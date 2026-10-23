Właściciele domów mogą dostać nawet 19 800 zł. Wystarczy 15 metrów kwadratowych, ale jest haczyk
Właściciele starszych domów jednorodzinnych mogą skorzystać z korzystniejszych zasad programu „Czyste Powietrze”. Zmiany, które weszły w życie 20 lipca 2026 roku, podniosły maksymalne jednostkowe kwoty dotacji na wybrane prace termomodernizacyjne o 10 procent. Wśród inwestycji objętych wyższym wsparciem znalazła się wymiana stolarki okiennej.
To szczególnie istotne przed sezonem grzewczym. Nieszczelne lub słabo izolujące okna mogą powodować straty ciepła, a ich wymiana może poprawić komfort mieszkańców i ograniczyć zapotrzebowanie budynku na energię.
Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania. W zależności od sytuacji wnioskodawcy można otrzymać od 528 zł do nawet 1320 zł na metr kwadratowy wymienianych okien.
Ile pieniędzy można otrzymać? Trzy poziomy dofinansowania
Wysokość wsparcia zależy przede wszystkim od poziomu dofinansowania, do którego zakwalifikuje się właściciel nieruchomości.
|Poziom wsparcia
|Maksymalna dotacja na 1 m² okien
|Udział w kosztach kwalifikowanych
|Podstawowy
|528 zł
|do 40%
|Podwyższony
|924 zł
|do 70%
|Najwyższy
|1320 zł
|do 100%
Oznacza to, że właściciel domu kwalifikujący się do najwyższego poziomu wsparcia może otrzymać nawet 1320 zł za metr kwadratowy wymienionej stolarki okiennej.
Nie oznacza to jednak, że każda wymiana okien automatycznie daje prawo do takiej kwoty.
Dotacja nie może przekroczyć odpowiedniego procentu rzeczywiście poniesionych kosztów kwalifikowanych. Obowiązują również łączne limity programu.
Nawet 19 800 zł za wymianę okien. Pokazujemy wyliczenia
Załóżmy, że właściciel domu planuje wymienić okna o łącznej powierzchni 15 metrów kwadratowych.
Przy najwyższym poziomie dofinansowania teoretyczny maksymalny limit jednostkowy wyniesie:
15 m² × 1320 zł = 19 800 zł.
Przy podwyższonym poziomie wsparcia będzie to maksymalnie 13 860 zł, a przy podstawowym 7920 zł.
Jak wyglądają obliczenia dla różnych powierzchni?
|Powierzchnia okien
|Poziom podstawowy
|Poziom podwyższony
|Poziom najwyższy
|5 m²
|2640 zł
|4620 zł
|6600 zł
|10 m²
|5280 zł
|9240 zł
|13 200 zł
|15 m²
|7920 zł
|13 860 zł
|19 800 zł
|20 m²
|10 560 zł
|18 480 zł
|26 400 zł
Są to maksymalne kwoty wynikające z limitów jednostkowych, a nie gwarantowane wypłaty. Ostateczna wysokość dotacji zależy od kosztów inwestycji, zakresu prac wynikającego z audytu energetycznego oraz spełnienia warunków programu.
Kto może dostać najwyższą dopłatę?
Najwyższy poziom dofinansowania przeznaczono dla osób o niskich dochodach, mieszkających w budynkach o wysokim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania.
W 2026 roku obowiązują następujące progi dochodowe:
Poziom podstawowy: roczny dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 135 tys. zł.
Poziom podwyższony: przeciętny miesięczny dochód nie może przekraczać 2250 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 3150 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Poziom najwyższy: przeciętny miesięczny dochód nie może przekraczać 1300 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym albo 1800 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Alternatywnie znaczenie może mieć uprawnienie do określonych świadczeń pomocy społecznej.
W najwyższym poziomie wsparcia wymagane jest także, aby zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania przekraczało 140 kWh/m² rocznie.
To właśnie dlatego maksymalna dotacja w wysokości 1320 zł za metr kwadratowy nie przysługuje wszystkim właścicielom domów.
Nie każde okno kwalifikuje się do dopłaty. Jest ważny warunek
Program „Czyste Powietrze” finansuje wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach ogrzewanych.
Nowe okna muszą spełniać wymagania techniczne dotyczące przenikalności cieplnej.
Nie wystarczy więc wybrać najtańszych modeli dostępnych w sklepie budowlanym.
Istotne są parametry izolacyjne, dokumentacja producenta i zgodność inwestycji z zakresem prac określonym w audycie energetycznym.
Dofinansowanie może obejmować także niezbędne prace towarzyszące, na przykład wymianę parapetów.
Wydatki te mieszczą się jednak w łącznym limicie dotacji na stolarkę okienną. Nie można po prostu doliczyć ich ponad maksymalne 1320 zł za metr kwadratowy.
Masz dom kupiony niedawno? Od lipca obowiązują nowe wyjątki
To jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych 20 lipca 2026 roku.
Co do zasady program wymaga posiadania nieruchomości przez co najmniej trzy lata przed złożeniem wniosku.
Od tej zasady przewidziano jednak dodatkowe wyjątki.
