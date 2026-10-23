Nawet 19 tys. zł na urządzenie, które uratuje dom podczas awarii prądu. Ruszył nabór wniosków
Brak prądu nie musi już oznaczać całkowitego paraliżu domu. Lodówka, oświetlenie, internet czy wybrane urządzenia grzewcze mogą nadal działać, nawet gdy w okolicy dojdzie do awarii sieci energetycznej. Wszystko dzięki domowym magazynom energii, na które właśnie uruchomiono nowy program dopłat. Od 20 października 2026 roku Polacy mogą ubiegać się nawet o 19 tys. zł dofinansowania. Państwo przeznaczyło na ten cel miliard złotych. Jest jednak kilka warunków, które mogą zdecydować o przyznaniu pieniędzy.
Ruszył nowy program. Miliard złotych na bezpieczeństwo energetyczne Polaków
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 20 października 2026 roku nabór wniosków w programie „Przydomowe Magazyny Energii”.
Jego głównym celem jest zwiększenie niezależności energetycznej gospodarstw domowych oraz lepsze wykorzystanie energii wytwarzanej przez przydomowe instalacje odnawialnych źródeł energii.
Budżet programu wynosi aż miliard złotych. Środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego.
Wnioski można składać od 20 października 2026 roku od godziny 9:00. Nabór ma potrwać do 1 października 2027 roku, chyba że wcześniej wyczerpie się pula dostępnych pieniędzy.
To ważna wiadomość przede wszystkim dla właścicieli domów, którzy mają już instalację fotowoltaiczną i zastanawiają się nad zakupem magazynu energii.
Co to za urządzenie? Może zapewnić prąd, gdy w okolicy zgaśnie światło
Domowy magazyn energii to urządzenie pozwalające przechowywać energię elektryczną wyprodukowaną między innymi przez panele fotowoltaiczne.
W słoneczny dzień instalacja może wytworzyć więcej energii, niż dom aktualnie potrzebuje. Zamiast oddawać całą nadwyżkę do sieci, część można zachować w akumulatorach.
Zgromadzony prąd można następnie wykorzystać wieczorem, nocą lub podczas przerwy w dostawach energii.
To właśnie ostatnia funkcja jest szczególnie interesująca.
W przypadku awarii sieci odpowiednio skonfigurowany magazyn energii może zasilać wybrane obwody domowej instalacji elektrycznej.
Dzięki temu możliwe jest utrzymanie działania na przykład:
- lodówki i zamrażarki,
- domowego oświetlenia,
- routera internetowego,
- wybranych urządzeń elektronicznych,
- niektórych elementów instalacji grzewczej.
Nie oznacza to jednak, że każdy magazyn automatycznie zapewni prąd w całym domu.
Zakres zasilania awaryjnego zależy od pojemności akumulatorów, mocy falownika, sposobu podłączenia oraz zapotrzebowania poszczególnych urządzeń.
Nawet 19 tys. zł dofinansowania. Ile można dostać?
Nowy program przewiduje kilka rodzajów wsparcia.
Największe kwoty dotyczą magazynów energii elektrycznej.
|Rodzaj wsparcia
|Maksymalna kwota
|Magazyn energii — system net-billing
|16 000 zł
|Magazyn energii — system net-metering
|8 000 zł
|Magazyn ciepła
|1 000 zł
|Dodatkowa premia za kwalifikujący się sprzęt z UE
|2 000 zł
|Łączny limit na jeden punkt poboru energii
|19 000 zł
Maksymalne 19 tys. zł nie jest więc kwotą, którą każdy otrzyma za zakup jednego akumulatora.
To łączny limit wsparcia przewidziany dla jednego punktu poboru energii, obejmujący kwalifikujące się elementy inwestycji i ewentualną premię.
Dofinansowanie do samego magazynu energii elektrycznej wynosi maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych.
Dodatkowo obowiązuje limit 800 zł na każdą kilowatogodzinę pojemności nominalnej urządzenia.
Masz fotowoltaikę? Sprawdź najważniejszy warunek
Program jest przeznaczony dla prosumentów posiadających mikroinstalację odnawialnego źródła energii przyłączoną do sieci elektroenergetycznej.
W praktyce chodzi przede wszystkim o gospodarstwa domowe wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.
Samo posiadanie domu nie wystarczy.
Nie jest to program, w którym można otrzymać dopłatę do dowolnego akumulatora kupionego na potrzeby gospodarstwa domowego bez spełnienia warunków dotyczących mikroinstalacji OZE.
Znaczenie ma również system rozliczania energii.
Osoby korzystające z net-billingu mogą otrzymać do 16 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.
W przypadku starszego systemu net-metering maksymalna kwota wynosi 8 tys. zł.
Jeden szczegół może przekreślić dotację. Chodzi o pojemność magazynu
To jeden z najważniejszych warunków technicznych programu.
Magazyn energii musi mieć pojemność nominalną wynoszącą co najmniej 10 kWh.
Jednocześnie jego pojemność musi być nie mniejsza niż dwukrotność mocy szczytowej współpracującej instalacji fotowoltaicznej, wyrażonej w kWp.
Przykładowo:
|Moc instalacji fotowoltaicznej
|Minimalna pojemność magazynu
|4 kWp
|10 kWh
|5 kWp
|10 kWh
|6 kWp
|12 kWh
|8 kWp
|16 kWh
|10 kWp
|20 kWh
Właściciel instalacji o mocy 8 kWp nie otrzyma więc dofinansowania na magazyn o pojemności 10 kWh, ponieważ urządzenie nie spełni wymaganego stosunku pojemności do mocy fotowoltaiki.
