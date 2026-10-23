Od stycznia więcej pieniędzy dla seniorów. ZUS zmieni zasady wypłat. Podwyżka nie dla wszystkich
Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady wypłacania renty wdowiej. Osoby uprawnione do łączenia własnej emerytury lub renty rodzinnej z drugim świadczeniem otrzymają korzystniejszy sposób naliczania pieniędzy. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent. Dla części seniorów oznacza to wyższe comiesięczne przelewy z ZUS. Nie wszyscy jednak skorzystają z podwyżki.
Renta wdowia wzrośnie od 1 stycznia 2027 roku
Renta wdowia to rozwiązanie, które umożliwia uprawnionym osobom po śmierci małżonka łączenie dwóch świadczeń emerytalno-rentowych.
Wcześniej osoba, która miała prawo zarówno do własnej emerytury, jak i renty rodzinnej po zmarłym małżonku, musiała zasadniczo wybrać jedno z tych świadczeń.
Nowe przepisy pozwalają pobierać jedno świadczenie w całości oraz określoną część drugiego.
Od lipca 2025 roku udział drugiego świadczenia wynosi 15 procent. Jednak już od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie do 25 procent.
Oznacza to zwiększenie części dodatkowo wypłacanego świadczenia o 10 punktów procentowych.
Ile pieniędzy więcej dostaną seniorzy?
Wysokość podwyżki będzie zależała od wartości świadczenia, którego część jest wypłacana dodatkowo.
Przykładowo, jeżeli drugie świadczenie wynosi 2000 zł, obecnie 15 procent tej kwoty to 300 zł.
Od stycznia 2027 roku 25 procent wyniesie już 500 zł.
Różnica to 200 zł miesięcznie.
Przykładowe wyliczenia przedstawiają się następująco:
|Kwota drugiego świadczenia
|15% w 2026 r.
|25% od stycznia 2027 r.
|Różnica miesięczna
|1000 zł
|150 zł
|250 zł
|+100 zł
|1500 zł
|225 zł
|375 zł
|+150 zł
|2000 zł
|300 zł
|500 zł
|+200 zł
|2500 zł
|375 zł
|625 zł
|+250 zł
|3000 zł
|450 zł
|750 zł
|+300 zł
Są to przykładowe kwoty przed uwzględnieniem potrąceń oraz ustawowego limitu łącznej wypłaty.
Nie każdy dostanie podwyżkę. Obowiązują warunki
Prawo do renty wdowiej nie przysługuje automatycznie wszystkim osobom, które straciły małżonka.
Aby skorzystać z łączenia świadczeń, trzeba spełnić ustawowe wymagania.
Przede wszystkim kobieta musi mieć ukończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat.
Konieczne jest również pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka.
Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie może zostać nabyte wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
Istotne jest także to, że osoba korzystająca z renty wdowiej nie może zawrzeć nowego związku małżeńskiego. Ponowne małżeństwo powoduje ustanie prawa do wypłaty świadczeń w zbiegu.
ZUS wypłaci więcej, ale jest limit
Przepisy przewidują maksymalną wysokość łączonych świadczeń.
Ich suma nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Jeżeli wyliczona kwota będzie wyższa od ustawowego limitu, świadczenie zostanie odpowiednio pomniejszone.
Oznacza to, że osoby, których łączna wypłata już osiąga maksymalny dopuszczalny poziom, mogą nie odczuć styczniowej zmiany w pełnej wysokości.
W niektórych przypadkach zwiększenie udziału drugiego świadczenia nie przełoży się na wyższy przelew.
Czy trzeba składać nowy wniosek?
Osoby, którym przyznano już wypłatę świadczeń w zbiegu, nie muszą składać nowego wniosku wyłącznie z powodu zwiększenia udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 procent.
Nowe proporcje mają zostać zastosowane do istniejących uprawnień.
Inaczej wygląda sytuacja seniorów, którzy spełniają warunki, ale dotychczas nie wystąpili o rentę wdowią. W takim przypadku konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
W ZUS służy do tego formularz ERWD.
Styczniowa zmiana może oznaczać setki złotych rocznie więcej
Dla osób, które nie osiągają ustawowego limitu wypłat, wzrost udziału drugiego świadczenia może przynieść zauważalną poprawę domowego budżetu.
Jeżeli dodatkowa miesięczna kwota wzrośnie o 200 zł, w skali dwunastu miesięcy oznacza to 2400 zł więcej.
Przy wzroście o 300 zł miesięcznie różnica w skali roku wyniesie 3600 zł.
Ostateczna kwota będzie jednak zależała od indywidualnej sytuacji seniora, wysokości przysługujących świadczeń i obowiązujących ograniczeń.
Najważniejsza data to 1 stycznia 2027 roku. Wtedy udział drugiego świadczenia w ramach renty wdowiej wzrośnie z 15 do 25 procent. Dla części wdów i wdowców oznacza to wyższe wypłaty bez konieczności składania kolejnego wniosku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.