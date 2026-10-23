Biedronka ruszyła z promocją na amerykański hit. Wielki kubełek za 26,99 zł. Oferta tylko do 28 października
Biedronka przygotowała propozycję dla miłośników chrupiącego kurczaka i amerykańskiego jedzenia. W sklepach pojawił się Chicken Bucket marki American Foodie, czyli kubełek z przekąskami z kurczaka, inspirowany popularnymi zestawami typu fast food. Opakowanie waży aż 660 gramów i kosztuje 26,99 zł. Oferta obowiązuje od 22 do 28 października 2026 roku, a produkt jest częścią akcji „Smaki bez granic”.
Amerykańskie smaki w Biedronce. Kubełek kurczaka za 26,99 zł
Chrupiący kurczak w kubełku kojarzy się przede wszystkim z popularnymi restauracjami serwującymi dania typu fast food. Teraz podobną przekąskę można przygotować również w domu.
Biedronka wprowadziła do swojej oferty produkt American Foodie Chicken Bucket, który nawiązuje do amerykańskiej kuchni i popularnych zestawów z kurczakiem.
Za opakowanie o masie 660 gramów klienci zapłacą 26,99 zł.
Cena za kilogram wynosi 40,89 zł.
Produkt znalazł się w ofercie specjalnej sieci, oznaczonej hasłem „Supercena”.
Co znajduje się w kubełku Chicken Bucket?
Na opakowaniu przedstawiono panierowane kawałki kurczaka, przypominające przekąski znane z restauracji szybkiej obsługi.
Produkt jest sprzedawany w charakterystycznym kubełku z kolorową grafiką marki American Foodie.
To propozycja dla osób, które lubią gotowe przekąski mięsne i chcą przygotować je w domu bez samodzielnego panierowania kurczaka.
Dokładny skład zestawu, rodzaje kawałków kurczaka i sposób przygotowania należy sprawdzić na etykiecie opakowania. Sama grafika promocyjna nie podaje wszystkich tych informacji.
Ile kosztuje kubełek w Biedronce?
Najważniejsze informacje dotyczące oferty:
|Produkt
|Szczegóły
|Nazwa
|American Foodie Chicken Bucket
|Masa opakowania
|660 g
|Cena
|26,99 zł
|Cena za kilogram
|40,89 zł
|Początek oferty
|22 października 2026 r.
|Koniec oferty
|28 października 2026 r.
|Sieć
|Biedronka
Warto zauważyć, że gazetka przedstawia cenę promocyjną, ale nie wskazuje wcześniejszej ceny produktu. Nie można więc na jej podstawie obliczyć procentowej obniżki.
Pomysł na wieczór filmowy lub spotkanie ze znajomymi
Kubełek z kurczakiem może być wygodną propozycją na wieczór filmowy, spotkanie ze znajomymi albo szybki posiłek.
Do panierowanego kurczaka pasują między innymi frytki, pieczone ziemniaki, surówka coleslaw czy świeże warzywa.
Całość można uzupełnić sosem czosnkowym, barbecue lub ostrym sosem chili.
W ten sposób można przygotować domowy zestaw inspirowany amerykańskim fast foodem.
Przed podaniem trzeba jednak zastosować sposób obróbki termicznej podany przez producenta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku produktów drobiowych.
„Smaki bez granic” w Biedronce. Oferta dla fanów kuchni świata
Chicken Bucket jest częścią akcji „Smaki bez granic”, w ramach której Biedronka prezentuje produkty inspirowane kuchniami różnych krajów.
Tego rodzaju oferty pozwalają klientom spróbować artykułów, które nie zawsze znajdują się w standardowym asortymencie sklepu.
Amerykański kubełek z kurczakiem może zainteresować szczególnie osoby lubiące panierowane przekąski i dania w stylu restauracyjnym.
Do kiedy obowiązuje oferta?
Kubełek American Foodie Chicken Bucket w cenie 26,99 zł jest dostępny w ofercie Biedronki od czwartku 22 października do środy 28 października 2026 roku.
Na przedstawionej grafice nie wskazano obowiązku korzystania z karty Moja Biedronka ani aplikacji.
W przypadku produktów z ofert specjalnych dostępność może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Najważniejsze: Biedronka oferuje kubełek American Foodie Chicken Bucket o masie 660 gramów za 26,99 zł. Oferta obowiązuje do 28 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.