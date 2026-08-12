Zacznie się przed długim weekendem. Klienci pobiegną do Biedronki. Moc promocji, produkty nawet 72 proc. taniej
Sieć Biedronka przygotowała na sierpniowy długi weekend obszerny pakiet promocji, obejmujący zarówno produkty grillowe, jak i napoje, lody czy kosmetyki do letniej pielęgnacji. Część ofert dostępna jest wyłącznie z kartą lub w aplikacji Moja Biedronka, więc mieszkańcy Warszawy planujący większe zakupy przed weekendem powinni mieć ją pod ręką już przy wejściu do sklepu.
Czas na grilla
Do piątku 14 sierpnia Kiełbasa Śląska marki Kraina Wędlin dostępna jest aż 72 procent taniej przy zakupie dwóch sztuk, a wszystkie paczkowane kiełbasy Morliny sieć oferuje w promocji jeden plus jeden gratis. Świeży filet z piersi kurczaka od Krainy Mięs w wariancie mega paka kosztuje 14,99 złotych za kilogram, czyli 39 procent mniej niż standardowo. Do tego dochodzi promocja dwa plus jeden gratis na wszystkie sosy grillowe, ketchupy i musztardy, a mozzarella marki Delicate dostępna jest w ofercie dwa plus dwa gratis. Nie zabrakło też akcesoriów – jednorazowe tacki, talerze i sztućce marki Czas na Grill objęto promocją dwa plus dwa gratis, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego oraz węgiel instant można kupić w ofercie jeden plus jeden gratis.
Uzupełnieniem grillowego menu są bakalie marki BakaD’Or – migdały prażone blanszowane w opakowaniu 150 gramów kosztują 8,99 złotych, migdały kalifornijskie łuskane w opakowaniu 200 gramów 12,99 złotych, a pistacje prażone solone w opakowaniu 500 gramów 32,99 złotych. Orzeszki ziemne smażone solone w opakowaniu 650 gramów dostępne są za 12,49 złotych.
Orzeźwienie na upalne dni
Z myślą o wysokich temperaturach sieć przygotowała promocję osiem plus cztery gratis na wszystkie wody, dostępną z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Miłośnicy napojów gazowanych skorzystają z oferty dwa plus jeden gratis na napoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Zero Zero, Fantę i Sprite w butelkach o pojemności litra. Lody Marletto Delice w opakowaniu 900 mililitrów dostępne są w promocji jeden plus jeden gratis, a rodzinne lody Grycan w opakowaniu 1100 mililitrów w ofercie drugi produkt za połowę ceny. Dodatkowo lody na patyku, w rożku, tubce oraz kubeczku o pojemności do 270 mililitrów objęto promocją dwa plus dwa gratis.
Letnia pielęgnacja i sprzęt do domu
Na promocje mogą liczyć też osoby dbające o pielęgnację skóry po opalaniu – wszystkie kosmetyki przed i po opalaniu oraz balsamy do ciała marki Nivea dostępne są w ofercie jeden plus jeden gratis, a żele i płyny do kąpieli oraz antyperspiranty w sprayu marki Dove można kupić z drugim produktem 70 procent taniej.
Od poniedziałku 17 sierpnia w sklepach pojawi się też nowy folder „Hity i Inspiracje” z wyposażeniem do domu marki Blaupunkt. W ofercie znajdą się między innymi żelazko parowe o mocy 2200 watów oraz suszarka do włosów o mocy 1600 watów, obie w cenie 59,90 złotych za sztukę – w tej samej cenie dostępne będą również męska golarka z trzema głowicami oraz waga łazienkowa z funkcją Bluetooth. Parownica do ubrań o mocy 1600 watów kosztować będzie 99 złotych, a radiobudzik z pamięcią 10 stacji radiowych 49,99 złotych.
Sprawdź, co realnie się opłaca
Zdecydowana większość tych promocji wymaga zeskanowania karty lub aplikacji Moja Biedronka przy kasie – bez niej zapłacisz cenę regularną, mimo że produkt widnieje na promocyjnej półce. Jeśli planujesz grilla w gronie większym niż dwie-trzy osoby, warto policzyć, czy bardziej opłaca się kupić więcej mniejszych opakowań objętych promocją typu dwa plus jeden, czy jedno duże opakowanie w standardowej cenie – przy niektórych produktach różnica bywa większa, niż podpowiada intuicja. Większość ofert obowiązuje tylko do piątku 14 sierpnia, więc zakupy warto zaplanować z wyprzedzeniem, zamiast liczyć na to, że promocyjne ceny dotrwają do samego weekendu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.