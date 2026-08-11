Zmiana czasu 2026. W tym roku zegarki przestawimy wcześniej niż rok temu
Mieszkańcy Warszawy i całej Polski w nocy z soboty 24 na niedzielę 25 października 2026 roku po raz kolejny cofną wskazówki zegarów – z godziny 3:00 na 2:00, zyskując dodatkową godzinę snu. To data wyraźnie wcześniejsza niż rok temu, gdy zmiana czasu wypadła 26 października – a różnica ta nie wynika z żadnej nowej decyzji, tylko z prostej mechaniki kalendarza.
Dlaczego akurat wcześniej
Unijne przepisy, wynikające z dyrektywy 2000/84/WE, jednoznacznie wskazują, że jesienna zmiana czasu odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę października – nie w konkretnym, stałym dniu miesiąca. Ponieważ w 2026 roku ostatnia niedziela października przypada wcześniej w kalendarzu niż w roku 2025, cała procedura przesuwa się razem z nią. To zjawisko czysto kalendarzowe, powtarzające się cyklicznie – nie oznacza żadnej zmiany w samych przepisach ani decyzji rządu o wcześniejszym wprowadzeniu korekty.
Ostatni rok objęty obecnym rozporządzeniem
W Polsce terminy zmian czasu na lata 2022-2026 określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4 marca 2022 roku. To właśnie na jego podstawie zegarki wracały na czas letni w marcu tego roku i wrócą na czas zimowy w październiku. Warto jednak zauważyć, że 2026 rok jest ostatnim, który wprost obejmuje ten dokument – jeśli obowiązujące dziś zasady mają być kontynuowane, rząd będzie musiał wydać nowe rozporządzenie określające terminy na kolejne lata, poczynając od zmiany na czas letni w marcu 2027 roku.
Zniesienie zmiany czasu wciąż utyka w Brukseli
Temat całkowitej likwidacji sezonowego przestawiania zegarków wraca w Unii Europejskiej regularnie, ale od lat nie udaje się go domknąć. W 2018 roku Komisja Europejska przeprowadziła szerokie konsultacje publiczne, w których wzięło udział około 4,6 miliona obywateli państw członkowskich – zdecydowana większość opowiedziała się za zakończeniem tej praktyki, wskazując głównie na jej konsekwencje zdrowotne. Rok później Parlament Europejski przyjął stanowisko popierające odejście od zmian czasu, jednak bez porozumienia w Radzie Unii Europejskiej co do tego, czy państwa członkowskie miałyby na stałe pozostać przy czasie letnim, czy zimowym, cały projekt utknął w miejscu i pozostaje tam do dziś.
Przygotuj się z wyprzedzeniem, nie w ostatniej chwili
Większość smartfonów, komputerów i nowoczesnych urządzeń zaktualizuje czas automatycznie, ale warto pamiętać o klasycznych zegarkach naręcznych, zegarach ściennych, kuchenkach czy niektórych systemach w starszych samochodach, które trzeba przestawić ręcznie – łatwo o nich zapomnieć akurat w niedzielny poranek pełen innych planów. Jeśli źle znosisz samą zmianę rytmu dnia, warto już kilka dni przed 25 października stopniowo kłaść się spać odrobinę wcześniej, żeby organizm łagodniej przeszedł przez przesunięcie, zamiast odczuwać je z dnia na dzień.
Zapisz sobie też od razu termin kolejnej zmiany – powrót na czas letni nastąpi dopiero w ostatnią niedzielę marca 2027 roku, więc przez najbliższe pięć miesięcy Polska pozostanie na czasie zimowym, z wcześniej zapadającym zmrokiem i późniejszymi, jaśniejszymi porankami.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.