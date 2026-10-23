Wpłacasz własną gotówkę na konto? Bank może poprosić o dodatkowy dokument. Kwota nie ma znaczenia
Pieniądze należą do Ciebie, a konto jest na Twoje nazwisko. Mimo to przy wpłacie gotówki bank może zapytać, skąd ją masz, i poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Dotyczy to także pieniędzy odkładanych przez lata albo otrzymanych za sprzedaż samochodu. W przepisach pojawia się próg 15 tys. euro, ale nie oznacza on, że poniżej tej kwoty nikt nie zapyta o pochodzenie środków. Odmowa odpowiedzi może natomiast skończyć się odmową przyjęcia wpłaty, a w określonych sytuacjach również ograniczeniem korzystania z rachunku.
15 tys. euro to próg raportowania, a nie granica pytań o gotówkę
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje banki do przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie przekraczającej równowartość 15 tys. euro. Kwotę przelicza się według właściwego średniego kursu NBP, dlatego nie jest to jedna stała suma w złotych. Obowiązek raportowania takiej operacji spoczywa na banku. Nie oznacza automatycznie podejrzenia przestępstwa, kontroli podatkowej ani zablokowania pieniędzy klienta.
Osobną sprawą jest ustalanie, skąd pochodzą pieniądze. Bank monitoruje transakcje i bada źródło środków w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, uwzględniając ocenę ryzyka. Pytanie może więc dotyczyć również niższej wpłaty, jeżeli wymaga ona wyjaśnienia w świetle wiedzy banku o kliencie. Nie ma jednej ustawowej kwoty, po której każdy wpłatomat ma wyświetlić identyczne oświadczenie. Nie ma też ustawowej gwarancji, że wpłata poniżej określonej sumy zostanie przyjęta bez pytań.
„To moje oszczędności” może być dopiero początkiem wyjaśnień
Dla wpłacającego najważniejsze jest to, że pieniądze legalnie do niego należą. Bank potrzebuje jednak informacji o zdarzeniu lub dochodach, dzięki którym klient je zgromadził. ING wyjaśnia na swojej stronie, że w procesie poznawania klienta, określanym jako KYC, może prosić zarówno o dane, jak i dokumenty dotyczące źródła pieniędzy. Takie pytania dotyczą również osób, które korzystają z banku od dawna. Wieloletnia historia rachunku nie zwalnia z aktualizowania informacji i wyjaśniania transakcji.
Różnicę dobrze pokazują dwa przykłady. Osoba, która wpłaca gotówkę otrzymaną za samochód, może wskazać konkretną sprzedaż, jej datę i kwotę. Przy pieniądzach odkładanych przez kilkanaście lat trzeba natomiast opisać, z jakich dochodów powstawał zapas i w jakim okresie. Samo słowo „oszczędności” nie wyjaśnia jeszcze całej historii. W praktyce warto przygotować spójny opis oraz dokumenty, które rzeczywiście posiadamy, zamiast zakładać, że jedno ogólne zdanie zawsze zakończy sprawę.
Jakie dokumenty warto przygotować przed większą wpłatą?
ING wymienia wśród przykładowych dokumentów potwierdzających źródło pieniędzy między innymi PIT, umowę o pracę, dokumentację działalności gospodarczej oraz dokumenty spadkowe. Lista potrzebnych materiałów zależy od tego, co klient wyjaśnia. Umowa sprzedaży będzie pomocna przy pieniądzach za sprzedany majątek, a historia rachunku przy gotówce wcześniej wypłaconej z banku. Poniższe zestawienie pokazuje przykłady dokumentów do omówienia z bankiem. Nie jest uniwersalną listą gwarantującą akceptację każdej wpłaty.
|Skąd pochodzi gotówka
|Co może pomóc w wyjaśnieniu
|Co warto doprecyzować
|Oszczędności z pracy
|PIT-y, dokumenty zatrudnienia, historia wpływów i wypłat
|Okres odkładania pieniędzy i źródła dochodów
|Sprzedaż samochodu lub innych rzeczy
|Umowa sprzedaży, pokwitowanie otrzymania gotówki
|Datę transakcji, cenę i sposób zapłaty
|Sprzedaż nieruchomości
|Akt notarialny i dokumenty dotyczące otrzymania ceny
|Jaką część ceny otrzymano w gotówce
|Spadek
|Akt poświadczenia dziedziczenia, orzeczenie sądu, dokumenty dotyczące wypłaty odziedziczonych środków
|Związek odziedziczonego majątku z wpłacaną sumą
|Darowizna
|Umowa lub inne posiadane potwierdzenie przekazania pieniędzy
|Od kogo, kiedy i w jakiej wysokości otrzymano pieniądze
|Wcześniejsza wypłata z własnego konta
|Wyciąg lub potwierdzenie wypłaty
|Datę wypłaty i przyczynę różnicy między wypłacaną a wpłacaną kwotą
Jeżeli nie masz wszystkich dokumentów, warto powiedzieć o tym bankowi i zapytać, jakie inne materiały pozwolą wyjaśnić sytuację. Potwierdzenie dawnej wypłaty pokazuje, że pieniądze opuściły rachunek, ale bank może nadal potrzebować informacji o ich pierwotnym źródle. Z kolei PIT opisuje dochody, lecz sam nie przedstawia całej historii przechowywania gotówki. W odpowiedzi pomocne bywa chronologiczne połączenie tych informacji: skąd pochodziły środki, kiedy je otrzymano i dlaczego teraz trafiają na konto. O zakresie dalszych pytań zdecydują okoliczności konkretnej sprawy.
