Nawet 11 200 zł dopłaty do urządzenia, które masz na ścianie. Genialny patent na tanie grzanie, uważaj na pułapkę w PIT
Większość z nas kojarzy to urządzenie wyłącznie z letnimi upałami, tymczasem jesienią potrafi ono zdziałać cuda i drastycznie obniżyć rachunki za dogrzewanie. Państwo dorzuca do zakupu nawet 11 200 złotych bezzwrotnej dotacji, jednak urzędnicy skarbówki zastawili na inwestorów bolesną pułapkę. Zobacz, jak wycisnąć maksimum z domowego sprzętu i na który haczyk w przepisach podatkowych uważać!
Ukryty talent klimatyzacji: jak ogrzać dom za ułamek ceny?
Zanim kaloryfery w blokach i domach zaczną grzać na dobre, chłodne październikowe poranki zmuszają wielu Polaków do dogrzewania pomieszczeń. Zamiast sięgać po prądożerne farelki czy grzejniki olejowe, warto spojrzeć na wiszący na ścianie klimatyzator. Nowoczesne urządzenia typu split to w rzeczywistości rewersyjne pompy ciepła typu powietrze-powietrze, które zamiast chłodzić, potrafią z wysoką efektywnością wtłaczać ciepło z zewnątrz do wnętrza budynku.
Kluczem do uruchomienia tej funkcji jest pilot – wystarczy przestawić tryb pracy na HEAT (oznaczany najczęściej ikoną słońca). Zwykłe podnoszenie temperatury na zadanym trybie chłodzenia nie zadziała. Warto pamiętać, że urządzenie potrzebuje kilku minut na rozruch sprężarki, a w wilgotne dni może cyklicznie przerywać nadmuch, aby automatycznie odszronić jednostkę zewnętrzną.
Wskaźnik COP decyduje o rachunkach: aż 80 zł oszczędności na 100 kWh
Dlaczego grzanie klimatyzacją jest tak opłacalne? Wszystko sprowadza się do współczynnika efektywności COP (Coefficient of Performance). Tradycyjny grzejnik oporowy zamienia 1 kWh prądu w dokładnie 1 kWh ciepła (sprawność bliska 100%). W przypadku klimatyzatora o współczynniku COP = 3, pobranie z sieci 1 kWh energii elektrycznej pozwala dostarczyć do salonu aż 3 kWh energii cieplnej.
Przy średniej rynkowej stawce 1,20 zł za 1 kWh energii (wraz z kosztami dystrybucji), różnice w kosztach są kolosalne:
|Sposób ogrzewania
|Zużycie prądu
|Koszt 100 kWh ciepła
|Oszczędność vs grzejnik
|Grzejnik elektryczny (sprawność ~100%)
|100 kWh
|120 zł
|–
|Klimatyzator (COP = 2)
|50 kWh
|60 zł
|60 zł taniej
|Klimatyzator (COP = 3)
|33,33 kWh
|40 zł
|80 zł taniej
|Klimatyzator (COP = 4)
|25 kWh
|30 zł
|90 zł taniej
Do 11 200 zł z „Czystego Powietrza” i 7 000 zł z programu „Moje Ciepło”
Właściciele domów planujący montaż nowoczesnych pomp ciepła powietrze-powietrze mogą sięgnąć po pokaźne bezzwrotne dofinansowanie z publicznych programów wsparcia:
- Program „Czyste Powietrze” (do 11 200 zł) – dotacja przysługuje na termomodernizację istniejących domów jednorodzinnych (pozwolenie na budowę sprzed końca 2020 r.). Warunkiem koniecznym jest likwidacja starego, nieefektywnego kotła na paliwo stałe (kopciucha). Dofinansowanie wynosi do 40% (max 4 480 zł) na poziomie podstawowym, do 70% (max 7 840 zł) na poziomie podwyższonym oraz do 100% (aż 11 200 zł) na poziomie najwyższym. Urządzenie musi figurować na liście ZUM i spełniać klasę A++ w trybie grzania.
