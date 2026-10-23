Gigantyczna wyprzedaż w Biedronce. Kolejki do kas. Drugi produkt aż 70 proc. taniej, ale jest limit
Biedronka przygotowała mocną promocję na jeden z najpopularniejszych produktów mięsnych. Od piątku 23 października klienci mogą kupować wszystkie kiełbasy śląskie marki Kraina Wędlin z rabatem aż 70 procent na drugi, tańszy produkt. Oferta obejmuje różne warianty, które można dowolnie mieszać. Trzeba jednak pamiętać o dwóch ważnych warunkach: promocja obowiązuje tylko przez dwa dni i wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Biedronka przecenia kiełbasy śląskie. Drugi produkt 70 proc. taniej
W piątek 23 października w sklepach sieci Biedronka rozpoczęła się nowa akcja promocyjna na produkty marki Kraina Wędlin.
Oferta dotyczy wszystkich kiełbas śląskich tej marki. Klienci, którzy zdecydują się na zakup dwóch opakowań, otrzymają rabat w wysokości 70 procent na tańszy produkt.
Promocja obowiązuje w piątek 23 października oraz sobotę 24 października 2026 roku.
To propozycja przede wszystkim dla osób planujących rodzinne posiłki, weekendowe śniadania czy przygotowanie większych zapasów żywności.
Nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań
Jedną z najważniejszych zalet oferty jest możliwość dowolnego mieszania produktów objętych promocją.
Na materiałach reklamowych Biedronki przedstawiono kilka wariantów kiełbasy śląskiej Kraina Wędlin, w tym klasyczne wersje, kiełbasę z szynki oraz wariant z cheddarem.
Klient nie musi więc wybierać dwóch takich samych opakowań.
Może kupić dwa różne rodzaje kiełbasy, a rabat zostanie naliczony na tańszy produkt z promocyjnej pary.
To szczególnie wygodne rozwiązanie dla rodzin, w których domownicy mają różne preferencje smakowe.
Ile można zaoszczędzić? Rabat może być naprawdę duży
Mechanizm promocji jest prosty: drugi, tańszy produkt kosztuje o 70 procent mniej.
Przykładowo, jeżeli klient wybierze dwa opakowania kiełbasy w cenie 12 zł każde, zamiast 24 zł zapłaci 15,60 zł.
Drugie opakowanie będzie bowiem kosztowało zaledwie 3,60 zł.
Przy różnych cenach rabat naliczany jest na tańszy produkt.
Przykładowe wyliczenia przedstawiają się następująco:
|Cena pierwszego produktu
|Cena drugiego produktu
|Łącznie po rabacie
|10 zł
|10 zł
|13 zł
|12 zł
|12 zł
|15,60 zł
|15 zł
|10 zł
|18 zł
|16 zł
|14 zł
|20,20 zł
Są to przykłady matematyczne ilustrujące zasady promocji, a nie ceny konkretnych produktów z gazetki.
Rzeczywista oszczędność zależy od ceny wybranych opakowań.
Uwaga na limit. Maksymalnie sześć sztuk dziennie
Biedronka wprowadziła ograniczenie liczby produktów, na które można otrzymać rabat.
Limit dzienny wynosi sześć sztuk, w tym maksymalnie trzy produkty z rabatem, na kartę lub aplikację Moja Biedronka.
Oznacza to, że klient może skorzystać z promocyjnego mechanizmu dla maksymalnie trzech par produktów dziennie.
Warto pamiętać, że ograniczenie dotyczy korzystania z rabatu, a niekoniecznie całkowitej liczby produktów, które można kupić w sklepie po cenie regularnej.
Przy większych zakupach należy sprawdzić naliczone zniżki na paragonie.
Bez karty Moja Biedronka promocja nie zadziała
Kolejnym istotnym warunkiem jest posiadanie karty lojalnościowej Moja Biedronka albo korzystanie z aplikacji mobilnej sieci.
Aby otrzymać rabat, trzeba zeskanować kartę lub aplikację podczas zakupów.
Osoby, które nie korzystają z programu lojalnościowego, nie powinny zakładać, że otrzymają automatycznie obniżkę.
Warto również pamiętać, że rabat dotyczy wyłącznie produktów objętych akcją.
Na śniadanie, obiad i kolację. Kiełbasa śląska w wielu wersjach
Kiełbasa śląska należy do popularnych produktów wykorzystywanych w polskich domach.
Można ją podawać na ciepło z musztardą i pieczywem, dodawać do zapiekanek, dań jednogarnkowych czy przygotowywać z cebulą na patelni.
Warianty dostępne w ofercie Kraina Wędlin pozwalają dobrać produkt do własnych upodobań.
Przy zakupie większej liczby opakowań należy jednak zwrócić uwagę na datę przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania.
Produkty mięsne wymagają zachowania odpowiedniej temperatury, a zakup na zapas ma sens tylko wtedy, gdy można je bezpiecznie przechować lub wykorzystać w odpowiednim terminie.
Promocja tylko do soboty. Później rabat zniknie
Akcja rozpoczęła się w piątek 23 października i potrwa do soboty 24 października 2026 roku.
Oznacza to, że na skorzystanie z promocji przewidziano tylko dwa dni.
Oferta może zainteresować szczególnie osoby robiące większe zakupy przed weekendem.
Dostępność poszczególnych wariantów kiełbasy może różnić się w zależności od sklepu.
Najważniejsze: od 23 do 24 października Biedronka oferuje drugi, tańszy produkt z kategorii wszystkich kiełbas śląskich Kraina Wędlin aż 70 proc. taniej. Produkty można dowolnie mieszać. Limit to sześć sztuk dziennie, w tym maksymalnie trzy z rabatem, na kartę lub aplikację Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.