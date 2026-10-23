Nadchodzą utrudnienia w ZUS. Przez 10 godzin część usług może nie działać. Jest pilny komunikat
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał ważny komunikat dla milionów Polaków korzystających z elektronicznych usług urzędu. W sobotę 24 października 2026 roku zaplanowano prace serwisowe, które mogą spowodować problemy z dostępem do wybranych funkcji systemów ZUS. Utrudnienia mają potrwać aż 10 godzin, od 5:30 do 15:30. Problemy mogą odczuć przede wszystkim przedsiębiorcy, księgowi i lekarze. Przez pewien czas ograniczenia obejmą również popularny portal eZUS oraz aplikacje mobilne.
ZUS wydał komunikat. W sobotę przez 10 godzin będą utrudnienia
Osoby, które planują załatwianie spraw urzędowych przez internet w najbliższą sobotę, powinny zwrócić uwagę na najnowszy komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W piątek 23 października ZUS poinformował o planowanych pracach serwisowych, które odbędą się już następnego dnia.
W sobotę 24 października od godziny 5:30 do 15:30 mogą występować ograniczenia w komunikacji elektronicznej z ZUS.
Oznacza to dziesięciogodzinne okno, w którym niektóre operacje mogą być utrudnione lub czasowo niedostępne.
Nie chodzi jednak o całkowite wyłączenie wszystkich systemów urzędu. Problemy mają dotyczyć określonych funkcji.
Które usługi ZUS mogą nie działać? Podano szczegółową listę
Zgodnie z oficjalnym komunikatem ograniczenia obejmą trzy obszary.
Program Płatnik
W godzinach od 5:30 do 15:30 mogą występować problemy z pobieraniem danych.
To ważna informacja dla przedsiębiorców i biur rachunkowych korzystających z programu do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.
ePłatnik na portalu eZUS
Utrudnienia mogą dotyczyć usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów.
W praktyce oznacza to, że osoby przygotowujące dokumentację dla ZUS mogą napotkać problemy przy jej sprawdzaniu.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA
Ograniczenia mogą pojawić się w eZUS oraz aplikacjach służących do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich.
ZUS wskazuje konkretnie na funkcję anulowania zwolnień.
To istotne rozróżnienie: komunikat nie oznacza, że przez 10 godzin lekarze w ogóle nie będą mogli wystawiać e-ZLA.
Od 7:00 do 8:00 dodatkowe problemy. Dotkną także użytkowników aplikacji
To nie koniec sobotnich utrudnień.
ZUS zapowiedział dodatkowe ograniczenia, które mają wystąpić w godzinach od 7:00 do 8:00.
W tym czasie problemy mogą dotyczyć:
- portalu eZUS,
- aplikacji mobilnej mZUS,
- aplikacji mobilnej mZUS dla Płatnika.
To oznacza, że przez godzinę utrudnienia mogą odczuć również osoby korzystające z usług ZUS na telefonie.
Warto więc odłożyć planowane logowanie do portalu lub sprawdzanie spraw urzędowych na późniejszą porę.
Co ze zwolnieniami lekarskimi? ZUS wskazuje rozwiązanie
Szczególnie ważna informacja dotyczy lekarzy i asystentów medycznych.
Mimo zaplanowanych prac serwisowych możliwe będzie wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarza.
Warunkiem jest wcześniejsze zainstalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym i połączenie jej z kontem użytkownika w portalu eZUS.
Dzięki temu lekarze posiadający odpowiednio skonfigurowaną aplikację będą mogli korzystać z alternatywnego sposobu wystawiania zwolnień.
Warto jednak pamiętać, że oficjalny komunikat dotyczy przede wszystkim ograniczeń w anulowaniu e-ZLA, a nie całkowitego wstrzymania ich wystawiania.
Masz ważną sprawę w ZUS? Lepiej nie zostawiać jej na sobotni poranek
Planowana przerwa może być szczególnie kłopotliwa dla osób, które zamierzają w weekend przygotować dokumenty rozliczeniowe lub skorzystać z elektronicznych usług urzędu.
Dotyczy to między innymi przedsiębiorców samodzielnie rozliczających składki oraz księgowych obsługujących firmy.
Jeżeli dana czynność nie jest pilna, bezpieczniej wykonać ją przed rozpoczęciem prac serwisowych albo po zakończeniu zapowiedzianego okna technicznego.
Trzeba przy tym pamiętać, że godzina 15:30 jest planowanym końcem utrudnień. W razie problemów technicznych warto sprawdzić aktualne komunikaty na stronie ZUS.
Czy sobotnie utrudnienia wpłyną na wypłatę emerytur i rent?
Komunikat ZUS dotyczy działania określonych usług elektronicznych.
Zakład nie poinformował w nim o wstrzymaniu wypłat emerytur, rent ani innych świadczeń.
Nie ma więc podstaw, aby na podstawie tej informacji twierdzić, że sobotnie prace serwisowe spowodują opóźnienia przelewów dla świadczeniobiorców.
Nie oznacza to również zamknięcia wszystkich usług elektronicznych ZUS na pełne 10 godzin.
Ograniczenia obejmą wybrane funkcje, a ich zakres będzie zależał od konkretnego systemu.
To kolejne prace techniczne w ZUS. W piątek również zaplanowano przerwę
Warto przypomnieć, że na piątek 23 października ZUS zaplanował osobną przerwę techniczną dotyczącą rezerwacji wizyt stacjonarnych.
Od godziny 15:30 do 23:00 nie będzie można rezerwować wizyt w placówkach ZUS przez portal eZUS, aplikacje mobilne ani Centrum Kontaktu Klientów.
ZUS zaznaczył jednak, że pozostałe funkcje portalu i aplikacji mają w tym czasie działać bez zakłóceń.
Oznacza to, że użytkownicy systemów ZUS muszą liczyć się z dwoma odrębnymi terminami utrudnień.
W piątek problem dotyczy rezerwowania wizyt, natomiast w sobotę wybranych usług elektronicznych i komunikacji z systemami urzędu.
Najważniejsze godziny. Warto je zapamiętać
|Termin
|Zapowiedziane utrudnienia
|Piątek, 23 października, 15:30–23:00
|Brak możliwości rezerwowania wizyt stacjonarnych
|Sobota, 24 października, 5:30–15:30
|Ograniczenia wybranych funkcji Płatnika, ePłatnika i e-ZLA
|Sobota, 24 października, 7:00–8:00
|Dodatkowe ograniczenia w eZUS, mZUS i mZUS dla Płatnika
ZUS apeluje o wyrozumiałość. Gdzie sprawdzać aktualne informacje?
Osoby korzystające z elektronicznych usług Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zaplanować swoje działania z uwzględnieniem sobotniej przerwy.
Przedsiębiorcy i księgowi mogą napotkać problemy przy pobieraniu danych oraz weryfikowaniu dokumentów. Lekarze powinni zwrócić uwagę na ograniczenia dotyczące anulowania zwolnień.
Dodatkowo między 7:00 a 8:00 utrudnienia obejmą także portal eZUS i wybrane aplikacje mobilne.
Najważniejsze: w sobotę 24 października 2026 roku od 5:30 do 15:30 ZUS przeprowadzi prace serwisowe. Ograniczenia obejmą wybrane funkcje systemów elektronicznych, a między 7:00 a 8:00 mogą wystąpić dodatkowe problemy z portalem eZUS i aplikacjami mobilnymi. Nie oznacza to całkowitego wyłączenia wszystkich usług ani wstrzymania wypłat świadczeń.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.