Oświadczenie może być pierwszym etapem. Bank może poprosić o więcej
Nie zawsze od razu trzeba przynosić plik dokumentów. W udostępnianym przez ING formularzu oświadczenia można wskazać między innymi wynagrodzenie, emeryturę, spadek, darowiznę, oszczędności czy sprzedaż nieruchomości. Formularz przewiduje miejsce na dodatkowe wyjaśnienia. Bank zastrzega jednak możliwość późniejszego poproszenia o kolejne informacje lub dokumenty w uzasadnionych przypadkach. Zaznaczenie właściwej kategorii nie daje więc pewności, że weryfikacja została już zakończona.
Wpłata we wpłatomacie również trafia na rachunek i podlega analizie banku. Nie należy zakładać, że brak rozmowy z pracownikiem oznacza brak możliwości zadania pytań później. To, czy komunikat pojawi się na urządzeniu, czy bank skontaktuje się innym kanałem, zależy od jego procedur i sytuacji klienta. Osobną kwestią są ograniczenia techniczne urządzenia, na przykład liczba banknotów przyjmowanych jednorazowo. Taki limit nie wyznacza kwoty zwolnionej z weryfikacji pochodzenia pieniędzy.
Co się stanie, jeśli odmówisz odpowiedzi?
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie wprost informuje klientów, że pracownik może odmówić przyjęcia wpłaty, jeżeli brakuje informacji o źródle pieniędzy lub dokumentów je potwierdzających. Podobny komunikat opublikował Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, wskazując na realizację wpłaty po pozytywnej weryfikacji. To konkretne przykłady procedur opisanych przez same banki. Pokazują, że odpowiedź „to moja prywatna sprawa” może oznaczać niedokończenie operacji, nawet gdy klient chce wpłacić pieniądze na własny rachunek.
Szersze konsekwencje pojawiają się wtedy, gdy bank nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego. Przepisy przewidują w takiej sytuacji między innymi nieprzeprowadzanie transakcji przez rachunek i rozwiązanie relacji z klientem. ING uprzedza, że brak możliwości potwierdzenia źródła majątku może prowadzić do ograniczenia usług, a ostatecznie do rozwiązania umów. Samo pytanie o dokumenty nie oznacza jednak konfiskaty pieniędzy ani automatycznej formalnej blokady rachunku na polecenie GIIF. Trzeba odróżnić prośbę o wyjaśnienie od dalszych działań podejmowanych na konkretnej podstawie.
GIIF w komunikacie nr 45 podkreśla, że bank powinien rzeczywiście analizować otrzymane informacje. Samo zgromadzenie dokumentów albo wysłanie pytań nie wystarcza, jeśli nadal nie udało się wyjaśnić charakteru transakcji. Dla klienta oznacza to, że znaczenie ma treść odpowiedzi i jej zgodność z dokumentami. Puste oświadczenie lub ogólnikowe wyjaśnienie może nie rozwiązać problemu. Warto też dotrzymać terminu podanego przez bank, a jeśli zebranie dokumentów wymaga więcej czasu, skontaktować się z nim przed jego upływem.
Przed wpłatą ustal wymagania swojego banku
Jeżeli zamierzasz wpłacić większą kwotę po sprzedaży majątku albo przynieść długo przechowywane oszczędności, zapytaj wcześniej o sposób przekazania wyjaśnień i potrzebne dokumenty. Pozwoli to lepiej przygotować się do wizyty, choć nie wyklucza dodatkowych pytań. Gdy bank przesyła prośbę elektronicznie, sprawdź ją po samodzielnym zalogowaniu do bankowości lub skontaktuj się z placówką. Korzystaj z kanału wskazanego i potwierdzonego przez bank. Dokumenty dotyczące majątku zawierają dane, których nie warto wysyłać na niezweryfikowany adres.
Nie zakładaj również, że rozłożenie jednej sumy na mniejsze wpłaty wyłączy zainteresowanie banku. Monitorowanie obejmuje historię operacji, a nie tylko pojedynczy banknot czy jedną wizytę przy urządzeniu. Techniczna konieczność wpłacenia pieniędzy w kilku partiach nie zmienia ich źródła. Najbardziej użyteczne przygotowanie polega więc na uporządkowaniu prawdziwej historii gotówki i zachowaniu dokumentów. Próg 15 tys. euro pomaga zrozumieć obowiązek raportowania, ale nie zastępuje wyjaśnienia, skąd wzięły się wpłacane pieniądze..
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.