Rodzice powinni znać zasadę trzeciego dnia. Szkoły mogą przejść na nauczanie zdalne w każdej chwili
Awaria ogrzewania, silny mróz albo zdarzenie zagrażające uczniom mogą sprawić, że zamiast plecaka potrzebne będą komputer i dostęp do szkolnego konta. Nauka zdalna pozostaje rozwiązaniem przewidzianym w przepisach, a przy dłuższym zawieszeniu zajęć jej organizacja jest obowiązkiem dyrektora. Szkoły otrzymują sprzęt do prowadzenia takich lekcji, ale dla rodziców równie ważne są odpowiedzi na inne pytania: kto pomoże dziecku bez warunków do nauki, jak będzie sprawdzana obecność i czy po nagłym zamknięciu placówki można skorzystać z zasiłku opiekuńczego?
Trzeci dzień ma znaczenie. Zamknięcie budynku nie musi oznaczać wolnego od nauki
Prawo oświatowe wskazuje sytuacje, w których zajęcia zawiesza się ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie uczniów. Obejmują one między innymi niebezpieczne temperatury, zagrożenie epidemiologiczne oraz inne nadzwyczajne zdarzenia. Jeżeli zawieszenie z tych przyczyn obejmuje okres powyżej dwóch dni, dyrektor organizuje kształcenie na odległość najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia. Rodzina powinna więc otrzymać jasną informację, czy dziecko ma przerwę w zajęciach, czy realizuje je w innej formie. Sam komunikat, że uczniowie nie przychodzą do budynku, nie wyjaśnia jeszcze całej organizacji nauki.
Ustawa przewiduje szczególny wyjątek: odstąpienie od zdalnych w szczególnie uzasadnionym przypadku wymaga zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego. Nie jest to zatem swobodny wybór dyrektora między lekcjami a dłuższą przerwą. Jednocześnie zakup kamer lub komputerów nie stanowi decyzji o zamknięciu szkoły. Wyposażenie placówki i uruchomienie nauki na odległość to dwie odrębne sprawy, a o zmianie organizacji zajęć rozstrzygają konkretne okoliczności oraz właściwa procedura.
18 stopni w klasie i minus 15 na zewnątrz. Rodzice nie powinni mylić tych zasad
Przed zimą najważniejszy jest przepis dotyczący temperatury w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia. Szkoła ma zapewnić co najmniej 18°C. Gdy nie można tego zrobić, dyrektor zawiesza zajęcia na określony czas i powiadamia organ prowadzący. Problem może spowodować awaria instalacji lub przerwa w dostawach ciepła, nawet bez wyjątkowego mrozu na zewnątrz. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w komunikacie z 12 lutego 2026 r. przypominało dyrektorom o sprawdzeniu sprawności ogrzewania przed powrotem uczniów z ferii. Kolejny sezon może wymagać podobnych lokalnych działań, jeśli budynek nie zapewni bezpiecznych warunków.
Inaczej działa przesłanka dotycząca silnego mrozu. Jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie wynosi minus 15°C lub mniej, dyrektor może zawiesić zajęcia za zgodą organu prowadzącego. To możliwość wymagająca decyzji, a nie automatyczne zamknięcie wszystkich szkół po jednym zimnym poranku. Zgoda może zostać udzielona również telefonicznie lub elektronicznie, z odpowiednim utrwaleniem jej treści. Rodzic powinien zatem kierować się komunikatem swojej placówki, a nie samą prognozą pogody dla Warszawy czy całego Mazowsza.
