Biedronka rozdaje 60 zł na zakupy! Wielka akcja tylko przez dwa dni. Trzeba spełnić jeden warunek
Biedronka przygotowała nową promocję, dzięki której klienci mogą otrzymać aż 60 zł w voucherach na kolejne zakupy. Akcja obowiązuje tylko w piątek i sobotę, 23 i 24 października 2026 roku. Aby zdobyć trzy bony o wartości 20 zł każdy, trzeba zrobić jednorazowe zakupy za minimum 349 zł. To jednak nie wszystko. Vouchery można wykorzystać wyłącznie w określonych dniach, a każdy z nich wymaga kolejnych zakupów za co najmniej 99 zł.
Biedronka rusza z dużą promocją. Do zdobycia 60 zł
Sieć Biedronka uruchomiła specjalną akcję zakupową, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze i przemysłowe.
Mechanizm promocji polega na przyznawaniu voucherów klientom, którzy w wyznaczonym terminie osiągną określoną wartość paragonu.
Od 23 do 24 października wystarczy zrobić jednorazowe zakupy za minimum 349 zł, aby otrzymać trzy vouchery o wartości 20 zł każdy.
Łączna wartość bonów wynosi 60 zł.
Nie jest to jednak natychmiastowy rabat od bieżącego rachunku ani wypłata gotówki. Otrzymane vouchery służą do obniżenia wartości kolejnych zakupów.
Zakupy za 349 zł i trzy vouchery po 20 zł
Zasady przedstawione na stronie Biedronki wskazują, że promocja obejmuje jednorazowe transakcje.
Oznacza to, że próg 349 zł należy osiągnąć podczas jednych zakupów.
Klient, który spełni ten warunek, otrzyma trzy osobne vouchery:
- pierwszy o wartości 20 zł,
- drugi o wartości 20 zł,
- trzeci o wartości 20 zł.
Każdy z nich można wykorzystać oddzielnie, w wyznaczonym terminie.
Co ważne, sieć przewidziała limit trzech voucherów na jedną transakcję kwalifikującą się do promocji.
Kiedy można wykorzystać vouchery? Biedronka podała konkretne daty
To jeden z najważniejszych warunków całej akcji.
Vouchery nie są przeznaczone do wykorzystania w dowolnym terminie. Biedronka wyznaczyła trzy kolejne dni:
|Data
|Wartość vouchera
|Minimalna wartość kolejnych zakupów
|Poniedziałek, 26 października
|20 zł
|99 zł
|Wtorek, 27 października
|20 zł
|99 zł
|Środa, 28 października
|20 zł
|99 zł
Każdy voucher można wykorzystać pojedynczo, przy zakupach za minimum 99 zł, zgodnie z zasadami promocji.
Oznacza to, że klient musi wrócić do sklepu w odpowiednim dniu, aby skorzystać z danego bonu.
Czy naprawdę można zaoszczędzić 60 zł? Sprawdzamy
Załóżmy, że klient w piątek zrobi zakupy za 349 zł i otrzyma trzy vouchery po 20 zł.
Następnie w poniedziałek, wtorek i środę dokona trzech osobnych zakupów, z których każdy ma wartość 99 zł przed naliczeniem vouchera.
Bez wykorzystania bonów zapłaciłby za te trzy transakcje łącznie 297 zł.
Po zastosowaniu trzech voucherów rachunki wyniosą łącznie 237 zł.
Różnica to dokładnie 60 zł.
Warto jednak zwrócić uwagę, że aby wykorzystać wszystkie trzy bony, trzeba najpierw wydać co najmniej 349 zł, a następnie zrobić kolejne zakupy o łącznej wartości minimum 297 zł przed rabatami.
To oznacza, że pełne wykorzystanie promocji wymaga zaplanowania zakupów o łącznej wartości co najmniej 646 zł przed odliczeniem voucherów.
Dlatego oferta może być szczególnie interesująca dla rodzin, które i tak regularnie robią większe zakupy.
Promocja nie dla każdego. Warto sprawdzić warunki
Chociaż 60 zł w voucherach wygląda atrakcyjnie, warto dokładnie zapoznać się z zasadami akcji.
Przede wszystkim nie można traktować voucherów jak gotówki. Nie są one wypłacane klientowi, lecz umożliwiają obniżenie wartości przyszłych zakupów.
Ponadto każdy bon ma określoną datę wykorzystania.
Jeżeli klient nie zrobi zakupów w wymaganym terminie, może stracić możliwość skorzystania z przypisanego do tego dnia rabatu.
Należy również sprawdzić pełny regulamin promocji, w tym ewentualne wyłączenia produktów z naliczania progu zakupowego i realizacji voucherów.
Czy warto skorzystać z oferty Biedronki?
Promocja może być korzystna przede wszystkim dla osób, które planują większe zakupy i wiedzą, że w kolejnych dniach również odwiedzą sklep.
Jeżeli rodzina regularnie wydaje na żywność i artykuły gospodarstwa domowego kilkaset złotych tygodniowo, osiągnięcie wymaganych progów może nie stanowić problemu.
Inaczej wygląda sytuacja, gdy ktoś chce specjalnie zwiększyć wartość zakupów tylko po to, aby zdobyć vouchery.
W takim przypadku warto najpierw policzyć, czy dodatkowe wydatki rzeczywiście się opłacą.
Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest przygotowanie listy potrzebnych produktów i kupowanie rzeczy, które i tak znalazłyby się w koszyku.
Tylko do soboty można zdobyć trzy bony
Akcja umożliwiająca otrzymanie voucherów obowiązuje od piątku, 23 października, do soboty, 24 października 2026 roku.
Później rozpocznie się okres ich realizacji.
Pierwszy bon będzie można wykorzystać 26 października, drugi 27 października, a trzeci 28 października.
Najważniejsze: Biedronka oferuje trzy vouchery po 20 zł za jednorazowe zakupy za minimum 349 zł. Łącznie można uzyskać 60 zł rabatu na przyszłe zakupy, ale każdy bon trzeba wykorzystać w osobnym dniu przy transakcji za co najmniej 99 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.