Te jesienne kluseczki to prawdziwy obłęd! Złociste, mięciutkie i pachnące cynamonem. Smakują jak deser z najlepszej restauracji
Chrupiące i złociste z zewnątrz, delikatne w środku, a do tego soczyste jabłka, aromatyczny cynamon i chrupiące orzechy. Te jesienne kluseczki to idealny pomysł na słodki obiad lub ciepłą kolację. Wyglądają jak danie z eleganckiej restauracji, ale przygotujesz je z kilku prostych i niedrogich składników. Jeden mały trik sprawia, że smakują niemal jak szarlotka prosto z piekarnika.
Jesienne kluseczki z jabłkami. Ten smak zachwyca od pierwszego kęsa
Jesienią trudno oprzeć się zapachowi jabłek z cynamonem. Kojarzy się z domowymi wypiekami, ciepłą kuchnią i długimi wieczorami spędzanymi pod kocem.
Ale nie trzeba piec całej szarlotki, żeby poczuć ten wyjątkowy aromat.
Wystarczy przygotować miękkie kluseczki ziemniaczane, podsmażyć je na maśle, a następnie połączyć z karmelizowanymi jabłkami, cynamonem i orzechami włoskimi.
Efekt? Danie, które wygląda niezwykle apetycznie, a smakuje jak połączenie domowych kopytek i najlepszego jesiennego deseru.
Składniki na 3–4 porcje
Na kluseczki:
- 500 g ugotowanych, wystudzonych ziemniaków
- około 120–150 g mąki pszennej
- 1 jajko
- szczypta soli
- 1 łyżka masła do podsmażenia
Na jesienny sos jabłkowo-cynamonowy:
- 2 duże jabłka
- 40 g masła
- 2 łyżki brązowego cukru
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1 łyżeczka soku z cytryny
- garść posiekanych orzechów włoskich
- opcjonalnie odrobina wanilii i 1 łyżka miodu
Jak zrobić jesienne kluseczki? Przepis krok po kroku
Krok 1. Przygotuj miękkie ciasto
Ugotowane i całkowicie wystudzone ziemniaki przeciśnij przez praskę lub dokładnie rozgnieć.
Dodaj jajko, szczyptę soli i początkowo 120 g mąki.
Wyrób krótko, tylko do połączenia składników. Jeśli ciasto bardzo się klei, dodawaj pozostałą mąkę po trochu.
Nie wyrabiaj go zbyt długo, ponieważ kluseczki mogą stać się twarde.
Krok 2. Uformuj małe kluseczki
Podziel ciasto na kilka części.
Na lekko oprószonej mąką stolnicy uformuj wałeczki i pokrój je na niewielkie kawałki, podobnie jak kopytka.
Możesz nadać im owalny kształt, delikatnie rolując każdy kawałek w dłoniach.
Dzięki temu będą wyglądały jak małe restauracyjne gnocchi.
Krok 3. Ugotuj kluseczki
W dużym garnku zagotuj wodę z odrobiną soli.
Wrzuć kluseczki partiami i delikatnie zamieszaj.
Od momentu wypłynięcia na powierzchnię gotuj je jeszcze około 1–2 minut, zależnie od wielkości.
Wyjmij łyżką cedzakową i pozostaw na chwilę do odparowania.
Krok 4. Przygotuj karmelizowane jabłka
Jabłka pokrój w niewielką kostkę. Możesz pozostawić skórkę, jeśli jest cienka.
Na patelni rozpuść 40 g masła, dodaj brązowy cukier i jabłka.
Smaż na średnim ogniu przez około 4–5 minut, aż owoce lekko zmiękną i pokryją się błyszczącym, maślanym sosem.
Dodaj cynamon, sok z cytryny i ewentualnie odrobinę wanilii.
Wymieszaj i przełóż jabłka do miseczki.
Krok 5. Zrumień kluseczki na złoto
Na tej samej patelni rozpuść dodatkową łyżkę masła.
Dodaj ugotowane kluseczki i podsmażaj przez 3–5 minut, delikatnie obracając.
Powinny nabrać pięknego, złocistego koloru i lekko chrupiącej skórki.
To właśnie ten etap sprawia, że danie smakuje tak wyjątkowo.
Krok 6. Połącz wszystko w jesienny deser
Do rumianych kluseczek dodaj karmelizowane jabłka wraz z sosem.
Wsyp posiekane orzechy włoskie i delikatnie wymieszaj.
Podgrzewaj całość jeszcze przez minutę.
Przełóż na talerze, posyp odrobiną cynamonu i udekoruj orzechami.
Gotowe!
Jeden trik sprawia, że smakują jak szarlotka
Sekretem tego przepisu jest połączenie dwóch różnych konsystencji.
Kluseczki powinny być miękkie w środku, ale lekko przypieczone z zewnątrz. Jabłka natomiast najlepiej smakują, kiedy są delikatnie skarmelizowane, lecz nadal zachowują swój kształt.
Warto też wybrać jabłka o lekko kwaskowatym smaku, na przykład szarą renetę lub antonówkę.
Ich kwasowość świetnie równoważy słodycz cukru i aromat cynamonu.
Jeśli chcesz uzyskać jeszcze bardziej deserowy efekt, dodaj na talerz łyżkę gęstego jogurtu greckiego albo niewielką porcję lodów waniliowych.
Nie masz czasu na robienie klusek? Jest szybszy sposób
Jeżeli zależy ci na czasie, możesz wykorzystać gotowe gnocchi ze sklepu.
Wystarczy ugotować je zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a następnie podsmażyć na maśle.
W tym czasie przygotuj jabłka z cynamonem.
Dzięki temu całe danie może być gotowe w około 15 minut.
To świetne rozwiązanie, gdy masz ochotę na coś słodkiego, ale nie chcesz spędzać godziny w kuchni.
Tanie składniki, a efekt jak z restauracji
Największą zaletą jesiennych kluseczek jest ich prostota.
Ziemniaki, mąka, jajko i jabłka to składniki, które często znajdują się już w domowej kuchni.
Nie potrzebujesz drogich produktów ani specjalnego sprzętu.
Danie możesz podać jako słodki obiad, ciepły podwieczorek lub sycący deser.
Szczególnie dobrze smakuje tuż po przygotowaniu, kiedy kluseczki są jeszcze gorące, a jabłka otulone aromatycznym sosem.
Te złociste jesienne kluseczki z jabłkami i cynamonem to przepis, do którego naprawdę chce się wracać. Miękkie ziemniaczane ciasto, karmelizowane owoce i chrupiące orzechy tworzą połączenie, które zamienia zwykły obiad w wyjątkową jesienną przyjemność.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.