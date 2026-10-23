Od soboty w Lidlu wielka wyprzedaż. Ceny spadają nawet o 40 zł. Te produkty mogą szybko zainteresować klientów
Lidl przygotował kolejną ofertę dla osób, które lubią majsterkować, remontować i samodzielnie wykonywać prace w domu. Od soboty, 24 października, do sprzedaży trafią produkty marki Parkside w znacznie obniżonych cenach. Bluza robocza będzie kosztować 59,99 zł zamiast 89,99 zł, a mocny reflektor warsztatowy 49,99 zł zamiast 89,99 zł. Niektóre produkty będzie można kupić również przez Internet.
Lidl rusza z promocją od soboty. Parkside znacznie taniej
Jesień to czas, kiedy wiele osób zajmuje się porządkowaniem garażu, przygotowaniem ogrodu do zimy i drobnymi naprawami w domu.
Właśnie z myślą o takich pracach Lidl przygotował nową ofertę produktów warsztatowych i odzieży roboczej.
Od soboty, 24 października 2026 roku, klienci znajdą w sprzedaży przecenione artykuły marki Parkside.
Wśród nich znalazły się między innymi ciepła bluza robocza, spodnie z ociepleniem oraz reflektor LED, który może przydać się podczas pracy w garażu, piwnicy lub warsztacie.
Największa obniżka kwotowa dotyczy reflektora. Jego cena została zmniejszona aż o 40 zł.
Bluza Parkside za 59,99 zł. Lidl obniża cenę o 30 zł
Pierwszą propozycją jest męska bluza polarowa Parkside.
Produkt ma wykończenie zapobiegające mechaceniu się materiału, dzięki czemu może dłużej zachować estetyczny wygląd.
Bluza została przygotowana z myślą o pracach warsztatowych i aktywnościach na świeżym powietrzu.
W gazetce podano dostępność rozmiarów od M do XXL.
Cena przed obniżką wynosiła 89,99 zł, natomiast od soboty produkt będzie kosztował 59,99 zł.
Oznacza to oszczędność 30 zł, czyli około 33 procent.
To propozycja dla osób, które szukają dodatkowej warstwy odzieży na chłodniejsze jesienne dni.
Spodnie robocze z ociepleniem. Również 30 zł taniej
Drugim przecenionym produktem są męskie spodnie robocze Parkside z ociepleniem.
Model został wyposażony we wzmocnienia na kolanach oraz kieszenie na nakolanniki.
To rozwiązania przydatne podczas prac wykonywanych w pozycji klęczącej, na przykład przy układaniu paneli, montażu mebli czy drobnych remontach.
Spodnie są dostępne w rozmiarach 46–56, choć gazetka zaznacza, że nie wszystkie rozmiary mogą występować w każdym wariancie.
Cena została obniżona z 89,99 zł do 59,99 zł.
Klienci zaoszczędzą więc 30 zł na jednej parze.
Reflektor warsztatowy za 49,99 zł. Obniżka aż o 40 zł
Największą uwagę może przyciągnąć reflektor roboczy Parkside o jasności do 2000 lumenów.
To urządzenie przeznaczone do oświetlania miejsca pracy, na przykład podczas napraw samochodu, prac remontowych czy majsterkowania w słabiej oświetlonych pomieszczeniach.
Reflektor wyposażono w regulowane tryby świecenia.
Zgodnie z informacjami producenta dostępnymi w gazetce oferuje on maksymalną jasność, tryb oszczędzania 50 procent, sygnał SOS oraz czerwone światło migające.
Urządzenie ma w zestawie przewód USB-C.
Deklarowany czas pracy na baterii wynosi do czterech godzin, zależnie od wybranego trybu.
Dodatkową zaletą jest stopień ochrony IP65, oznaczający pyłoszczelność oraz odporność na strumienie wody w warunkach określonych normą.
Cena przed promocją wynosiła 89,99 zł.
Od soboty reflektor będzie kosztował 49,99 zł.
To obniżka o 40 zł, czyli około 44 procent.
Ile można zaoszczędzić na zakupach w Lidlu?
Osoby, które zdecydują się na zakup wszystkich trzech przedstawionych produktów, mogą wydać znacznie mniej niż wynosi suma cen sprzed promocji.
|Produkt Parkside
|Cena przed promocją
|Cena od 24 października
|Oszczędność
|Bluza polarowa męska
|89,99 zł
|59,99 zł
|30 zł
|Spodnie robocze z ociepleniem
|89,99 zł
|59,99 zł
|30 zł
|Reflektor roboczy 2000 lm
|89,99 zł
|49,99 zł
|40 zł
|Łącznie
|269,97 zł
|169,97 zł
|100 zł
Przy zakupie całego zestawu oszczędność wyniesie dokładnie 100 zł względem cen porównawczych podanych przez sieć.
Nie oznacza to jednak, że trzeba kupować wszystkie trzy produkty. Każdy z nich został przedstawiony jako osobna oferta.
Niektóre produkty dostępne również przez internet
Lidl zaznacza w gazetce, że wybrane artykuły można kupić także w sklepie internetowym lidl.pl.
Może to być wygodne rozwiązanie dla osób, które nie chcą odwiedzać kilku sklepów w poszukiwaniu konkretnego rozmiaru odzieży.
Trzeba jednak pamiętać, że dostępność produktów w sprzedaży stacjonarnej i internetowej może się różnić.
Przed zakupem warto sprawdzić szczegółowe warunki oferty, dostępne warianty oraz ewentualne koszty dostawy.
Oferta startuje 24 października. Warto sprawdzić dostępność
Nowa akcja Lidla rozpocznie się w sobotę, 24 października 2026 roku.
Sieć nie wskazuje na przedstawionej stronie gazetki konkretnej daty zakończenia sprzedaży tych artykułów.
Produkty z ofert specjalnych mogą być dostępne w ograniczonych ilościach, dlatego osoby zainteresowane konkretnym modelem lub rozmiarem powinny sprawdzić dostępność w wybranym sklepie.
Najważniejsze: od soboty Lidl obniża ceny wybranych produktów Parkside. Bluza i spodnie robocze kosztują po 59,99 zł, a reflektor LED o jasności do 2000 lumenów — 49,99 zł. Na zakupie całego zestawu można zaoszczędzić 100 zł względem cen wskazanych przed promocją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.