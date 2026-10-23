Będzie musiał zamontować niemal każdy na swój własny koszt. Masz miejskie media i mieszkanie? Ten obowiązek i tak Cię obejmie
Brak piecyka gazowego, kominka czy kotła nie zwalnia z przyszłego obowiązku wyposażenia mieszkania w czujkę dymu. Przepisy obejmują również lokale ogrzewane z sieci, w których gotuje się na indukcji. Dla mieszkań użytkowanych już w chwili wejścia w życie nowych regulacji termin wyznaczono na 1 stycznia 2030 roku. Część obiektów musiała jednak spełnić wymagania wcześniej – etap z 30 czerwca 2026 roku już obowiązuje. Najważniejsze jest rozróżnienie czujki dymu od czujki czadu, bo zasady ich stosowania są inne.
W mieszkaniu bez gazu również potrzebna będzie czujka dymu
Ogrzewanie miejskie usuwa potrzebę spalania paliwa w mieszkaniu, ale nie eliminuje zagrożenia pożarowego. Czujka dymu ostrzega przed rozwijającym się pożarem, dlatego obowiązek jej stosowania nie jest uzależniony od posiadania własnego pieca. Przepisy przewidują co najmniej jedną autonomiczną czujkę dymu w lokalu mieszkalnym. Wyjątek dotyczy ochrony danego lokalu przez system sygnalizacji pożarowej lub stałe samoczynne urządzenie gaśnicze. Sama obecność urządzeń przeciwpożarowych w częściach wspólnych bloku nie przesądza więc, że mieszkanie jest objęte takim wyjątkiem.
Inną funkcję ma czujka tlenku węgla, czyli czadu. Wymóg jej montażu jest związany z pomieszczeniami, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, z uwzględnieniem wyjątków zapisanych w rozporządzeniu. Osobnym urządzeniem jest czujnik gazu, wykrywający na przykład wyciek gazu ziemnego albo LPG. Te nazwy bywają używane zamiennie, choć opisują różne zagrożenia. Przed zakupem trzeba zatem sprawdzić, co urządzenie rzeczywiście wykrywa, zamiast kierować się samym hasłem „czujnik bezpieczeństwa”.
|Urządzenie
|Co wykrywa?
|Najważniejsza różnica
|Czujka dymu
|Dym wskazujący na pożar
|Obowiązek obejmuje także mieszkania bez urządzeń spalających paliwo
|Czujka tlenku węgla
|Czad, czyli CO
|Obowiązek zależy od spalania paliwa w pomieszczeniu i wyjątków przewidzianych w przepisach
|Czujnik gazu
|Gaz, do którego wykrywania został przeznaczony, np. metan lub LPG
|Nie zastępuje czujki dymu ani czujki CO
Czerwcowy termin minął. Dla istniejących mieszkań pozostaje 2030 rok
Podstawą zmian jest rozporządzenie MSWiA z 21 listopada 2024 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1716. Nowe wymagania weszły w życie 23 grudnia 2024 roku, a dla wskazanych kategorii istniejących lokali i pomieszczeń przewidziano okresy przejściowe. Od 30 czerwca 2026 roku dotyczą między innymi istniejących pomieszczeń i jednostek mieszkalnych, w których świadczone są usługi hotelarskie. W tej grupie czujka dymu jest wymagana z uwzględnieniem przewidzianej ochrony systemowej, natomiast czujka CO zależy od warunków spalania. Czekanie do 2030 roku nie jest więc rozwiązaniem dostępnym dla każdego rodzaju obiektu.
|Termin
|Kogo dotyczy?
|Zakres wymagań
|23 grudnia 2024 roku
|Nowe lokale i pomieszczenia, których nie obejmuje odroczenie
|Czujki dymu i CO odpowiednio do funkcji lokalu oraz występujących urządzeń, z wyjątkami
|30 czerwca 2026 roku
|Istniejące pomieszczenia i jednostki mieszkalne z usługami hotelarskimi; wskazane pomieszczenia w lokalach użytkowych przeznaczonych na pobyt ludzi
|Dym w części noclegowej; CO w pomieszczeniach ze spalaniem objętych przepisem
|1 stycznia 2030 roku
|Lokale mieszkalne użytkowane jako takie 23 grudnia 2024 roku oraz wskazane istniejące pomieszczenia ze spalaniem w tych lokalach
|Czujka dymu w lokalu; czujka CO tam, gdzie jest wymagana
Przy ustalaniu własnego terminu znaczenie ma sposób użytkowania lokalu w chwili wejścia w życie rozporządzenia. Sama data zakupu mieszkania nie rozstrzyga, czy jest ono „nowe” na potrzeby tych zasad: zakup w 2026 roku lokalu użytkowanego od wielu lat nie czyni go nowo powstającym mieszkaniem. W tym samym rozporządzeniu pojawia się również 1 stycznia 2026 roku, ale w odniesieniu do oznaczania miejsc połączenia ścian oddzielenia przeciwpożarowego w określonych budynkach handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Nie jest to osobny, powszechny etap montażu czujek w każdym sklepie i magazynie. Właściciel powinien sprawdzić kategorię własnego lokalu, zamiast opierać się wyłącznie na skróconej liście dat.