Z programu mogą skorzystać między innymi osoby, które nabyły nieruchomość przez zasiedzenie, a także określeni właściciele lub współwłaściciele posiadający nieruchomość od co najmniej roku, jeżeli nabyli minimum 50 procent udziałów w sposób przewidziany nowymi zasadami.
Wyjątki obejmują również szczególne sytuacje związane z dziedziczeniem.
Ważne jest jednak, że samo kupienie domu kilka miesięcy temu nie daje automatycznie prawa do dotacji.
Trzeba sprawdzić, czy konkretny sposób nabycia i okres własności spełniają wymagania programu.
Wymienisz okna bez audytu? Możesz stracić prawo do pieniędzy
Jednym z najważniejszych elementów procedury jest audyt energetyczny.
W aktualnej edycji programu przed rozpoczęciem inwestycji należy przeprowadzić ocenę energetyczną budynku.
Audyt pozwala określić, jakie prace są potrzebne, aby rzeczywiście zmniejszyć zużycie energii.
Może się okazać, że sama wymiana okien nie wystarczy do osiągnięcia wymaganego efektu energetycznego.
Dlatego przed podpisaniem umowy z wykonawcą warto sprawdzić, czy planowana wymiana stolarki jest zgodna z dokumentacją programu.
Po zakończeniu inwestycji wymagane jest również świadectwo charakterystyki energetycznej.
Na audyt i świadectwo można uzyskać łącznie do 1600 zł dofinansowania, zgodnie z zasadami programu.
Nie tylko okna. Wyższe dopłaty także na drzwi i ocieplenie
Zmiany z 20 lipca objęły również inne prace związane z ograniczaniem strat ciepła.
W najwyższym poziomie dofinansowania przewidziano maksymalnie:
- 2750 zł za metr kwadratowy wymienianych drzwi zewnętrznych,
- 1650 zł za metr kwadratowy bramy garażowej,
- 275 zł za metr kwadratowy ocieplanych ścian,
- 220 zł za metr kwadratowy ocieplanego stropu lub poddasza.
Dzięki temu właściciel domu może zaplanować szerszą termomodernizację, zamiast ograniczać się do wymiany jednego elementu budynku.
Zakres prac powinien jednak wynikać z audytu, a łączna dotacja musi mieścić się w limitach programu.
Kto nie otrzyma pieniędzy?
Nie każdy budynek kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”.
Dofinansowanie jest przeznaczone dla istniejących domów jednorodzinnych i wydzielonych lokali mieszkalnych spełniających określone warunki.
Jednym z nich jest data uzyskania pozwolenia na budowę — nie późniejsza niż 31 grudnia 2020 roku.
Nie jest to więc program przeznaczony do finansowania montażu okien w nowo budowanych domach.
Obowiązują także warunki dotyczące prawa własności, dochodów i zakresu inwestycji.
Warto pamiętać, że na jeden budynek lub lokal mieszkalny można uzyskać jedno dofinansowanie na zasadach aktualnej edycji programu.
Złożyłeś wniosek przed 20 lipca? Wyższe stawki nie przysługują automatycznie
To ważna informacja dla osób, które rozpoczęły procedurę wcześniej.
Nowe limity jednostkowe obowiązują w odniesieniu do wniosków o dofinansowanie złożonych od 20 lipca 2026 roku.
Jeżeli wniosek został złożony wcześniej, obowiązują stawki wynikające z zasad właściwych dla daty jego złożenia.
Nie zmienia tego fakt, że wymiana okien została przeprowadzona już po wejściu w życie nowych limitów.
Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?
Właściciel domu powinien najpierw sprawdzić warunki programu i przygotować audyt energetyczny.
Następnie trzeba zgromadzić wymagane dokumenty, w tym potwierdzenie prawa własności oraz — w przypadku podwyższonego lub najwyższego poziomu wsparcia — odpowiednie zaświadczenie o dochodach.
Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.
Przy najwyższym poziomie dofinansowania oraz przy korzystaniu z prefinansowania obowiązkowe jest wsparcie operatora programu.
Szczegółowe informacje i dokumenty dostępne są na oficjalnej stronie czystepowietrze.gov.pl.
Tysiące złotych na wymianę okien. Warto sprawdzić warunki przed zimą
Wyższe stawki obowiązujące od 20 lipca 2026 roku mogą być istotnym wsparciem dla właścicieli starszych, słabo ocieplonych domów.
Wymiana okien to inwestycja, która może poprawić komfort cieplny i zmniejszyć straty energii, ale jej koszt często sięga kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Dlatego możliwość uzyskania dotacji wynoszącej nawet 1320 zł za metr kwadratowy może mieć duże znaczenie dla domowego budżetu.
Najważniejsze: program „Czyste Powietrze” przewiduje do 528 zł, 924 zł lub 1320 zł za metr kwadratowy wymienianych okien, w zależności od poziomu wsparcia. Nowe limity obowiązują dla wniosków składanych od 20 lipca 2026 roku. Ostateczna kwota zależy od dochodów, parametrów budynku, kosztów inwestycji i spełnienia warunków programu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.