Od 1 września ZUS obniża ważne limity. Część emerytów może dostać mniejszy przelew
Od 1 września 2026 roku część emerytów będzie musiała znacznie uważniej pilnować swoich zarobków. Zmienią się limity przychodów dla osób dorabiających do wcześniejszej emerytury lub renty. Przekroczenie pierwszego progu może oznaczać zmniejszenie świadczenia, a drugiego nawet jego zawieszenie. Nowe limity będą niższe od obowiązujących obecnie.
Zmiana wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących przeciętnego wynagrodzenia. To właśnie na ich podstawie obliczane są kwoty, które mogą osiągać osoby pobierające określone świadczenia i jednocześnie pozostające aktywne zawodowo.
Od 1 września nowe limity dorabiania
Do 31 sierpnia 2026 roku pierwszy limit wynosi 6694,10 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tej kwoty może skutkować zmniejszeniem świadczenia.
Drugi próg wynosi obecnie 12 431,80 zł brutto miesięcznie. Po jego przekroczeniu ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.
Od 1 września sytuacja się zmieni.
Nowy pierwszy limit wyniesie 6463,20 zł brutto miesięcznie. To o 230,90 zł mniej niż obecnie.
Drugi próg spadnie natomiast do 12 003,10 zł brutto. W tym przypadku różnica wyniesie aż 428,70 zł.
Dla osób zarabiających kwoty znajdujące się w pobliżu dotychczasowych limitów może to oznaczać realne zmniejszenie pieniędzy pozostających w domowym budżecie.
Dlaczego limity spadają?
Nie jest to indywidualna decyzja ZUS dotycząca wcześniejszych emerytów. Limity są bezpośrednio powiązane z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem.
Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w drugim kwartale 2026 roku wyniosło 9233,13 zł. Było niższe niż w pierwszym kwartale.
Pierwszy próg dla dorabiających odpowiada 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Drugi wynosi 130 proc. tej wartości.
Spadek przeciętnego wynagrodzenia oznacza więc automatyczne obniżenie limitów.
Przekroczysz 6463,20 zł. ZUS może zmniejszyć emeryturę
Pierwsza granica będzie szczególnie istotna dla osób zarabiających około 6-7 tys. zł brutto miesięcznie.
Od września osiągnięcie przychodu przekraczającego 6463,20 zł brutto może oznaczać zmniejszenie wypłacanego świadczenia.
Jeżeli przykładowo wcześniejszy emeryt osiągnie przychód w wysokości 7000 zł brutto, przekroczy pierwszy próg o 536,80 zł.
ZUS może wówczas odpowiednio zmniejszyć świadczenie.
Istnieją jednak maksymalne kwoty zmniejszenia. Wynoszą one obecnie 989,41 zł dla emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 742,10 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz 841,05 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.
12 003,10 zł to druga ważna granica
Znacznie poważniejsze konsekwencje mogą pojawić się po przekroczeniu drugiego progu.
Od 1 września wyniesie on 12 003,10 zł brutto miesięcznie.
Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia może skutkować zawieszeniem świadczenia.
Jeszcze do końca sierpnia granica wynosi 12 431,80 zł. Oznacza to, że osoba osiągająca przykładowo 12 200 zł brutto znajduje się obecnie poniżej limitu. Od września przy takim samym przychodzie przekroczy już nową granicę.
Nie wszyscy emeryci muszą pilnować limitów
To bardzo ważne zastrzeżenie. Nowe progi nie dotyczą wszystkich emerytów.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą co do zasady dorabiać bez opisanych ograniczeń. Powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Zmiana jest więc szczególnie istotna dla osób pobierających wcześniejsze emerytury, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, oraz dla części osób pobierających renty.
Istnieją również dodatkowe wyjątki. Bez ograniczeń mogą dorabiać między innymi określone grupy osób pobierających renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz niektóre osoby otrzymujące renty rodzinne.
Największy problem dla osób blisko limitu
Szczególnie uważnie powinny sprawdzić swoje zarobki osoby, które miesięcznie otrzymują obecnie od 6463,20 do 6694,10 zł brutto.
W sierpniu taki przychód może jeszcze mieścić się poniżej pierwszego limitu. We wrześniu identyczne wynagrodzenie będzie już przekraczało nową granicę.
Przykładowo osoba zarabiająca 6600 zł brutto obecnie pozostaje poniżej limitu 6694,10 zł. Od września przekroczy nowy próg o 136,80 zł.
Znaczenie mogą mieć również premie, nagrody i inne składniki przychodu. Osoba, która zazwyczaj znajduje się tuż poniżej limitu, po otrzymaniu dodatkowej wypłaty może niespodziewanie przekroczyć obowiązującą granicę.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli pobierasz wcześniejszą emeryturę lub rentę i jednocześnie pracujesz, przed wrześniem sprawdź wysokość swoich przychodów.
Od 1 września 2026 roku najważniejsze będą dwie kwoty: 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł brutto miesięcznie.
Przychód poniżej pierwszego progu nie powinien powodować zmniejszenia świadczenia z powodu przekroczenia limitu dorabiania.
Po przekroczeniu 6463,20 zł brutto ZUS może zmniejszyć świadczenie.
Po przekroczeniu 12 003,10 zł brutto może natomiast dojść do jego zawieszenia.
Jeżeli osiągnęłaś powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet albo 65 lat dla mężczyzn, opisane limity co do zasady nie będą Cię dotyczyć.
Najważniejsza zmiana nastąpi już 1 września. Osoby dorabiające do wcześniejszych świadczeń powinny więc sprawdzić wysokość swoich zarobków, szczególnie jeśli znajdują się blisko nowych progów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.