|Co się wydarzyło
|Jaka zasada ma znaczenie
|Co powinien ustalić rodzic
|Nie można zapewnić 18°C w pomieszczeniach zajęć
|Dyrektor zawiesza zajęcia na oznaczony czas, powiadamiając organ prowadzący
|Od kiedy i na jak długo zmienia się organizacja pracy szkoły
|Na zewnątrz jest minus 15°C lub mniej
|Liczą się pomiary o 21:00 w dwóch kolejnych dniach; zawieszenie wymaga decyzji i zgody organu prowadzącego
|Czy szkoła rzeczywiście wydała komunikat o zawieszeniu
|Dochodzi do nadzwyczajnego zagrożenia
|Najpierw trzeba zapewnić bezpieczeństwo; dalsza nauka zależy od decyzji dotyczącej zajęć
|Jak bezpiecznie odebrać dziecko i gdzie pojawią się dalsze informacje
|Zawieszenie z przyczyn ustawowych obejmuje ponad dwa dni
|Zdalne najpóźniej od trzeciego dnia, z ustawowym wyjątkiem wymagającym zgody i pozytywnej opinii
|Plan zajęć, sposób dostępu do materiałów i potwierdzania udziału
Październikowy przykład z Mazowsza. Zdalne bywają odpowiedzią na obawy o bezpieczeństwo
Zmiana organizacji nauki jest realnym rozwiązaniem także poza sezonem mrozów. Wirtualny Nowy Dwór podał 8 października 2026 r., powołując się na komunikat powiatu, że szkoły prowadzone przez Powiat Płoński miały pracować zdalnie w piątek 9 października. Informacja pojawiła się w czasie zwiększonych obaw o bezpieczeństwo w placówkach. Dotyczyła szkół prowadzonych przez powiat, a nie wszystkich placówek na jego terenie. Była też decyzją na wskazany dzień — nie stanowi informacji o ich obecnym sposobie pracy ani zapowiedzi kolejnego ogólnopolskiego przejścia na zdalne.
W razie niebezpiecznego zdarzenia pierwszeństwo mają działania chroniące uczniów. Przepisy BHP nie pozwalają rozpoczynać zajęć w miejscu stwarzającym zagrożenie, a gdy ujawni się ono podczas lekcji, nakazują ich przerwanie i wyprowadzenie podopiecznych z zagrożonych miejsc. Organizację dalszej nauki ustala się po opanowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa. Alarm lub ewakuacja nie przesądzają samodzielnie, że następnego dnia cała szkoła ma zajęcia przez internet. Rodzice potrzebują potwierdzonej decyzji dyrekcji, szczególnie gdy w grupach uczniowskich krążą wiadomości bez znanego źródła.
100 tys. zestawów do lekcji to jeden program. 735 tys. urządzeń dla uczniów to drugi
Skalę przygotowania technicznego pokazują dane Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na stronie poświęconej wyposażeniu z KPO resort wskazuje 100 tys. sal objętych zestawami do nauczania zdalnego w 14 015 szkołach. Oddzielne działanie obejmuje 735 tys. komputerów przenośnych do dyspozycji uczniów w 16 511 szkołach. W tej drugiej grupie znajdują się laptopy, tablety i laptopy przeglądarkowe. To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie: wyposażenie do prowadzenia lekcji nie jest tym samym co urządzenie, z którego dziecko może korzystać poza szkołą.
Informacje o dostawach publikują również kuratoria. Olsztyńskie kuratorium podało 8 października 2026 r., że w województwie warmińsko-mazurskim przekazano 3943 zestawy do zdalnych do 595 szkół oraz 27 058 laptopów, tabletów i laptopów przeglądarkowych na wyposażenie 648 szkół. Pokazuje to, że chodzi również o rzeczywiste przekazanie sprzętu, a nie tylko zapowiedź przetargu. Dane te opisują jednak konkretny region. O dostępność komputera do wypożyczenia warszawski rodzic powinien zapytać we własnej placówce, ponieważ udział w programie nie daje każdemu dziecku automatycznego prawa do osobnego urządzenia na własność.