- Program „Moje Ciepło” (do 7 000 zł) – skierowany do nowo wybudowanych domów (odbiór po 1 stycznia 2021 r.). Dofinansowanie sięga do 30% (lub 45% z Kartą Dużej Rodziny). Istotny warunek: system powietrze-powietrze musi ogrzewać całą bryłę budynku jako jedyne źródło ciepła (np. rozbudowany system multi-split). Nabór trwa do 26 lutego 2027 r.
Wnioski w obu programach składa się elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) w NFOŚiGW lub wojewódzkich funduszach środowiskowych.
Bolesna pułapka w PIT: Ministerstwo Finansów mówi twarde „nie”
Wielu podatników zakłada, że skoro klimatyzator z funkcją grzania jest pompą ciepła i podlega dotacji z programu rządowego, to poniesione wydatki można dodatkowo odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym w ramach ulgi termomodernizacyjnej (do 53 tys. zł). To bardzo kosztowny błąd.
Ministerstwo Finansów w oficjalnych interpretacjach i objaśnieniach na portalu podatki.gov.pl jednoznacznie ucina te nadzieje. Klimatyzator z funkcją grzania nie został wpisany do katalogu wydatków kwalifikowanych rozporządzenia o uldze termomodernizacyjnej. Podatnik, który wpisze zakup jednostki split do załącznika PIT/O, musi liczyć się z zakwestionowaniem ulgi przez urząd skarbowy, koniecznością zwrotu podatku wraz z odsetkami oraz potencjalną odpowiedzialnością karnoskarbową.
Stołeczne realia: domy na Mokotowie i Woli z dotacją, Śródmieście bez szans
Możliwości sięgnięcia po dopłaty do pomp powietrze-powietrze budzą ogromne zainteresowanie w Warszawie, choć uwarunkowania prawne dzielą mieszkańców stolicy na uprzywilejowanych i wykluczonych z programów.
W willowych rejonach Mokotowa (m.in. na Sadybie i pod Skarpą) oraz w strefach domów jednorodzinnych na Woli (w rejonie Koła i Ulrychowa) właściciele z powodzeniem wymieniają stare piece na pompy ciepła z funkcją chłodzenia, zgarniając nawet 11,2 tys. zł dotacji. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w Śródmieściu – mieszkańcy zabytkowych kamienic i apartamentowców, którzy masowo instalują klimatyzację, nie mają szans na dopłaty, ponieważ regulaminy „Czystego Powietrza” i „Mojego Ciepła” bezwzględnie wykluczają lokale w budynkach wielorodzinnych. W realiach Woli, Mokotowa i Śródmieścia klimatyzator pozostaje jednak dla wszystkich najszybszym i najtańszym sposobem na pokonanie jesiennych chłodów.
Najważniejsze zasady dotyczące dogrzewania klimatyzacją i dotacji
Oto zestawienie kluczowych faktów dla każdego właściciela nieruchomości:
- HEAT zamiast farelki – klimatyzator z funkcją odwracalnej pompy ciepła pobiera 3-krotnie mniej prądu niż tradycyjny piecyk elektryczny.
- Do 11 200 zł z „Czystego Powietrza” – wysoka dotacja na wymianę starego kotła w domu jednorodzinnym.
- Do 7 000 zł z „Mojego Ciepła” – dofinansowanie dla nowych domów z pompą powietrze-powietrze jako głównym ogrzewaniem.
- Tylko domy, nigdy bloki – programy dotacyjne nie obejmują lokali w budownictwie wielorodzinnym.
- Zakaz w uldze termomodernizacyjnej – fiskus nie pozwala odliczyć klimatyzatora od dochodu w PIT.
- Wniosek przez GWD – cała procedura składania dokumentów odbywa się przez internet.
- Gorący temat na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu – stołeczni mieszkańcy szukają jesiennych oszczędności na prądzie.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.