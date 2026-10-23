Prawdziwy hit w Lidlu! Kosmetyki pachnące jak słodkie desery. Ceny od 16,99 zł, ale oferta tylko do soboty
Wyglądają jak słodkie przysmaki, ale w rzeczywistości to kosmetyki do pielęgnacji ciała. W Lidlu pojawiła się wyjątkowo apetyczna seria marki Miraculum, inspirowana popularnymi deserami. Wśród zapachów znalazły się marshmallow donut i chocolate orange pie. Kolorowe opakowania przyciągają uwagę, a ceny zaczynają się od 16,99 zł. Produkty mają wszystkie cechy potencjalnego hitu viralowego w mediach społecznościowych. Jest jednak jeden haczyk: promocja trwa tylko do soboty 24 października.
Kosmetyki jak słodycze. Lidl ma nową propozycję dla miłośniczek pięknych zapachów
W drogeriach i mediach społecznościowych coraz większą uwagę przyciągają kosmetyki inspirowane zapachami deserów. Słodkie nuty pianek marshmallow, wanilii, czekolady i wypieków pojawiają się nie tylko w perfumach, ale także w balsamach oraz mgiełkach do ciała.
Teraz podobne produkty można znaleźć również w Lidlu.
Sieć umieściła w swojej ofercie kosmetyki polskiej marki Miraculum, których zapachy nawiązują do słodkich deserów.
Już same opakowania wyglądają efektownie. Pastelowe odcienie różu, czekoladowe brązy i grafiki przypominające polewy cukiernicze sprawiają, że produkty mogą przyciągać uwagę na sklepowych półkach.
To kosmetyki stworzone z myślą o osobach, które lubią intensywnie słodkie, deserowe kompozycje zapachowe.
Mgiełki do ciała Miraculum za 19,99 zł. Dwa słodkie zapachy
Pierwszą propozycją są perfumowane mgiełki do ciała Miraculum.
W ofercie dostępne są dwa warianty zapachowe:
- Marshmallow Donut,
- Chocolate Orange Pie.
Mgiełki mają pojemność 245 ml, a ich cena promocyjna wynosi 19,99 zł za opakowanie.
To kosmetyki przeznaczone do nadawania skórze przyjemnego zapachu. Mogą być alternatywą dla osób, które nie chcą na co dzień używać cięższych perfum.
Marshmallow Donut nawiązuje do słodkich pianek i pączkowego deseru, natomiast Chocolate Orange Pie przywodzi na myśl połączenie czekolady z pomarańczą.
Warto jednak pamiętać, że odbiór zapachu jest indywidualny, dlatego najlepiej sprawdzić go przed zakupem, jeśli sklep umożliwia skorzystanie z testera.
Balsamy Miraculum za 16,99 zł. Opakowania wyglądają jak czekoladowe desery
Drugą częścią oferty są balsamy do ciała Miraculum.
Produkty mają pojemność 250 ml i występują w tych samych dwóch wariantach zapachowych:
- Marshmallow Donut,
- Chocolate Orange Pie.
Cena promocyjna jednego balsamu wynosi 16,99 zł.
Uwagę przyciągają przede wszystkim opakowania, na których umieszczono grafiki przypominające spływającą polewę.
Różowy balsam nawiązuje wizualnie do słodkich pianek, natomiast brązowy do czekoladowego deseru.
Taki wygląd może sprawić, że produkty będą chętnie fotografowane i prezentowane w krótkich filmach zakupowych.
Kosmetyki są jednak przeznaczone wyłącznie do stosowania na skórę. Nie należy ich spożywać ani pozostawiać w zasięgu małych dzieci, które mogłyby pomylić je ze słodyczami.
Zestaw za 36,98 zł. Mgiełka i balsam w tym samym zapachu
Osoby, które lubią stosować kilka kosmetyków o podobnej kompozycji zapachowej, mogą zdecydować się na zakup kompletu.
Mgiełka kosztuje 19,99 zł, a balsam 16,99 zł.
Łącznie za oba produkty trzeba zapłacić 36,98 zł.
|Kosmetyk
|Pojemność
|Cena
|Mgiełka perfumowana Miraculum
|245 ml
|19,99 zł
|Balsam do ciała Miraculum
|250 ml
|16,99 zł
|Mgiełka i balsam
|2 produkty
|36,98 zł
To suma cen dwóch produktów, a nie osobna promocja na zestaw.
Dlaczego takie kosmetyki mają potencjał na viral?
Produkty inspirowane deserami łączą kilka elementów, które dobrze sprawdzają się w mediach społecznościowych.
Przede wszystkim wyróżniają się wyglądem. Opakowania przypominające słodycze mogą zachęcać do robienia zdjęć, nagrywania krótkich filmów i pokazywania zakupowych odkryć.
Drugim elementem są zapachy. Kompozycje inspirowane pączkami, piankami i czekoladowymi wypiekami budzą ciekawość, ponieważ kojarzą się z czymś, co zwykle można znaleźć w cukierni, a nie na półce z kosmetykami.
Znaczenie ma również cena. Produkty kosztujące kilkanaście złotych są dostępne dla szerszej grupy klientów niż drogie perfumy niszowe.
Nie ma jednak podstaw, by na podstawie samej gazetki stwierdzić, że konkretna seria Miraculum już stała się viralem w TikToku czy Instagramie. To przede wszystkim oferta o dużym potencjale do zdobycia popularności.
Tylko do soboty. Lidl ograniczył czas promocji
Kosmetyki Miraculum zostały objęte ofertą obowiązującą od czwartku 22 października do soboty 24 października 2026 roku.
Oznacza to, że klienci mają niewiele czasu na zakup produktów w promocyjnych cenach.
Dostępność poszczególnych wariantów może zależeć od konkretnego sklepu.
Najważniejsze: Lidl oferuje mgiełki perfumowane Miraculum o zapachach Marshmallow Donut i Chocolate Orange Pie za 19,99 zł oraz balsamy do ciała z tej samej serii za 16,99 zł. Promocja obowiązuje do soboty 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.