Gigantyczna promocja w Lidlu przed 1 listopada! Znicze 8 w cenie 4, wkłady nawet 10+10 gratis. Tylko do soboty
Lidl ruszył z ogromną promocją na znicze i wkłady przed dniem Wszystkich Świętych. Od czwartku, 22 października, klienci mogą kupić osiem zniczy w cenie czterech, a przy zakupie wybranych wkładów parafinowych otrzymać nawet dziesięć dodatkowych sztuk gratis. To oznacza możliwość obniżenia kosztu zakupu o połowę. Trzeba się jednak pospieszyć — akcja potrwa tylko do soboty, 24 października.
Lidl przecenia znicze przed Wszystkich Świętych. Promocja aż 50 procent
Do 1 listopada pozostało niewiele ponad tydzień. To czas, kiedy wiele osób przygotowuje się do odwiedzenia grobów bliskich i kupuje znicze, wkłady oraz kwiaty.
Właśnie teraz Lidl przygotował specjalną ofertę, która może zainteresować klientów planujących większe zakupy na cmentarz.
W gazetce obowiązującej od 22 do 24 października 2026 roku pojawiły się promocje na znicze i wkłady parafinowe.
Najbardziej przyciąga uwagę akcja „8 w cenie 4”, obejmująca wszystkie znicze wskazane w ofercie.
Oznacza to, że przy zakupie ośmiu produktów klient płaci za cztery.
Znicze 8 w cenie 4. Można mieszać dowolne wzory
Lidl umożliwia łączenie różnych zniczy w ramach jednej promocji.
To ważna informacja dla osób, które nie chcą kupować ośmiu identycznych modeli.
W ofercie znalazły się znicze o różnych kształtach i rozmiarach, między innymi szklane lampiony z ozdobnymi elementami i dekoracyjnymi nakrętkami.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w gazetce można mieszać dowolne wzory.
W praktyce oznacza to możliwość skompletowania zestawu dopasowanego do własnych potrzeb.
Trzeba jednak pamiętać, że rabat dotyczy określonej liczby produktów, a przy mieszaniu modeli o różnych cenach sposób naliczenia zniżki wynika z regulaminu promocji.
Sieć wprowadziła limit ośmiu sztuk na paragon.
Wkłady do zniczy 10+10 gratis. Dwadzieścia sztuk w cenie dziesięciu
Jeszcze większe zainteresowanie może wzbudzić promocja na wkłady parafinowe.
Lidl przygotował cztery warianty, różniące się wysokością i deklarowanym czasem palenia.
Najtańsze wkłady o wysokości 10,5 cm i czasie palenia około 38 godzin kosztują standardowo 1,99 zł za sztukę.
W ramach akcji 10+10 gratis klient otrzymuje 20 wkładów w cenie dziesięciu.
Za cały zestaw zapłaci więc 19,90 zł zamiast 39,80 zł.
Efektywny koszt jednej sztuki wyniesie zaledwie około 1 zł.
To propozycja dla osób, które regularnie odwiedzają cmentarze i chcą przygotować większy zapas wkładów.
Wkłady palące się nawet 105 godzin. Również połowa gratis
Promocja obejmuje także większe wkłady parafinowe.
W gazetce znalazły się następujące warianty:
|Wysokość wkładu
|Deklarowany czas palenia
|Promocja
|Cena zestawu
|10,5 cm
|38 godzin
|10+10 gratis
|19,90 zł za 20 szt.
|13 cm
|55 godzin
|8+8 gratis
|23,92 zł za 16 szt.
|17 cm
|75 godzin
|6+6 gratis
|23,94 zł za 12 szt.
|19 cm
|105 godzin
|4+4 gratis
|23,96 zł za 8 szt.
W każdym przypadku klient otrzymuje dwa razy więcej wkładów, niż wynikałoby to z liczby opłaconych sztuk.
Ceny pojedynczych wkładów przed promocją wynoszą odpowiednio 1,99 zł, 2,99 zł, 3,99 zł oraz 5,99 zł.
Warto zwrócić uwagę, że czas palenia podany przez producenta jest wartością deklarowaną. Rzeczywisty czas może zależeć między innymi od warunków atmosferycznych i konstrukcji znicza.
Ile można zaoszczędzić? Nawet kilkadziesiąt złotych
Promocje typu „druga połowa gratis” mogą przynieść zauważalne oszczędności, szczególnie przy większych zakupach.
Przykładowo zakup 20 najmniejszych wkładów poza promocją kosztowałby 39,80 zł.
W ramach akcji klient zapłaci 19,90 zł.
Oszczędność wyniesie 19,90 zł.
Przy zakupie 16 wkładów o czasie palenia 55 godzin cena przed promocją wynosiłaby 47,84 zł.
Dzięki ofercie 8+8 gratis rachunek spada do 23,92 zł.
Z kolei osiem największych wkładów o deklarowanym czasie palenia 105 godzin kosztowałoby standardowo 47,92 zł.
W promocji 4+4 gratis zapłacimy 23,96 zł.
Oznacza to, że we wszystkich czterech wariantach rabat wynosi efektywnie 50 procent przy zakupie wymaganej liczby sztuk.
Promocja tylko do soboty. Później ceny mogą wrócić do poprzedniego poziomu
Oferta obowiązuje od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października 2026 roku.
To oznacza, że klienci mają zaledwie trzy dni na skorzystanie z promocji.
Wszystkich Świętych przypada dopiero 1 listopada, dlatego Lidl uruchomił akcję z wyprzedzeniem.
Osoby, które chcą przygotować zapas zniczy i wkładów przed największym ruchem na cmentarzach, mogą zrobić zakupy wcześniej.
Warto jednak pamiętać, że produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów, a oferta może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez sieć.
Przed 1 listopada warto porównać ceny. Lidl proponuje duże zestawy
Zakup zniczy i wkładów dla kilku grobów potrafi być odczuwalnym wydatkiem, zwłaszcza gdy wybieramy większe lampiony i wkłady o długim czasie palenia.
Dlatego promocje obejmujące większą liczbę produktów mogą zainteresować osoby, które co roku przygotowują się do Wszystkich Świętych.
W przypadku Lidla klienci mogą skorzystać z dwóch rodzajów ofert: kupić osiem zniczy w cenie czterech albo wybrać jeden z zestawów wkładów parafinowych z dodatkowymi sztukami gratis.
Najważniejsze: promocja na znicze i wkłady obowiązuje tylko do 24 października. Najtańsze wkłady można kupić w zestawie 20 sztuk za 19,90 zł, a znicze objęte ofertą są dostępne w akcji 8 w cenie 4.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.