|Program lub narzędzie
|Skala wskazana w oficjalnych informacjach
|Znaczenie dla rodziny
|Zestawy do prowadzenia nauki zdalnej, KPO C12L
|100 tys. sal, 14 015 szkół
|Wyposażenie wspomagające prowadzenie lekcji
|Komputery przenośne do dyspozycji uczniów, KPO C15G
|735 tys. urządzeń, 16 511 szkół
|O korzystanie ze szkolnych zasobów i możliwość wypożyczenia trzeba zapytać placówkę
|Eduwarszawa
|Serwis podaje 100 tys. uczniów, 30 tys. pracowników i ponad 800 aktywnych placówek
|Szkolne konto umożliwia dostęp do środowiska cyfrowej nauki i pracy
Warszawa ma własną platformę. Problemem może być zapomniane hasło
Eduwarszawa to finansowane przez miasto środowisko oparte na usługach Microsoft 365, wspierające naukę stacjonarną i zdalną. Na stronie projektu podano skalę 100 tys. uczniów, 30 tys. pracowników i ponad 800 aktywnych placówek. Serwis wskazuje, że login i początkowe hasło uzyskuje się od administratora szkolnego, a informację o nim można otrzymać w sekretariacie. Przy pierwszym logowaniu trzeba zmienić hasło tymczasowe. Warto zrobić to wcześniej, bo rano po nagłej zmianie trybu nauczania rodzina może równocześnie organizować opiekę, pracę i dostęp do urządzeń.
Praktyczny sprawdzian nie wymaga kupowania nowego sprzętu. Dziecko powinno spróbować wejść na konto, otworzyć przykładowy materiał i przesłać plik z urządzenia, którego będzie używać. W rodzinie z kilkorgiem uczniów trzeba też porównać godziny zajęć i sprawdzić, czy komputer nie jest jednocześnie potrzebny rodzicowi do pracy. Dopiero taka próba ujawnia różnicę między posiadaniem urządzenia a możliwością regularnego uczestnictwa w lekcjach. O problemie warto powiedzieć wychowawcy konkretnie: jakie urządzenie jest dostępne, w jakich godzinach i z czym uczeń sobie nie poradzi.
Lekcja ma zwykle 45 minut, ale nie musi być ciągłą wideokonferencją
Rozporządzenie dotyczące nauki na odległość przewiduje standardowo 45-minutową godzinę zajęć. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić czas od 30 do 60 minut. Organizacja powinna uwzględniać możliwości uczniów i przeplatanie pracy przy monitorze z zadaniami bez ekranu. Dlatego plan nie musi oznaczać kilku godzin nieprzerwanego patrzenia w kamerę. Rodzina potrzebuje informacji, kiedy odbywa się połączenie, kiedy uczeń pracuje samodzielnie i do kiedy ma oddać zadanie.
Nieobecność na transmisji i brak wykonania pracy również wymagają rozróżnienia. Statut szkoły określa sposób potwierdzania uczestnictwa, z uwzględnieniem prywatności ucznia oraz warunków technicznych i oprogramowania. Przy awarii kamery lub internetu warto od razu ustalić z nauczycielem, w jaki sposób dziecko potwierdzi udział albo przekaże pracę. Nie należy z góry zakładać ani automatycznego usprawiedliwienia każdej nieobecności, ani tego, że jedyną możliwą formą obecności jest stale włączony obraz. Znaczenie mają zasady przyjęte przez szkołę i rzeczywiste możliwości ucznia.
Brak warunków w domu trzeba zgłosić. Są rozwiązania także dla uczniów z niepełnosprawnością
Jeżeli rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia uczniowi naukę zdalną w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców dyrektor organizuje zajęcia w placówce — bezpośrednio z nauczycielem albo zdalnie. Warunkiem są bezpieczne warunki i brak zagrożenia dla dziecka. Przy trudnej sytuacji rodzinnej przepisy przewidują możliwość zorganizowania zdalnych na terenie szkoły, również na wniosek rodziców. W uzasadnionym przypadku można wykorzystać inną placówkę wskazaną przez organ prowadzący. Nie jest to jednak bezwarunkowe zapewnienie miejsca w budynku, który sam został wyłączony z powodu niebezpieczeństwa.
