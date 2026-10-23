Aldi przecenia masło, kawę i mięso. Niektóre produkty nawet za pół ceny
W piątek 23 października klienci Aldi mogą skorzystać z promocji obowiązujących do soboty 24 października. Wśród okazji znalazły się zarówno produkty codziennego użytku, jak i artykuły, które warto kupić na zapas. Uwagę zwracają przede wszystkim rabaty na kawę, masło, mięso oraz ręczniki papierowe. Część ofert wymaga jednak zakupu dwóch sztuk, dlatego przed włożeniem produktów do koszyka warto sprawdzić warunki.
Kawa ziarnista Jacobs 1+1 gratis. Duża oszczędność
Jedną z najmocniejszych propozycji jest promocja na kilogramowe opakowania kawy ziarnistej Jacobs.
W Aldi obowiązuje oferta 1+1 gratis. Cena regularna jednego opakowania wynosi 89,99 zł.
Przy zakupie dwóch opakowań klient płaci więc łącznie 89,99 zł zamiast 179,98 zł.
W przeliczeniu na kilogram kawy daje to około 45 zł.
To propozycja szczególnie interesująca dla osób regularnie pijących kawę i kupujących większe opakowania.
Masło Łaciate za 3,99 zł. Jest jeden warunek
Kolejna promocja dotyczy masła ekstra Łaciate w opakowaniach po 200 gramów.
Cena regularna wynosi 5,99 zł, ale przy zakupie dwóch sztuk spada do 3,99 zł za opakowanie.
Oznacza to, że za dwa masła klient zapłaci 7,98 zł zamiast 11,98 zł.
Oszczędność wynosi 4 zł na dwóch kostkach.
Mięso mielone 1+1 gratis i kurczak za 7,99 zł
W weekendowej ofercie znalazło się również mięso mielone z łopatki wieprzowej Dolina Dobra, w opakowaniach po 400 gramów.
Produkt objęto promocją 1+1 gratis. Według zestawienia gazetki średnia cena opakowania przy zakupie dwóch wynosi 6,24 zł, czyli łącznie 12,48 zł za 800 gramów.
Osoby planujące tradycyjny niedzielny obiad mogą też zwrócić uwagę na całego kurczaka bez podrobów, klasy A, w cenie 7,99 zł za kilogram.
Ręczniki papierowe. Druga rolka aż 90 procent taniej
Aldi przygotowało także mocny rabat na artykuły gospodarstwa domowego.
Ręcznik papierowy Kokett Giga Rolka kosztuje regularnie 14,99 zł. W promocji druga sztuka jest tańsza o 90 procent i kosztuje 1,49 zł.
Za dwie rolki klient zapłaci łącznie 16,48 zł, czyli średnio 8,24 zł za sztukę.
To jedna z najbardziej wyrazistych obniżek w aktualnej gazetce.
Tańsze owoce i warzywa. Winogrona aż 65 procent taniej
Wśród produktów świeżych znalazły się również duże przeceny.
|Produkt
|Cena promocyjna
|Cena przed obniżką
|Winogrona ciemne, 1 kg
|6,99 zł
|19,99 zł
|Pomidory malinowe, 1 kg
|7,99 zł
|12,99 zł
|Awokado, 1 szt.
|3,99 zł
|5,99 zł
|Śliwki polskie, 1 kg
|4,49 zł
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W przypadku winogron obniżka wynosi aż 65 procent. Kilogram kosztuje o 13 zł mniej niż przed promocją.
Promocje tylko do soboty. Warto sprawdzić warunki
Oferty opisane w gazetkach Aldi obowiązują do 24 października 2026 roku. Część rozpoczęła się w poniedziałek 19 października, a dodatkowa oferta weekendowa weszła w życie w czwartek 22 października.
Oznacza to, że w piątek można skorzystać z obu zestawów promocji, ale nie wszystkie rabaty rozpoczynają się właśnie tego dnia.
W przypadku produktów objętych promocjami wielosztukowymi trzeba pamiętać o wymaganej liczbie opakowań. Dostępność artykułów zależy od zapasów poszczególnych sklepów.
Najważniejsze: do soboty Aldi oferuje między innymi kawę Jacobs 1+1 gratis, masło Łaciate po 3,99 zł przy zakupie dwóch sztuk, drugą rolkę ręcznika Kokett 90 procent taniej oraz winogrona po 6,99 zł za kilogram.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.