Lidl ruszył z wielką promocją na polskie produkty. Ceny od 4,29 zł! Oferta tylko do soboty
Lidl przygotował specjalną ofertę na produkty, które szczególnie chętnie kupujemy jesienią. Od czwartku 22 października do soboty 24 października klienci mogą skorzystać z obniżek na kapustę kiszoną, ogórki kiszone oraz produkty mięsne. Ceny zaczynają się już od 4,29 zł, ale przy jednej z promocji obowiązuje ważny warunek. Sieć zachęca do zakupów hasłem „W trosce o odporność. To się opłaca”.
Lidl obniża ceny polskich produktów. Promocja do 24 października
Jesień to czas, kiedy na polskich stołach częściej pojawiają się tradycyjne kiszonki. Kapusta kiszona i ogórki kiszone są popularnymi dodatkami do obiadów, kanapek oraz domowych sałatek.
Lidl postanowił wykorzystać sezonowe zainteresowanie tymi produktami i przygotował ofertę obejmującą kilka artykułów polskiego pochodzenia.
Promocja rozpoczęła się w czwartek 22 października i potrwa do soboty 24 października 2026 roku.
Wśród przecenionych produktów znalazły się zarówno kiszonki, jak i mięso, które można wykorzystać do przygotowania tradycyjnych jesiennych potraw.
Ogórki kiszone za 4,29 zł. Trzeba kupić dwa opakowania
Jedną z najciekawszych propozycji jest promocja na ogórki kiszone marki Rzeźnik Lidla / Chef Select.
Opakowanie o masie 700 g, z czego 400 g stanowi masa produktu po odsączeniu, kosztuje w promocji 4,29 zł.
Cena obowiązuje jednak przy zakupie dwóch opakowań.
Regularna cena jednego opakowania wynosi 5,49 zł.
Oznacza to, że za dwa opakowania klient zapłaci 8,58 zł zamiast 10,98 zł.
Łączna oszczędność wyniesie 2,40 zł.
To obniżka o około 21 procent.
Kapusta kiszona w supercenie. Kilogram za 4,94 zł
Lidl przygotował również promocję na kapustę kiszoną marki Chef Select.
Opakowanie waży 800 g, a cena promocyjna wynosi 4,94 zł.
W przeliczeniu na kilogram produktu po odsączeniu cena wskazana w gazetce wynosi 8,23 zł.
Kapusta kiszona jest jednym z najbardziej charakterystycznych produktów polskiej kuchni. Można wykorzystać ją do przygotowania surówki, kapuśniaku, farszu do pierogów czy tradycyjnego bigosu.
To także źródło witaminy C, choć jej zawartość zależy od produktu i sposobu przechowywania.
Kapusta kiszona z marchewką za 7,99 zł
W ofercie znalazła się również kapusta kiszona z marchewką marki Rzeźnik Lidla / Chef Select.
Za kilogramowe opakowanie trzeba zapłacić 7,99 zł.
To gotowa baza do przygotowania popularnej surówki obiadowej.
Wystarczy dodać odrobinę oleju, pieprzu, ewentualnie starte jabłko i drobno posiekaną cebulę.
Tak przygotowana surówka świetnie pasuje do kotletów schabowych, pieczonych mięs i ziemniaków.
Ogórki kiszone w dużym opakowaniu. Cena 7,99 zł
Kolejna propozycja to ogórki kiszone Rzeźnik Lidla / Chef Select w większym opakowaniu.
W gazetce podano cenę 7,99 zł.
Produkt może zainteresować osoby, które regularnie wykorzystują ogórki kiszone do kanapek, sałatek czy zupy ogórkowej.
Warto jednak zwracać uwagę na masę produktu po odsączeniu, ponieważ w przypadku kiszonek część wagi stanowi zalewa.
Boczek wędzony za 9,99 zł. Oferta na jesienne gotowanie
Lidl przecenił również boczek wędzony marki Chef Select Bio.
Cena promocyjna wynosi 9,99 zł za opakowanie o masie 500 g.
W przeliczeniu na kilogram daje to 19,98 zł.
Boczek można wykorzystać do przygotowania wielu tradycyjnych dań, między innymi bigosu, fasolki po bretońsku, zapiekanek czy jajecznicy.
Ile kosztują produkty w promocji? Zestawienie
|Produkt
|Cena promocyjna
|Ogórki kiszone 700 g, masa po odsączeniu 400 g
|4,29 zł przy zakupie 2 opakowań
|Kapusta kiszona Chef Select, 800 g
|4,94 zł
|Kapusta kiszona z marchewką, 1 kg
|7,99 zł
|Ogórki kiszone, duże opakowanie
|7,99 zł
|Boczek wędzony Chef Select Bio, 500 g
|9,99 zł
Dlaczego jesienią warto jeść kiszonki?
Kiszone warzywa od lat stanowią ważny element polskiej kuchni.
Kapusta kiszona dostarcza między innymi błonnika i witaminy C, a niektóre niepasteryzowane produkty fermentowane mogą zawierać żywe bakterie kwasu mlekowego.
Nie oznacza to jednak, że każda kiszonka jest probiotykiem ani że samo jej spożywanie zapobiega przeziębieniom.
Warto też pamiętać, że kiszonki często zawierają sporo soli. Osoby, które muszą ograniczać sód w diecie, powinny zwracać uwagę na ich ilość.
Najlepiej traktować je jako element urozmaiconego jadłospisu, a nie sposób na zastąpienie leczenia czy profilaktyki zdrowotnej.
Ostatnie dni promocji. Oferta kończy się w sobotę
Promocja w Lidlu obowiązuje od 22 do 24 października 2026 roku.
Oznacza to, że piątek i sobota są ostatnimi dniami na skorzystanie z przedstawionych cen.
W przypadku ogórków kiszonych za 4,29 zł należy pamiętać o konieczności zakupu dwóch opakowań.
Dostępność poszczególnych produktów może różnić się między sklepami i zależy od aktualnych zapasów.
Najważniejsze: Lidl oferuje kiszonki już od 4,29 zł, kapustę kiszoną za 4,94 zł oraz boczek wędzony za 9,99 zł. Promocja potrwa tylko do soboty 24 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.