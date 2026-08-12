Upały do 33 stopni, a potem nawałnice! Załamanie w całej Polsce i w Warszawie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed falą upałów oraz gwałtownymi burzami z gradem, które przejdą nad Polską 12 i 13 sierpnia. Zwrotnikowe powietrze przyniesie wartości na termometrach sięgające 33 stopni, ale powracający front chłodny stworzy warunki do powstawania niebezpiecznych nawałnic. Sprawdziliśmy, gdzie opady będą najsilniejsze i jak przygotować się na uderzenie żywiołu na warszawskim Śródmieściu oraz w ościennych powiatach.
Ekstremalna huśtawka pogodowa w całej Polsce. Od skwaru po nawałnice z gradem
Pierwszy dzień prognozy, 12 sierpnia, minie pod znakiem dominacji bardzo gorącej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Wystąpi duża wilgotność powietrza, która w połączeniu z palącym słońcem wywoła silne poczucie duchoty. Najwyższe wartości na termometrach zanotują mieszkańcy pasa środkowego, południowego oraz wschodniego. W dzielnicach centralnych i na Lubelszczyźnie słupki rtęci wskażą do 33 stopni w cieniu. W tym samym czasie nad dzielnice zachodnie zacznie wsuwać się chłodny front atmosferyczny związany z ośrodkiem niżowym znad Morza Północnego. Zderzenie dwóch skrajnych mas powietrza doprowadzi do powstania gwałtownych chmur burzowych typu Cumulonimbus.
Późnym popołudniem oraz w nocy z 12 na 13 sierpnia strefa burz przesunie się w głąb kraju. Towarzyszyć jej będą opady nawalne o natężeniu dochodzącym do 40 mm na godzinę, lokalne opady gradu o średnicy do 3 cm oraz porywisty wiatr osiągający w porywach 85 km/h. W czwartek, 13 sierpnia, centrum i wschód Polski nadal będą znajdować się w zasięgu pofalowanego frontu. O ile na krańcach zachodnich nastąpi wyraźne ochłodzenie i przy przyzwoitej temperatuże zobaczymy tam około 22-24 stopnie, o tyle na Podkarpaciu i Podlasiu termometry wciąż będą pokazywać 30 stopni. Różnica temperatur między krańcami Polski wyniesie ponad 10 stopni.
Warszawa w ogniu upału i pod groźbą podtopień. Mokotów, Ursynów i Wola na linii frontu
Mieszkańcy stolicy musza przygotować się na wyjątkowo trudne warunki biometeorologiczne. W środę, 12 sierpnia, miejska wyspa ciepła sprawi, że temperatura odczuwalna w gęsto zabudowanych rejonach, takich jak Wola, Śródmieście czy Ochota, przekroczy 35 stopni. Betonowe nawierzchnie oraz elewacje budynków będą intensywnie oddawać ciepło, co uniemożliwi spadek temperatury nocą poniżej 20 stopni, tworząc tak zwaną noc zwrotnikową. Sytuacja zmieni się dynamicznie w drugiej połowie nocy, gdy nad Mazowsze nadejdą pierwsze komórki konwekcyjne.
Główne uderzenie nawałnicy nad Warszawą spodziewane jest nad ranem oraz w ciągu dnia 13 sierpnia. Opady o charakterze rozlanym połączone ze stacjonarnymi przejściami burzowymi mogą doprowadzić do lokalnych zalewisk. Najbardziej zagrożone podtopieniami są stałe punkty zapalne na mapie drogowej stolicy. Trudności mogą wystąpić w rejonie węzła Łopuszańska, na Trasie Toruńskiej przy ul. Mickiewicza oraz pod wiaduktami w dzielnicy Mokotów i na Ursynowie. Warszawskie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji postawiło w stan gotowości brygady Pogotowia Kanalizacyjnego, aby na bieżąco udrażniać wpusty uliczne przy kluczowych ciągach komunikacyjnych.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Warszawy oraz okolicznych powiatów ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem oraz burzami. Równolegle Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców Mazowsza alerty SMS nakazujące zabezpieczenie wolno stojących przedmiotów na balkonach i ogródkach. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122), w stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Młynarskiej uruchomiono stały monitoring sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej. Służby miejskie apelują do kierowców o nieparkowanie pojazdów pod sędziwymi drzewami w parkach oraz na wąskich ulicach dzielnic Praga-Południe i Żoliborz.
Eksperci od prawa odszkodowawczego przypominają, że ewentualne zalanie pojazdu na zalanej drodze miejskiej wymaga odpowiedniego udokumentowania do celów ubezpieczeniowych. W przypadku uszkodzenia silnika po wjechaniu w głęboką kałużę ubezpieczyciel może odmówić wypłaty z polis AC, powołując się na rażące niedbalstwo. Jeśli jednak auto zostało zalane na stojącym miejscu parkingowym na skutek niewydolności miejskiej sieci deszczowej, podstawą do roszczeń wobec zarządcy drogi są przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu. Ważne jest zebranie zdjęć z miejsca zdarzenia oraz notatki ze straży miejskiej lub policji.
Jak zabezpieczyć dom i auto przed gwałtowną burzą w Warszawie
Zobacz zestaw kluczowych zasad, które pozwolą Ci uniknąć strat materialnych i zadbać o bezpieczeństwo podczas przechodzenia frontu burzowego przez stolicę:
- Usunąć przedmioty z balkonów i parapetów – zabezpiecz lub schowaj do mieszkania donice, meble ogrodowe i suszarki na pranie, które porywisty wiatr może zrzucić na ulice.
- Skończyć parkowanie pod drzewami – przestaw samochód z dala od konarów, szczególnie w starych alejach na Mokotowie, Saska Kępie czy w Parku Skaryszewskim.
- Oczyścić odpływy na tarasach i w ogródkach – upewnij się, że kratki ściekowe przy garażach podziemnych nie są zablokowane przez liście i śmieci.
- Zamknąć szczelnie okna i drzwi – gwałtowne skoki ciśnienia oraz silny wiatr mogą doprowadzić do wyrwania nie zabezpieczonych skrzydeł okiennych.
- Unikać przebywania w podziemnych przejściach – w trakcie największego natężenia deszczu nie korzystaj z podziemnych przejść dla pieszych i zagłębień terenu narażonych na gwałtowne zalanie.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.