Przed zakupem konieczne jest dokładne sprawdzenie parametrów technicznych.
Obowiązkowe zasilanie awaryjne. Nie każdy magazyn się kwalifikuje
Nowy program zawiera istotny wymóg dotyczący bezpieczeństwa.
Dofinansowany magazyn energii musi posiadać funkcję pracy wyspowej.
Oznacza to możliwość pracy niezależnie od publicznej sieci elektroenergetycznej w sytuacji awaryjnej.
To ważne, ponieważ standardowa instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci zazwyczaj wyłącza się podczas awarii zasilania.
Dzieje się tak ze względów bezpieczeństwa.
Dopiero odpowiednio zaprojektowany układ z magazynem energii, kompatybilnym falownikiem i zabezpieczeniami może zapewnić zasilanie awaryjne.
Wymagany jest również system zarządzania energią EMS, który kontroluje przepływ prądu między instalacją OZE, magazynem i odbiornikami domowymi.
Dlatego przed zakupem warto upewnić się, że wykonawca zapewni nie tylko montaż akumulatora, ale również prawidłowe działanie całego systemu podczas zaniku napięcia w sieci.
Dodatkowe 2 tys. zł za urządzenia wyprodukowane w Unii Europejskiej
Program przewiduje również premię za wybór kwalifikujących się urządzeń wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.
Dodatkowe wsparcie może wynieść do 2 tys. zł.
Premia dotyczy określonych inwestycji w magazyny energii lub współpracujące z nimi urządzenia, zgodnie z regulaminem programu.
To rozwiązanie ma wspierać europejskich producentów oraz zwiększać bezpieczeństwo dostaw technologii energetycznych.
Nie oznacza jednak, że samo europejskie logo na opakowaniu wystarczy do otrzymania dodatkowych pieniędzy. Konieczne jest spełnienie wymagań dokumentacyjnych i technicznych.
Kto może skorzystać również z dopłaty do magazynu ciepła?
Program nie ogranicza się wyłącznie do akumulatorów elektrycznych.
Przewidziano również dofinansowanie magazynów ciepła, czyli urządzeń pozwalających przechowywać energię w postaci ciepłej wody.
W takim przypadku dotacja wynosi do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 1000 zł.
Minimalna pojemność magazynu ciepła wynosi 100 litrów.
Dofinansowaniu podlegają wyłącznie kwalifikujące się urządzenia wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.
Kupiłeś magazyn wcześniej? Możesz mieć prawo do pieniędzy
Istotna informacja dotyczy daty poniesienia wydatków.
Nowy program dopuszcza koszty poniesione od 1 listopada 2025 roku.
Oznacza to, że osoby, które zainwestowały w magazyn energii przed rozpoczęciem obecnego naboru, również mogą sprawdzić możliwość uzyskania wsparcia.
Warunkiem jest jednak spełnienie wszystkich zasad programu, w tym wymagań technicznych i dokumentacyjnych.
Nie można też otrzymać podwójnego finansowania tych samych kosztów z różnych programów.
Jak złożyć wniosek o 19 tys. zł?
Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.
Oficjalne informacje o programie dostępne są na stronie:
przydomowemagazyny.gov.pl
Do dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wsparcie należy między innymi potwierdzenie przyłączenia mikroinstalacji OZE wraz z magazynem energii do sieci elektroenergetycznej.
Dokument powinien zawierać odpowiednie parametry instalacji oraz numer Punktu Poboru Energii, czyli PPE.
Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić pełny regulamin i listę wymaganych załączników.
Uwaga na oszustów. Fundusz wydał ważne ostrzeżenie
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostrzega przed osobami, które mogą wykorzystywać zainteresowanie dotacjami do sprzedaży urządzeń.
Fundusz podkreśla, że nie wysyła przedstawicieli handlowych do domów, nie sprzedaje magazynów energii i nie organizuje pokazów sprzedażowych.
Nie pobiera również opłat za informacje o programie ani za samo złożenie wniosku.
Jeżeli ktoś przedstawia się jako oficjalny przedstawiciel Funduszu i naciska na natychmiastowe podpisanie umowy, należy zachować ostrożność.
Wnioski już można składać. Pieniądze mogą skończyć się wcześniej
Nabór rozpoczął się 20 października 2026 roku i zgodnie z harmonogramem ma potrwać do 1 października 2027 roku.
Jednak termin ten może zostać skrócony, jeżeli wcześniej wyczerpie się budżet programu.
Na dofinansowanie przeznaczono miliard złotych.
Dla właścicieli domów wyposażonych w fotowoltaikę to okazja do częściowego sfinansowania inwestycji, która może zwiększyć wykorzystanie własnej energii i poprawić bezpieczeństwo podczas lokalnych awarii sieci.
Najważniejsze: ruszył nabór w programie „Przydomowe Magazyny Energii”. Łączne dofinansowanie może wynieść nawet 19 tys. zł na jeden punkt poboru energii. Wymagana jest między innymi mikroinstalacja OZE przyłączona do sieci, odpowiednia pojemność magazynu, system EMS oraz możliwość pracy wyspowej. Wnioski można składać elektronicznie do 1 października 2027 roku lub do wyczerpania środków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.