Zacznie się przed długim weekendem. Klienci pobiegną do Biedronki. Moc promocji, produkty nawet 72 proc. taniej

12 sierpnia 2026 14:04 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Sieć Biedronka przygotowała na sierpniowy długi weekend obszerny pakiet promocji, obejmujący zarówno produkty grillowe, jak i napoje, lody czy kosmetyki do letniej pielęgnacji. Część ofert dostępna jest wyłącznie z kartą lub w aplikacji Moja Biedronka, więc mieszkańcy Warszawy planujący większe zakupy przed weekendem powinni mieć ją pod ręką już przy wejściu do sklepu.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Czas na grilla

Do piątku 14 sierpnia Kiełbasa Śląska marki Kraina Wędlin dostępna jest aż 72 procent taniej przy zakupie dwóch sztuk, a wszystkie paczkowane kiełbasy Morliny sieć oferuje w promocji jeden plus jeden gratis. Świeży filet z piersi kurczaka od Krainy Mięs w wariancie mega paka kosztuje 14,99 złotych za kilogram, czyli 39 procent mniej niż standardowo. Do tego dochodzi promocja dwa plus jeden gratis na wszystkie sosy grillowe, ketchupy i musztardy, a mozzarella marki Delicate dostępna jest w ofercie dwa plus dwa gratis. Nie zabrakło też akcesoriów – jednorazowe tacki, talerze i sztućce marki Czas na Grill objęto promocją dwa plus dwa gratis, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego oraz węgiel instant można kupić w ofercie jeden plus jeden gratis.

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Uzupełnieniem grillowego menu są bakalie marki BakaD’Or – migdały prażone blanszowane w opakowaniu 150 gramów kosztują 8,99 złotych, migdały kalifornijskie łuskane w opakowaniu 200 gramów 12,99 złotych, a pistacje prażone solone w opakowaniu 500 gramów 32,99 złotych. Orzeszki ziemne smażone solone w opakowaniu 650 gramów dostępne są za 12,49 złotych.

Orzeźwienie na upalne dni

Z myślą o wysokich temperaturach sieć przygotowała promocję osiem plus cztery gratis na wszystkie wody, dostępną z kartą lub aplikacją Moja Biedronka. Miłośnicy napojów gazowanych skorzystają z oferty dwa plus jeden gratis na napoje Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Coca-Cola Zero Zero, Fantę i Sprite w butelkach o pojemności litra. Lody Marletto Delice w opakowaniu 900 mililitrów dostępne są w promocji jeden plus jeden gratis, a rodzinne lody Grycan w opakowaniu 1100 mililitrów w ofercie drugi produkt za połowę ceny. Dodatkowo lody na patyku, w rożku, tubce oraz kubeczku o pojemności do 270 mililitrów objęto promocją dwa plus dwa gratis.

Letnia pielęgnacja i sprzęt do domu

Na promocje mogą liczyć też osoby dbające o pielęgnację skóry po opalaniu – wszystkie kosmetyki przed i po opalaniu oraz balsamy do ciała marki Nivea dostępne są w ofercie jeden plus jeden gratis, a żele i płyny do kąpieli oraz antyperspiranty w sprayu marki Dove można kupić z drugim produktem 70 procent taniej.

Od poniedziałku 17 sierpnia w sklepach pojawi się też nowy folder „Hity i Inspiracje” z wyposażeniem do domu marki Blaupunkt. W ofercie znajdą się między innymi żelazko parowe o mocy 2200 watów oraz suszarka do włosów o mocy 1600 watów, obie w cenie 59,90 złotych za sztukę – w tej samej cenie dostępne będą również męska golarka z trzema głowicami oraz waga łazienkowa z funkcją Bluetooth. Parownica do ubrań o mocy 1600 watów kosztować będzie 99 złotych, a radiobudzik z pamięcią 10 stacji radiowych 49,99 złotych.

Sprawdź, co realnie się opłaca

Zdecydowana większość tych promocji wymaga zeskanowania karty lub aplikacji Moja Biedronka przy kasie – bez niej zapłacisz cenę regularną, mimo że produkt widnieje na promocyjnej półce. Jeśli planujesz grilla w gronie większym niż dwie-trzy osoby, warto policzyć, czy bardziej opłaca się kupić więcej mniejszych opakowań objętych promocją typu dwa plus jeden, czy jedno duże opakowanie w standardowej cenie – przy niektórych produktach różnica bywa większa, niż podpowiada intuicja. Większość ofert obowiązuje tylko do piątku 14 sierpnia, więc zakupy warto zaplanować z wyprzedzeniem, zamiast liczyć na to, że promocyjne ceny dotrwają do samego weekendu.

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