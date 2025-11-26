Gigantyczna sieć żegna się ze starym standardem. Trzeba będzie wymienić część telefonów
Operator sieci Plus rozpoczyna przygotowania do zastąpienia usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologii 3G rozwiązaniami opartymi o technologię 4G/LTE. To kolejna sieć, która ostatecznie żegna się ze starym standardem. Dla większości użytkowników nie ma to znaczenia, ale część będzie musiała wymienić telefon.
Plus likwiduje 3G
W zasięgu najnowocześniejszej 5G Plusa znajduje się ponad 26 milionów mieszkańców Polski, a 5G Ultra – blisko 17 milionów osób. Plus inwestuje w rozwój sieci 5G oraz 4G wdrażając rozwiązania, które mają na celu zapewnienie najwyższej jakości usług. Technologia 3G, będąca starszym standardem, jest wciąż używana przez część klientów, jednak w planie jest jej wyłączenie i zastąpienie rozwiązaniami opartymi na działających obecnie 4G/LTE.
Przełączenie technologii 3G na 4G/LTE pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych częstotliwości, co przełoży się na poprawę jakości usług, przyspieszenie dostępu do internetu w usłudze mobilnej oraz stabilniejsze połączenia głosowe.
W związku z planowanymi zmianami, Plus zachęca klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych – do sprawdzenia, czy ich urządzenia obsługują nowsze standardy łączności komórkowej. W przypadku starszych telefonów i kart SIM może być konieczna ich wymiana, aby zapewnić pełną funkcjonalność usług po wyłączeniu 3G.
O dalszych krokach, w tym planowanym harmonogramie wyłączania 3G, Plus będzie informował na bieżąco.
Nie tylko Plus. Wszyscy operatorzy wycofują sieć 3G
3G jest wycofywane, bo to technologia sprzed ponad 20 lat, która nie nadąża za dzisiejszym zapotrzebowaniem na szybki, stabilny internet. Zajmuje cenne pasmo, którego operatorzy potrzebują na LTE i 5G. W Polsce proces wygaszania trwa od 2023 roku: Orange, T-Mobile i Play wyłączyły już większość swoich stacji, a teraz dołącza ostatni operator – Plus. Tym samym kończy się realna era 3G w kraju.
Na świecie wygląda to podobnie. 3G zniknęło m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwajcarii czy Australii. Operatorzy rezygnują z niego, bo utrzymywanie starej infrastruktury jest drogie, a niewielu klientów wciąż z niej korzysta.
Będzie trzeba wymienić stare telefony
Wymienić trzeba tylko najstarsze modele, które nie obsługują LTE ani VoLTE. To głównie klasyczne „klawiszowce” sprzed około 2014 roku oraz pierwsze smartfony działające wyłącznie na 3G. Po wyłączeniu sieci takie urządzenia spadną do 2G, a to oznacza wolny internet i czasem problemy z połączeniami głosowymi. Wszystkie nowsze telefony z LTE pozostają bez zmian.
Jeżeli masz już telefon, który spełnia standardy 4G nic się dla Ciebie nie zmienia. Dla Ciebie likwidacja sieci nie będzie wiązała się z żadnymi dodatkowymi utrudnieniami.
Źródło: Informacja prasowa / Warszawa w Pigułce
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.