Wniosek warto oprzeć na opisaniu potrzeb dziecka, zamiast ograniczać go do stwierdzenia, że zdalne są trudne. Przeszkodą może być konieczność stałego wsparcia, niemożność samodzielnego korzystania z programu albo warunki domowe uniemożliwiające udział. Rodzic powinien uzyskać informację o rozwiązaniu zaproponowanym przez szkołę i sposobie kontaktu z osobą odpowiedzialną za jego organizację. W okresie zdalnym dyrektor ma również przekazać zasady realizacji między innymi kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zmiana miejsca nauki nie powinna oznaczać, że rodzina sama musi zgadywać, co dzieje się z dotychczasowym wsparciem.
Gdy zdalne trwają ponad miesiąc, dochodzą konsultacje
Przepisy przewidują dodatkowe rozwiązanie przy nauce na odległość prowadzonej przez okres powyżej 30 dni. Dyrektor zapewnia wtedy uczniom i rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem, stosownie do ich potrzeb oraz możliwości organizacyjnych szkoły. Mogą odbywać się indywidualnie lub grupowo, w miarę możliwości w bezpośrednim kontakcie. To nauczyciel przekazuje informację o ustalonych formach i terminach. Ten zapis ma znaczenie szczególnie wtedy, gdy po kilku tygodniach pojawiają się zaległości, których nie udaje się wyjaśnić podczas wspólnego połączenia klasy.
Nie trzeba jednak czekać miesiąca, żeby zgłosić trudności wychowawcy. Już po pierwszych dniach warto ustalić, czy problem dotyczy materiału, obsługi narzędzi czy niedostępności urządzenia. Każda z tych sytuacji wymaga innej pomocy, dlatego ogólna wiadomość, że dziecko „nie radzi sobie ze zdalnymi”, może okazać się niewystarczająca. Przy dłuższej zmianie trybu dobrze zapisać konkretne przykłady: niedostępny plik, nakładające się spotkania albo niezrozumiałe zadanie. Ułatwi to rozmowę o rozwiązaniu zamiast kolejnych dni bez uczestnictwa w nauce.
Nagłe zamknięcie szkoły a zasiłek. Rodzic musi spełnić warunki
Zamknięcie placówki może oznaczać konieczność pozostania z dzieckiem w domu. ZUS wskazuje możliwość zasiłku opiekuńczego przy nieprzewidzianym zamknięciu szkoły, do której uczęszcza dziecko, które nie ukończyło 8 lat. Za nieprzewidziane uznaje się zamknięcie, o którym rodzic dowiedział się w terminie krótszym niż siedem dni. Potrzebne są również pozostałe warunki, w tym podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i konieczność osobistej opieki przy braku innego członka rodziny, który może ją zapewnić. Sam komunikat o lekcjach online nie przesądza automatycznie o prawie do wypłaty.
Co do zasady limit w tej kategorii wynosi 60 dni w roku kalendarzowym i jest wspólny, a nie osobny dla każdego dziecka i rodzica. W informacji o nagłym zamknięciu placówki ZUS wskazuje wniosek Z-15A oraz oświadczenie ZAS-36. Przy starszym zdrowym uczniu samo zamknięcie szkoły nie daje prawa do świadczenia na opisanej podstawie dotyczącej dziecka poniżej 8 lat. Zanim rodzic zaplanuje nieobecność w pracy, powinien więc sprawdzić własną sytuację u płatnika zasiłku. To istotna różnica między potrzebą zapewnienia opieki a spełnieniem warunków konkretnego świadczenia.
Przed zimą warto ustalić ze szkołą jeden pewny kanał pilnych komunikatów, przetestować konto ucznia i zgłosić ograniczenia sprzętowe. Po informacji o zawieszeniu zajęć trzeba poznać okres zmiany, plan lekcji i zasady korzystania z pomocy. Dla warszawskiej rodziny ważniejsze od ogólnego hasła o powrocie zdalnych będzie to, czy dziecko potrafi rozpocząć zajęcia i wie, do kogo zwrócić się przy problemie. Dopiero takie ustalenia pozwalają przygotować następny dzień bez kupowania w pośpiechu komputera, szukania hasła na ostatnią chwilę i opierania się na niesprawdzonych wiadomościach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.