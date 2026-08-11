Nadchodzi kolejna fala upałów. Mamy prognozy polskie, europejskie i amerykańskie
Nad Warszawę i całą Polskę zbliża się kolejna, intensywna fala gorąca – potwierdzają to niezależnie od siebie trzy główne źródła prognoz meteorologicznych: polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz dwa duże modele numeryczne, europejski ECMWF i amerykański GFS. Wcześniejsze, najbardziej ostrożne szacunki mówiły nawet o 42 stopniach w najgorętszych punktach kraju – najnowsze, bardziej precyzyjne dane nieco tę liczbę korygują, choć wciąż mówimy o wartościach ekstremalnych jak na polskie warunki.
Polski IMGW – stopniowe rozgrzewanie od czwartku
Według najnowszych prognoz krajowego instytutu, ocieplenie zacznie się już w czwartek, najpierw na zachodzie i południu kraju, gdzie temperatura wzrośnie do 26-27 stopni. W piątek fala gorąca obejmie już przeważający obszar Polski, z temperaturami przekraczającymi 25 stopni niemal wszędzie, a na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku – do 29 stopni. Prawdziwe uderzenie upału IMGW prognozuje na sobotę, gdy niemal w całym kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Nawet na północy, zwykle chłodniejszej, będzie bardzo ciepło – do 29 stopni na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach, 28 stopni na Podlasiu i 25 stopni na chłodniejszej zwykle Suwalszczyźnie. Najgoręcej, zgodnie z tą prognozą, ma być na południowym zachodzie kraju – do 34 stopni.
Europejski ECMWF – szczyt w niedzielę, przesunięcie na poniedziałek
Uznawany za jeden z najdokładniejszych modeli na świecie europejski ECMWF rysuje nieco inny obraz kolejnych dni. Według jego wyliczeń, w niedzielę upał obejmie już przeważający obszar kraju, a miejscami temperatura może sięgnąć 35, a nawet 36 stopni. Model ten prognozuje też, że w poniedziałek najwyższe temperatury przesuną się geograficznie – najgoręcej ma być wtedy na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, czyli o jeden dzień później niż wskazuje to prognoza IMGW dla zachodu kraju. To sugeruje, że fala upałów nie uderzy w całą Polskę jednocześnie z tą samą siłą, tylko będzie się przemieszczać ze wschodu i przesuwać intensywność w czasie.
Amerykański GFS – inny rozkład geograficzny
Trzeci z porównywanych modeli, amerykański GFS, w swoich wyliczeniach na niedzielę wskazuje na nieco inny obszar największego zagrożenia – głównie południe Polski, częściowo też region centralny, z temperaturami w wielu miejscach na poziomie 34-35 stopni, a punktowo nawet 36-37 stopni. Na poniedziałek model ten prognozuje utrzymanie się najwyższych wartości na południu kraju, ze szczególnym naciskiem na południowy wschód, gdzie temperatura może sięgnąć 35-37 stopni.
Dlaczego trzy modele dają różne liczby?
Rozbieżności między IMGW, ECMWF i GFS nie oznaczają, że któryś z tych ośrodków się myli – to naturalna cecha prognozowania pogody na kilka dni naprzód. Każdy model opiera się na nieco innych danych wejściowych, innej rozdzielczości siatki obliczeniowej i innych założeniach dotyczących fizyki atmosfery, dlatego przy prognozach na przełomie tygodnia różnice rzędu jednego do trzech stopni, a czasem też przesunięcia czasowe czy geograficzne, są czymś zupełnie normalnym. Im dalszy horyzont prognozy, tym większa niepewność – a wszystkie trzy źródła zgadzają się co do jednego kierunku zmian: nadchodzą dni wyraźnie gorętsze niż dotychczasowa część sierpnia.
Traktuj różnice jako widełki
Zamiast szukać jednej, „prawdziwej” liczby wśród trzech różnych prognoz, potraktuj je jako widełki możliwych scenariuszy – w Warszawie i na Mazowszu realistyczny zakres na najbliższy weekend to od około 30 stopni w sobotę, zgodnie z ostrożniejszą prognozą IMGW, do 34-36 stopni w niedzielę i poniedziałek, jeśli sprawdzą się bardziej ekstremalne warianty ECMWF czy GFS. Niezależnie od tego, który dokładnie scenariusz się zrealizuje, warto już teraz zaplanować najcięższe obowiązki – przeprowadzkę, remont, długi spacer czy wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu – na czwartek lub wczesny piątek, zanim upał osiągnie szczyt.
Ostateczne, wiążące ostrzeżenia meteorologiczne dla konkretnych dni IMGW zwykle publikuje na 2-3 dni przed samym zjawiskiem, więc warto śledzić aktualizacje prognozy zamiast planować cały weekend wyłącznie na podstawie dzisiejszych, wciąż długoterminowych wyliczeń – a te, jak pokazuje rozbieżność między trzema modelami, mogą się jeszcze zmienić w obie strony.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.