślisz
Jeśli w Twoim budynku działają radiowe podzielniki kosztów, licz się z tym, że zarządca widzi wzorzec Twojego zużycia na bieżąco, a nie tylko raz w roku przy odczycie – długotrwałe, skrajnie niskie zużycie ciepła w sezonie grzewczym z dużym prawdopodobieństwem zostanie zauważone, nawet jeśli nikt nigdy nie zapuka do Twoich drzwi z termometrem. Jeśli świadomie ograniczasz ogrzewanie, żeby oszczędzać, pamiętaj o nowej minimalnej opłacie w wysokości 15 procent kosztów zmiennych – całkowite zakręcenie grzejników już nie zwalnia z płacenia, tylko przenosi Cię automatycznie na najniższy próg rozliczenia.
Jeśli zarządca zażąda wstępu do Twojego mieszkania w celu kontroli temperatury, masz prawo zapytać, na jakiej podstawie i czy sytuacja ma charakter awaryjny – poza realnym zagrożeniem dla budynku możesz tej zgody odmówić. Warto jednak wiedzieć, że odmowa niczego nie kończy – zarządca i tak rozliczy Twój lokal na podstawie danych zdalnych, więc w praktyce często korzystniej jest wpuścić kontrolera i wyjaśnić sytuację na miejscu, niż zostać rozliczonym według uśrednionego ryczałtu, który może okazać się mniej korzystny niż rzeczywisty stan Twojego mieszkania.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.