Masz kocioł gazowy? Ważny jest rodzaj komory spalania
Przepisy o czujce CO zawierają dwa istotne wyjątki. Wymogu nie stosuje się, gdy spalanie odbywa się w urządzeniu z zamkniętą komorą spalania, a także gdy chodzi o zasilane gazem urządzenie przeznaczone do przygotowywania posiłków. Sama kuchenka gazowa nie oznacza więc automatycznie obowiązku czujki czadu wynikającego z tego przepisu. Podobnie nie każdy kocioł gazowy należy traktować identycznie. Rodzaj urządzenia najlepiej sprawdzić w dokumentacji technicznej, a w razie wątpliwości potwierdzić z serwisantem.
To rozróżnienie nie zmienia zasad dotyczących czujki dymu. Mieszkanie z kotłem o zamkniętej komorze albo z samą kuchenką gazową nadal podlega wymaganiom dotyczącym wykrywania pożaru, zgodnie z właściwym terminem i wyjątkami. Również zakup jednego urządzenia „2 w 1” wymaga sprawdzenia, czy ma ono potwierdzoną funkcję wykrywania zarówno dymu, jak i tlenku węgla. O odpowiednim miejscu montażu rozstrzyga instrukcja konkretnego modelu. Dobranie urządzenia do rzeczywistego wyposażenia mieszkania jest ważniejsze niż kupienie zestawu opisanego ogólnie jako „obowiązkowy dla każdego”.
Sezon 2025/2026: 69 ofiar śmiertelnych zdarzeń związanych z czadem
Aktualniejsze dane niż te z pierwszych zapowiedzi nowych przepisów pokazują skalę zagrożenia. W zestawieniu PSP obejmującym zimowy sezon grzewczy, od 1 października do 31 marca, dla sezonu 2025/2026 podano 3750 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, 1354 osoby ranne i 69 ofiar śmiertelnych. Dla sezonu 2024/2025 wartości wynosiły odpowiednio 2539 zdarzeń, 1087 rannych i 42 zgony. Są to dane za wskazane sezony, a nie pełne lata kalendarzowe. Warto zachować to rozróżnienie, porównując liczby z innymi publikacjami.
Tlenek węgla jest niewidoczny i bezwonny, więc ostrzeżenia nie można opierać na tym, że domownicy „poczują gaz”. Z kolei czujka dymu ma pomóc zauważyć pożar także wtedy, gdy mieszkańcy śpią. Żadne z tych urządzeń nie usuwa jednak źródła zagrożenia i nie zastępuje sprawnej wentylacji, czyszczenia przewodów ani wymaganych przeglądów instalacji. Strażacy przypominają o tym również osobom, które już kupiły detektory. Odległy termin prawny nie zmniejsza zagrożenia w obecnym sezonie grzewczym.
Ile trzeba wydać i czy konieczny jest płatny montaż?
Podstawowa czujka dymu nie musi kosztować kilkuset złotych. W materiałach kampanii PSP w Kozienicach wskazano orientacyjny koszt około 50 zł, ale nie jest to urzędowa cena ani gwarancja ceny każdego modelu. Przy zakupie liczą się zgodność z normą, sposób zasilania i okres użytkowania urządzenia. Dla czujek dymu należy sprawdzać normę EN 14604, a dla domowych czujek CO PN-EN 50291-1. Model droższy może oferować inne zasilanie lub dodatkowe funkcje, lecz sama cena nie zastępuje weryfikacji dokumentacji.
