Ten rozgrzewający napar jest obłędnie pyszny! Hit na długie zimowe wieczory. Smakuje jak z drogiej restauracji
Gdy za oknem robi się ciemno i mroźno, trudno wyobrazić sobie coś przyjemniejszego niż kubek gorącego, aromatycznego naparu. Ten przepis zachwyca połączeniem soczystej pomarańczy, słodkiego jabłka, korzennego cynamonu i lekko pikantnego imbiru. Wygląda jak napój serwowany w eleganckiej restauracji, a przygotujesz go we własnej kuchni w zaledwie 10 minut. Bez drogich syropów i wymyślnych składników!
Zimowy napar, który smakuje jak z restauracji
Zimą chętnie sięgamy po gorące napoje. Klasyczna herbata z cytryną jest dobra, ale czasami mamy ochotę na coś wyjątkowego.
Właśnie wtedy warto przygotować domowy napar z pomarańczą, jabłkiem, imbirem i przyprawami korzennymi.
Jego sekret tkwi w odpowiednich proporcjach. Pomarańcza dodaje świeżości, jabłko delikatnej słodyczy, a cynamon i goździki tworzą głęboki, otulający aromat.
Imbir nadaje całości lekko pikantny charakter i sprawia, że gorący napój pozostawia przyjemne uczucie ciepła.
To doskonała propozycja na długie zimowe wieczory, rodzinne spotkania i leniwe weekendy pod kocem.
Składniki na dwie duże porcje
- 500 ml wody
- 1 jabłko
- 1 pomarańcza
- 3–4 plasterki świeżego imbiru
- 1 laska cynamonu
- 3 goździki
- 1 gwiazdka anyżu (opcjonalnie)
- 2 łyżeczki miodu
- 2 torebki czarnej herbaty lub herbaty owocowej
- 1–2 łyżki soku malinowego (opcjonalnie)
Jak przygotować rozgrzewający napar? Krok po kroku
Krok 1. Przygotuj owoce. Dokładnie umyj jabłko i pomarańczę. Jabłko pokrój w cienkie plasterki, a pomarańczę na pół. Jedną połowę pokrój w plastry, z drugiej wyciśnij sok.
Krok 2. Wydobądź aromat przypraw. Do garnka wlej wodę. Dodaj jabłko, imbir, cynamon, goździki i ewentualnie anyż. Gotuj na niewielkim ogniu przez około pięć minut.
Krok 3. Zaparz herbatę. Zdejmij garnek z ognia i dodaj herbatę. Zaparzaj przez około trzy minuty, a następnie usuń torebki lub liście.
Krok 4. Dodaj cytrusy. Wlej świeżo wyciśnięty sok pomarańczowy i włóż plasterki pomarańczy. Delikatnie wymieszaj.
Krok 5. Dosłódź i podawaj. Gdy napój lekko przestygnie, dodaj miód. Jeśli lubisz malinową nutę, dolej trochę soku malinowego.
Przelej do dużych szklanek i udekoruj plasterkami owoców oraz laską cynamonu.
Sekret restauracyjnego smaku? Jeden prosty trik
Jeśli chcesz, żeby napar smakował jeszcze bardziej wyjątkowo, dodaj podczas gotowania odrobinę naturalnej wanilii.
Połączenie jabłka, cynamonu i wanilii przywodzi na myśl świeżo upieczoną szarlotkę.
Możesz również delikatnie rozgnieść plasterki imbiru przed dodaniem ich do garnka. Dzięki temu oddadzą więcej aromatu.
Nie przesadzaj jednak z ilością goździków. Są intensywne i w nadmiarze mogą zdominować smak owoców.
Jak podać napar, żeby wyglądał jak z eleganckiej restauracji?
Najlepiej sprawdzą się przezroczyste szklanki z uchem, odporne na wysoką temperaturę.
Do każdej włóż plaster pomarańczy, kilka kawałków jabłka i laskę cynamonu. Możesz dodać gwiazdkę anyżu oraz kilka malin.
Bursztynowy kolor napoju, czerwone owoce i unosząca się para stworzą efektowną kompozycję.
Taki napar pięknie wygląda na stole podczas zimowych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
Tani sposób na odrobinę luksusu
W restauracjach i kawiarniach za aromatyczne herbaty zimowe trzeba często zapłacić kilkanaście złotych.
Tymczasem podobny napój można przygotować w domu z kilku łatwo dostępnych produktów.
Nie potrzebujesz ekspresu, specjalnych mieszanek ani profesjonalnych akcesoriów.
Wystarczy garnek, dwa kubki i kilka minut.
Co więcej, przepis można łatwo dopasować do własnych upodobań. Jeśli lubisz słodsze napoje, dodaj więcej miodu. Jeśli wolisz wyrazisty smak, zwiększ ilość imbiru.
Idealny na długie zimowe wieczory
Ten napar sprawdzi się po zimowym spacerze, podczas oglądania filmu albo wieczornego czytania książki.
Jest intensywnie owocowy, aromatyczny i przyjemnie rozgrzewający dzięki temperaturze podania oraz korzennym przyprawom.
Można przygotować go również w większym dzbanku i podać gościom zamiast klasycznej herbaty.
Raz spróbujesz, a zwykła herbata z cytryną może pójść w odstawkę. Ten domowy napar pachnie jak zimowe święta, smakuje jak z dobrej restauracji i zamienia nawet najchłodniejszy wieczór w małą przyjemność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.