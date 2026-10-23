Od piątku wielka promocja w Lidlu! Drugi produkt za pół ceny. Polacy mogą zrobić zapasy przed weekendem
W piątek, 23 października, w Lidlu rusza promocja na produkty, które przydają się praktycznie w każdym domu. Proszki i kapsułki do prania, płyny do płukania, środki do czyszczenia łazienek, kuchni i podłóg — wszystko to będzie można kupić taniej. Sieć przygotowała rabat aż 50 procent na drugi, tańszy produkt. Co ważne, klienci mogą dowolnie łączyć artykuły objęte akcją. Oferta potrwa tylko dwa dni.
Lidl rusza z dużą promocją. Od piątku chemia domowa znacznie taniej
Przed weekendem Lidl przygotował ofertę dla osób, które planują uzupełnić domowe zapasy środków czystości.
Od piątku, 23 października, do soboty, 24 października 2026 roku, w sklepach sieci obowiązywać będzie promocja na produkty do prania, sprzątania i zmywania.
Mechanizm jest prosty: przy zakupie dwóch artykułów objętych ofertą klient otrzyma 50 procent rabatu na tańszy z nich.
W przeciwieństwie do promocji ograniczonych do jednego producenta, tym razem można łączyć produkty różnych marek i kategorii.
To oznacza, że nie trzeba kupować dwóch identycznych opakowań proszku czy płynu do płukania.
Drugi, tańszy produkt za pół ceny. Co obejmuje promocja?
Na grafice promocyjnej Lidl pokazuje produkty znanych marek, które wielu klientów regularnie wkłada do koszyków.
Wśród przedstawionych artykułów znalazły się między innymi:
- kapsułki do zmywarek Finish,
- środki do prania Formil,
- płyny do płukania tkanin,
- produkty Persil,
- środki czystości Cif,
- preparaty do łazienek Meglio,
- odświeżacze powietrza Air Wick,
- środki WC W5.
Oferta obejmuje produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, zgodnie z warunkami akcji.
Największą zaletą jest możliwość dowolnego mieszania produktów objętych promocją.
Można więc połączyć na przykład płyn do płukania z detergentem do prania albo kapsułki do zmywarki ze środkiem do czyszczenia łazienki.
Ile można zaoszczędzić? Sprawdzamy na przykładach
W gazetce nie podano cen wszystkich przedstawionych produktów, dlatego wysokość oszczędności zależy od wybranych artykułów.
Przykładowo, jeśli klient kupi dwa środki czystości po 20 zł każdy, za drugi zapłaci 10 zł.
Łączny rachunek wyniesie więc 30 zł zamiast 40 zł.
Jeśli natomiast jeden produkt kosztuje 30 zł, a drugi 20 zł, rabat zostanie naliczony od tańszego artykułu.
W takim przypadku klient zapłaci 40 zł zamiast 50 zł.
|Przykładowe ceny dwóch produktów
|Bez promocji
|Z promocją
|Oszczędność
|10 zł + 10 zł
|20 zł
|15 zł
|5 zł
|20 zł + 20 zł
|40 zł
|30 zł
|10 zł
|30 zł + 20 zł
|50 zł
|40 zł
|10 zł
|40 zł + 40 zł
|80 zł
|60 zł
|20 zł
To wyliczenia przykładowe, a nie ceny konkretnych produktów z gazetki.
Warto zauważyć, że rabat 50 procent dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów. Przy dwóch produktach w tej samej cenie łączna oszczędność wynosi 25 procent.
Można mieszać produkty, ale Lidl wprowadził limit
Promocja ma kilka istotnych zasad.
Z informacji podanych w gazetce wynika, że oferta obejmuje maksymalnie cztery opakowania na paragon.
Oznacza to, że w ramach jednych zakupów można skorzystać z rabatu przy dwóch parach produktów.
Warto również pamiętać, że z promocji wyłączone są artykuły dostępne w sklepach stacjonarnych w strefie kas, a także tabletki do zmywarek w dużych opakowaniach.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić oznaczenia na półkach i upewnić się, że wybrany produkt rzeczywiście bierze udział w akcji.
Nie trzeba kupować czterech identycznych opakowań
Dla klientów najważniejsza może być możliwość łączenia różnych artykułów.
Wiele promocji na chemię gospodarczą wymaga zakupu kilku sztuk tego samego produktu. W tym przypadku Lidl pozwala na większą elastyczność.
Można uzupełnić zapasy środków do różnych zastosowań, nie gromadząc kilku identycznych detergentów.
To rozwiązanie szczególnie przydatne w gospodarstwach domowych, w których regularnie zużywa się proszki do prania, płyny do płukania, środki do łazienek i produkty do zmywarek.
Promocja tylko przez dwa dni. Ostatnia szansa w sobotę
Oferta rozpoczyna się w piątek, 23 października, i kończy w sobotę, 24 października.
Oznacza to, że klienci mają tylko dwa dni na skorzystanie z obniżki.
Promocja obowiązuje w ramach dostępności produktów, a szczegółowe zasady znajdują się w materiałach promocyjnych Lidla.
Przed wizytą w sklepie warto przygotować listę potrzebnych środków czystości i porównać ich ceny jednostkowe. Zakup większego opakowania nie zawsze jest bardziej opłacalny, nawet przy rabacie.
Duża akcja Lidla przed weekendem. Na to trzeba uważać
Promocja może być okazją do uzupełnienia zapasów chemii domowej, ale warto pamiętać o jej zasadach.
Najważniejsze: od 23 do 24 października Lidl oferuje 50 procent rabatu na drugi, tańszy produkt do prania, sprzątania lub zmywania. Artykuły można dowolnie mieszać, a limit wynosi cztery opakowania na paragon.
Dla osób planujących większe porządki lub regularnie kupujących chemię gospodarczą może to być okazja do ograniczenia wydatków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.