Rozporządzenie nakazuje montowanie, konserwowanie i eksploatowanie autonomicznych czujek zgodnie z instrukcjami producentów. Nie ustanawia powszechnego obowiązku zamawiania elektryka do każdej bateryjnej czujki. PSP opisuje takie urządzenia jako proste w montażu, ale sposób mocowania trzeba dobrać do konkretnego modelu i warunków w pomieszczeniu. Osoba, która nie może bezpiecznie wejść na drabinę albo ma problem z obsługą urządzenia, powinna poprosić o pomoc. Do budżetu warto wliczyć późniejsze zasilanie i wymianę sprzętu, kierując się jego rzeczywistą instrukcją, a nie jedną datą przyjmowaną dla wszystkich czujek.
W Warszawie ogłoszono akcję 140 tysięcy bezpłatnych czujek
Nie każdy musi pokrywać pełny koszt urządzenia samodzielnie. W lutym 2026 roku MSWiA ogłosiło zakup 140 tys. czujek dymu i czadu za około 5 mln zł oraz ich bezpłatny montaż u osób najbardziej potrzebujących. Akcję przedstawiono między innymi podczas konferencji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Warszawie. Wśród wskazanych odbiorców znaleźli się seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i mieszkańcy w trudnej sytuacji życiowej. Informacja o programie nie oznacza jednak, że każdy zgłaszający się jesienią otrzyma urządzenie: dostępność zależy od lokalnej organizacji i rozdysponowania sprzętu.
Mieszkaniec Warszawy, który potrzebuje takiego wsparcia, może zapytać dzielnicowy ośrodek pomocy społecznej o aktualne lokalne możliwości. Jest to praktyczna droga uzyskania informacji, a nie obietnica przyznania czujki w ramach nadal otwartego naboru. Podczas lutowej inauguracji minister Marcin Kierwiński mówił: „Zależy nam, by strażacy trafiali bezpośrednio do domów i instalowali czujki”. Program obejmował bowiem również pomoc w uruchomieniu urządzenia i edukację domowników. Samo przekazanie pudełka nie zapewnia ochrony, jeżeli czujka pozostanie niezamontowana albo nieaktywna.
Najważniejsze po zakupie: miejsce montażu, test i data wymiany
Przed montażem trzeba przeczytać instrukcję i dobrać miejsce, w którym czujka będzie mogła prawidłowo wykrywać zagrożenie. PSP zaleca umieszczanie czujek dymu w pobliżu sypialni i na ciągach komunikacyjnych; w domu wielokondygnacyjnym zalecenia ochronne obejmują każdą kondygnację. Trzeba unikać miejsc, w których para lub dym kuchenny powodowałyby fałszywe alarmy, oraz przestrzeni z przepływem powietrza utrudniającym dotarcie dymu do urządzenia. Dla czujki CO właściwa wysokość i odległość od urządzenia spalającego paliwo wynikają z instrukcji konkretnego modelu. Jedna uniwersalna odległość nie zastępuje tych wytycznych.
Po uruchomieniu należy wykonać test przewidziany przez producenta i regularnie go powtarzać. W poradniku PSP wskazano testowanie co najmniej raz w miesiącu oraz kontrolowanie daty przydatności urządzenia. Nie każda czujka wymaga corocznej wymiany baterii: część ma inne rozwiązania zasilania, a niektóre po zakończeniu eksploatacji wymienia się w całości. Warto zapisać datę wymiany w kalendarzu i wyjaśnić domownikom znaczenie sygnału alarmowego oraz sygnalizacji usterki. Detektor ma ostrzegać przez cały czas użytkowania, a nie tylko w dniu montażu.
Przy okazji warto przeczytać warunki ubezpieczenia mieszkania. Nie ma jednej zasady, według której każdy brak czujki automatycznie oznacza utratę odszkodowania: znaczenie mają obowiązujące wymagania, okoliczności szkody i treść umowy. Ubezpieczyciele różnie określają również ochronę na wypadek rażącego niedbalstwa, dlatego tej kwestii nie należy rozstrzygać samym nagłówkiem. Dla właściciela pierwszym krokiem jest ustalenie terminu właściwego dla lokalu, drugim dobranie urządzeń, a trzecim ich prawidłowe uruchomienie. Mieszkanie bez pieca również powinno zostać uwzględnione w tych przygotowaniach.
Źródła: rozporządzenie MSWiA z 21 listopada 2024 roku, Dz.U. poz. 1716; materiały PSP dotyczące terminów i wyjątków; poradnik PSP o czujkach; statystyki sezonów grzewczych publikowane przez PSP; komunikaty MSWiA i Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy z 6 lutego 2026 roku; materiały PSP w Kozienicach; informacje Generali dotyczące ubezpieczenia od pożaru.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.