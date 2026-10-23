70 tysięcy policjantów na ulicach i zamknięty Luwr. Francja szykuje się na najgorsze, jeden ruch władz wywołał wściekłość
Zaryglowane bramy Luwru, elitarne jednostki antyterrorystyczne w pełnym rynsztunku i drony patrolujące niebo. Władze Francji postawiły na nogi aż 70 tysięcy mundurowych w obawie przed gwałtowną eskalacją zamieszek. Po podpaleniu ratusza i tysiącach aresztowań Paryż szykuje się na weekendowe uderzenie. Zobacz, co tak naprawdę ma wydarzyć się w sobotę i dlaczego najsłynniejsze muzea świata zatrzasnęły drzwi przed turystami!
70 tysięcy funkcjonariuszy, elitarne GIGN i drony. Kraj w stanie najwyższego pogotowia
Francja staje w obliczu potężnego kryzysu bezpieczeństwa. Szef MSW Laurent Nuñez poinformował w piątek, że w najbliższą sobotę w całym kraju zmobilizowanych zostanie aż 70 tysięcy policjantów i żandarmów. Służby przygotowują się na kolejną falę gwałtownych demonstracji na tle socjalnym. Sytuacja wymknęła się spod kontroli już 17 października, kiedy pokojowe z założenia protesty przerodziły się w brutalne starcia z policją, plądrowanie sklepów oraz akty wandalizmu, w tym podpalenie ratusza w Limoges, dokąd z pilną wizytą udał się premier Sébastien Lecornu.
Według informacji służb wywiadowczych w mediach społecznościowych krążą bezpośrednie wezwania grup ultralewicowych do zmasowanych ataków na budynki użyteczności publicznej. Szef resortu spraw wewnętrznych zapowiedział bezwzględną rozprawę z agresorami. Do akcji skierowano najnowocześniejszy sprzęt monitorujący – śmigłowce, drony rozpoznawcze oraz elitarne jednostki specjalne: policyjny RAID oraz antyterrorystów z formacji GIGN. Skala mobilizacji dowodzi, że władze obawiają się scenariusza całkowitej destabilizacji porządku publicznego.
Luwr, Musée d’Orsay i Grand Palais zatrzaskują bramy. Paryż chowa rowery i kawiarniane stoliki
Skutki nadchodzącego szturmu demonstrantów paraliżują życie kulturalne i turystyczne francuskiej stolicy. Ministerstwo Kultury wydało bezprecedensową decyzję o natychmiastowym zamknięciu dla zwiedzających w sobotę najsłynniejszych placówek muzealnych. Turyści nie wejdą do Luwru, Musée d’Orsay, muzeum Pabla Picassa ani monumentalnej hali Grand Palais, która jeszcze niedawno gościła zmagania igrzysk olimpijskich.
Resort wezwał zarządców wszystkich instytucji kultury do wdrożenia rygorystycznych procedur ochronnych wobec personelu i zbiorów sztuki. Równolegle merostwo Paryża zaapelowało do mieszkańców i restauratorów o najwyższą ostrożność. Właściciele lokali w centrum miasta otrzymali nakaz uprzątnięcia z chodników ogródków gastronomicznych, krzeseł, stolików oraz zaparkowanych rowerów, które podczas poprzednich zamieszek wandale wykorzystywali jako barykady i pociski miotane w stronę kordonów policji.
Macron ogranicza prawo do demonstracji. 2700 aresztowanych w tydzień
W Pałacu Elizejskim trwa nieustanny kryzysowy sztab kryzysowy. Prezydent Emmanuel Macron odbył kolejne nadzwyczajne posiedzenie z Radą Bezpieczeństwa Narodowego, a o godzinie 15:00 zaplanowano jego spotkanie z delegacjami protestujących od września licealistów, domagających się radykalnej poprawy warunków nauczania. Szef państwa zdecydował się jednak na bezprecedensowy krok polityczny: ogłosił, że władze będą w najbliższych dniach zezwalać wyłącznie na zgromadzenia firmowane przez oficjalne związki zawodowe. Wszelkie inne manifestacje, zwoływane przez nieformalne ruchy, zostaną z góry zdelegalizowane.
Tymczasem bilans dotychczasowych pacyfikacji jest porażający. Jak przekazał minister sprawiedliwości Gérald Darmanin, od minionej soboty siły porządkowe zatrzymały 2700 osób, z czego 217 demonstrantów – głównie młodych mężczyzn – trafiło już do aresztów. Napięcie eskaluje w całej Francji: w Marsylii i Lyonie prefektury wprowadziły całkowity zakaz protestów, co wywołało falę skarg do sądów administracyjnych, z kolei w Orleanie weekendowy kongres prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) ma stać się celem wielotysięcznej kontrmanifestacji antyfaszystów.
Najważniejsze fakty o kryzysie i mobilizacji we Francji
Zobacz podsumowanie sytuacji bezpieczeństwa przed nadchodzącym weekendem:
- 70 tysięcy policjantów i żandarmów – gigantyczna mobilizacja sił bezpieczeństwa w całym kraju.
- Jednostki specjalne RAID i GIGN – antyterroryści, drony i śmigłowce w gotowości bojowej.
- Luwr i Musée d’Orsay zamknięte – najważniejsze muzea Paryża nie otworzą drzwi dla turystów w sobotę.
- 2700 osób zatrzymanych w 7 dni – ponad 200 osób trafiło za kraty po poprzednich starciach.
- Macron blokuje protesty – legalne będą wyłącznie manifestacje związków zawodowych.
- Gorąco w Orleanie, Lyonie i Marsylii
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.