Kierowcy i pasażerowie komunikacji pojadą objazdami. Od 15 sierpnia rusza ostatni duży remont torów
Tegoroczny Warszawski Program Torowy wchodzi w decydującą fazę. Ekipy Tramwajów Warszawskich rozpoczynają w sobotę, 15 sierpnia, ostatnie z dużych tegorocznych zadań – remont torowiska na Puławskiej, od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Prace potrwają do końca listopada, choć tramwaje na część trasy wrócą już na przełomie września i października.
Program torowy w liczbach – gdzie tramwaje już wróciły
Tegoroczny program obejmuje w sumie 36 zadań i blisko 12 kilometrów torów w całym mieście. Na przełomie lipca i sierpnia tramwaje wróciły już na Grójecką, Aleje Jerozolimskie oraz na wyremontowany fragment torowiska w Alei „Solidarności” i w węźle Kino Femina. Do końca wakacji mają się zakończyć prace na Winnicy oraz na drugiej połowie węzła Kino Femina. Na początku nowego roku szkolnego tramwaje wrócą na Most Poniatowskiego, a w połowie września – do Alei Niepodległości. Pozostałe, mniejsze zadania z tegorocznego programu będą wiązały się już głównie z krótszymi, weekendowymi lub kilkudniowymi zmianami w kursowaniu, a nie z wielomiesięcznymi zamknięciami takimi jak na Puławskiej.
Dlaczego akurat Puławska – stan torów sprzed ćwierćwiecza
Ostatni główny remont tego odcinka przeprowadzono w 2000 roku, a jego skutki widać do dziś. Na trasie występują liczne tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia konstrukcji torowiska powodowane przez wodę, przez co obowiązuje obecnie sześć ograniczeń prędkości – do 10, 20 i 30 kilometrów na godzinę – na łącznej długości 420 metrów. Nowy remont obejmie łącznie 3380 metrów toru między pętlami Metro Wilanowska i Wyścigi. Na większości trasy zachowana zostanie konstrukcja podsypkowa, ale kluczowym elementem inwestycji będzie budowa nowego systemu odwodnienia, który ma raz na zawsze rozwiązać problem wychlap.
Przy okazji remontu wyremontowane zostaną też przystanki tramwajowe, a sama pętla Wyścigi doczeka się wreszcie oświetlenia. Prace obejmą również cztery przejazdy przez tory – w Alei Wilanowskiej, na skośnym przejeździe przy Puławskiej, w Alei Lotników i na Smyczkowej. Wszystkie zostaną wykonane z wielkogabarytowych płyt prefabrykowanych, co ma skrócić czas potrzebny na każde kolejne zamknięcie w porównaniu z tradycyjną metodą betonowania na miejscu.
Co zmieni się dla kierowców od 15 sierpnia
Zaraz po północy z piątku na sobotę, 15 sierpnia, tramwajarze zwężą o jeden pas jezdnię Puławskiej w kierunku Ursynowa, na odcinku od Alei Wilanowskiej do węzła z Rzymowskiego – zamknięty zostanie pas przy samym torowisku, a tymczasowo zlikwidowany zostanie też buspas na tym fragmencie. Równolegle, w pierwszym etapie prac przy przejazdach, od 15 do 23 sierpnia na tydzień zamknięty zostanie przejazd w Alei Lotników, na odcinku od ulicy Wita Stwosza do Puławskiej. Kierowcy ominą to utrudnienie ulicami Modzelewskiego, Aleją Wilanowską i Puławską. Na Puławskiej od strony Ursynowa, na lewym pasie, powstanie tymczasowa zawrotka – niedostępna jednak dla ciężarówek. Kierowcy wyjeżdżający z Wałbrzyskiej na Puławską będą mogli skręcić zarówno w prawo, jak i w lewo.
Po zakończeniu prac przy Alei Lotników ekipy przeniosą się na skrzyżowanie Puławskiej z Aleją Wilanowską i Aleją Niepodległości, gdzie zamknięte zostaną oba przejazdy przez tory przy Alei Wilanowskiej. Następny etap obejmie remont torów w miejscu, gdzie przecinają jezdnię Puławskiej w kierunku Ursynowa, a na zakończenie zaplanowano prace przy Strumykowej. Cały ten cykl kolejnych, następujących po sobie zamknięć ma potrwać aż do końca listopada.
Jak pojadą tramwaje i autobusy
Od 15 sierpnia tramwaje przestaną kursować na odcinku od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi. Linie 4 i 10 będą kończyły trasę przy pętli przy stacji metra Wilanowska. W zastępstwie objazdami pojadą autobusy kilku linii. Linia 189 pojedzie w obu kierunkach Wałbrzyską, Puławską, Aleją Wilanowską, Modzelewskiego, Aleją Lotników i Marynarską. Linia 193 w kierunku pętli Bokserska pojedzie Wałbrzyską, Puławską, Aleją Wilanowską, Modzelewskiego i Orzycką, a w kierunku Ursynowa Północnego – ulicami Gotarda, Rzymowskiego, Puławską i Wałbrzyską. Linia 317 w obu kierunkach pojedzie Wałbrzyską, Puławską, Aleją Wilanowską i Rzymowskiego.
Autobusy linii 401 jadące z Ursusa dojadą Aleją Wilanowską do pętli przy stacji metra Wilanowska, a w stronę Ursusa zabiorą pasażerów z przystanku Metro Służew i pojadą Puławską, Aleją Wilanowską i Marynarską. Linia 402 w obu kierunkach pojedzie Wałbrzyską, Puławską, Aleją Wilanowską i Marynarską, a nocne linie N01 i N33 – tymi samymi ulicami co 402, z zamianą Marynarskiej na Wołoską.
Częściowy powrót tramwajów już w październiku
Roboty torowe podzielono na etapy, dzięki czemu pasażerowie nie będą musieli czekać na powrót tramwajów aż do samego zakończenia całej inwestycji. Na przełomie września i października tramwaje wrócą do przystanku Aleja Lotników – w jego rejonie zamontowany zostanie tymczasowy rozjazd nakładkowy, umożliwiający zawracanie dwukierunkowych składów obsługujących linie 4 i 10. Od tego momentu aż do zakończenia całego remontu pod koniec listopada, trasa tramwajowa będzie skrócona już tylko o jeden przystanek – Wyścigi.
Zaplanuj dojazd na najbliższe miesiące, nie tylko na najbliższy tydzień
Jeśli codziennie dojeżdżasz Puławską lub Aleją Lotników, przygotuj się na to, że utrudnienia będą się zmieniać etapami przez najbliższe trzy i pół miesiąca, a nie skończą się po jednym, krótkim zamknięciu – warto śledzić kolejne komunikaty Tramwajów Warszawskich, zamiast zakładać, że objazd wyznaczony w sierpniu będzie aktualny jeszcze w październiku. Pasażerowie linii 4 i 10 powinni od 15 sierpnia liczyć się z koniecznością przesiadki na pętli przy stacji metra Wilanowska, a mieszkańcy Ursynowa korzystający z linii autobusowych 189, 193, 317, 401, 402 czy nocnych N01 i N33 – z wydłużonym czasem przejazdu przez wyznaczone objazdy.
Dobra wiadomość jest taka, że to naprawdę ostatni duży remont torowy zaplanowany w tym roku – po zakończeniu prac na Puławskiej kolejne zadania programu będą już ograniczać się do krótszych, weekendowych zamknięć, a nie kilkumiesięcznych inwestycji obejmujących ponad trzy kilometry torów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.