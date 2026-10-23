Nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie z ZUS. O tym świadczeniu wciąż nie wszyscy wiedzą
Nie wszyscy wiedzą, że w Polsce funkcjonuje świadczenie, które może zapewnić osobie z niepełnosprawnością dodatkowe środki na codzienne potrzeby. Co istotne, nie obowiązuje w nim kryterium dochodowe. Świadczenie wspierające jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość zależy od tego, jak duża pomoc jest potrzebna danej osobie w codziennym funkcjonowaniu.
Od marca 2026 roku maksymalna miesięczna kwota wynosi 4353 zł, a najniższa 792 zł.
Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby uprawnionej, a nie automatycznie do członka rodziny, który się nią opiekuje.
Ile wynosi świadczenie wspierające? Aktualne kwoty
Wysokość świadczenia jest powiązana z rentą socjalną, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł.
W zależności od liczby punktów określających poziom potrzeby wsparcia miesięczne wypłaty wynoszą:
|Liczba punktów
|Procent renty socjalnej
|Świadczenie miesięczne
|70–74
|40%
|792 zł
|75–79
|60%
|1188 zł
|80–84
|80%
|1583 zł
|85–89
|120%
|2375 zł
|90–94
|180%
|3562 zł
|95–100
|220%
|4353 zł
Kwoty są zaokrąglane do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wypłacie świadczenia.
Najwyższa kwota, czyli 4353 zł miesięcznie, daje łącznie 52 236 zł w ciągu dwunastu miesięcy pobierania świadczenia.
Nie jest to jednak jednorazowa dotacja ani wypłata przysługująca każdej osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności.
O wysokości pomocy decyduje liczba punktów przyznanych przez właściwy zespół orzekający.
Ważna zmiana od stycznia 2026 roku. Więcej osób może dostać pieniądze
To jedna z najważniejszych informacji dla osób, które wcześniej nie kwalifikowały się do programu.
Świadczenie wspierające wprowadzano stopniowo.
W 2024 roku było dostępne zasadniczo dla osób z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia, wynoszącym od 87 do 100 punktów.
W 2025 roku dołączono kolejną grupę, z wynikiem od 78 do 86 punktów.
Natomiast od 1 stycznia 2026 roku świadczenie stało się dostępne również dla osób, które otrzymały od 70 do 77 punktów.
Oznacza to, że obecnie wszystkie osoby spełniające ustawowe warunki i posiadające decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia na co najmniej 70 punktów mogą ubiegać się o wypłatę.
Kto może otrzymać świadczenie wspierające?
Prawo do pieniędzy nie zależy wyłącznie od posiadania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Konieczna jest osobna decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia.
Podstawowe warunki to:
- ukończenie 18. roku życia,
- zamieszkiwanie w Polsce i spełnienie warunków dotyczących obywatelstwa lub legalnego pobytu,
- uzyskanie ostatecznej decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wynoszącym od 70 do 100 punktów,
- złożenie wniosku do ZUS.
Warto podkreślić, że świadczenie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Nie jest przyznawane automatycznie wszystkim seniorom ani wszystkim osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.
Nie ma kryterium dochodowego. Można mieć emeryturę lub rentę
To jeden z największych atutów świadczenia wspierającego.
ZUS nie uzależnia jego przyznania od wysokości dochodów osoby uprawnionej ani jej rodziny.
Oznacza to, że posiadanie emerytury, renty czy innych źródeł utrzymania samo w sobie nie przekreśla możliwości otrzymania pieniędzy.
Co więcej, świadczenie wspierające jest zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega zajęciu komorniczemu.
Można je również pobierać obok innych świadczeń, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, o ile spełnione są warunki poszczególnych programów.
Trzeba natomiast uważać na sytuację opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub inne świadczenia opiekuńcze. Przyznanie świadczenia wspierającego osobie, którą się opiekują, może oznaczać utratę prawa do określonych świadczeń opiekuńczych.
Jak otrzymać pieniądze? Trzeba wykonać dwa kroki
Procedura składa się z dwóch etapów.
Pierwszy krok: decyzja o poziomie potrzeby wsparcia.
Należy wystąpić do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).
To właśnie ten organ ustala liczbę punktów na podstawie oceny funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością i zakresu potrzebnej pomocy.
Drugi krok: wniosek do ZUS.
Po uzyskaniu ostatecznej decyzji można wystąpić do ZUS o wypłatę świadczenia.
Wniosek do ZUS składa się wyłącznie elektronicznie, między innymi przez eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
Osoby mające trudności z obsługą internetu mogą uzyskać pomoc w placówce ZUS.
Uwaga na termin trzech miesięcy. Można stracić wyrównanie
To szczególnie ważna informacja dla osób, które właśnie otrzymały decyzję o poziomie potrzeby wsparcia.
Jeśli wniosek o świadczenie wspierające zostanie złożony do ZUS w ciągu trzech miesięcy od wydania decyzji WZON, prawo do świadczenia może zostać ustalone od miesiąca złożenia wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, nie wcześniej jednak niż od daty spełnienia warunków ustawowych.
Jeżeli ten termin zostanie przekroczony, świadczenie co do zasady będzie przysługiwać dopiero od miesiąca złożenia wniosku do ZUS.
W praktyce różnica może oznaczać utratę możliwości otrzymania wyrównania za wcześniejsze miesiące.
Dlatego po uzyskaniu ostatecznej decyzji nie warto odkładać formalności.
Czy kwoty wzrosną w 2027 roku?
Tak, świadczenie wspierające jest powiązane z wysokością renty socjalnej i podlega podwyższeniu wraz z jej waloryzacją.
Kolejna waloryzacja jest przewidziana na marzec 2027 roku.
Ostateczne kwoty będą zależały od wskaźnika waloryzacji, który nie jest jeszcze znany.
Oznacza to, że obecne maksymalne świadczenie w wysokości 4353 zł może zostać podwyższone.
Co to oznacza dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
Świadczenie wspierające może stanowić istotną pomoc w pokrywaniu kosztów codziennego życia, rehabilitacji, transportu, usług opiekuńczych czy innych wydatków związanych z niepełnosprawnością.
Warto więc sprawdzić, czy osoba dorosła potrzebująca regularnej pomocy w codziennym funkcjonowaniu może ubiegać się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia.
Najważniejsze: od 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne już od 70 punktów. Miesięczne wypłaty wynoszą od 792 do 4353 zł. Nie obowiązuje kryterium dochodowe, ale pieniądze nie są przyznawane automatycznie. Konieczne jest uzyskanie odpowiedniej decyzji i złożenie wniosku do ZUS.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.