288 zł miesięcznie do emerytury. Sprawdź, komu przysługuje dodatkowe świadczenie
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Listopadowe wypłaty coraz bliżej
Seniorzy uprawnieni do świadczenia ratowniczego otrzymują dodatkowe pieniądze każdego miesiąca. Jest to specjalny dodatek przewidziany dla osób, które przez wiele lat angażowały się w ratowanie zdrowia, życia i mienia innych ludzi.
Od 1 marca 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie. Kwota została określona w komunikacie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 17 lutego 2026 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim pod pozycją 225.
W skali pełnych 12 miesięcy daje to łącznie 3456 zł dodatkowego wsparcia.
Co ważne, świadczenie nie jest jednorazową zapomogą ani kolejną powszechną emeryturą. Pieniądze wypłacane są regularnie osobom, które uzyskały odpowiednią decyzję administracyjną.
Zgodnie z przepisami świadczenie ratownicze powinno zostać wypłacone do 15. dnia każdego miesiąca. W listopadzie 2026 roku termin ten przypada w niedzielę. Ustawa nie wskazuje jednak odrębnej daty przelewów w takim przypadku, dlatego dokładny dzień zaksięgowania pieniędzy może zależeć od organizacji wypłat.
Kto dostanie dodatkowe 288 zł? Nie wszyscy emeryci mają do nich prawo
Świadczenie ratownicze przysługuje dwóm określonym grupom osób. Pierwszą stanowią uprawnieni strażacy ochotniczych straży pożarnych, drugą ratownicy górscy spełniający ustawowe wymagania.
W obu przypadkach znaczenie mają wiek oraz odpowiednio długi okres działalności ratowniczej.
Warunki dla strażaków OSP przedstawiają się następująco:
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Kobiety: ukończone 60 lat i co najmniej 20 lat wymaganej działalności ratowniczej.
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Mężczyźni: ukończone 65 lat i co najmniej 25 lat wymaganej działalności ratowniczej.
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Wysokość świadczenia: 288 zł miesięcznie w 2026 roku.
Samo członkostwo w ochotniczej straży pożarnej nie wystarczy. Konieczne jest wykazanie wymaganej aktywności w poszczególnych latach.
Zgodnie z aktualnymi regulacjami do odpowiednich okresów aktywności strażaków OSP mogą być zaliczane nie tylko działania i akcje ratownicze, lecz także przewidziane w przepisach szkolenia oraz ćwiczenia.
Nie jest wymagane, aby okres działalności był nieprzerwany. Osoba ubiegająca się o dodatek może więc mieć przerwy w swojej aktywności, o ile łącznie spełnia ustawowe kryteria.
Ratownicy górscy również mogą otrzymać dodatkowe pieniądze
Świadczenie ratownicze obejmuje także uprawnionych ratowników górskich, w tym osoby związane z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
W przypadku kobiet wymagane jest ukończenie 60 lat i co najmniej 20 lat działalności ratowniczej. Mężczyźni muszą mieć ukończone 65 lat i wykazać minimum 25 lat odpowiedniego stażu.
Istotne jest jednak dodatkowe zastrzeżenie. Przepisy dotyczą działalności wykonywanej w ramach ratownictwa górskiego bez zatrudnienia do wykonywania tych działań.
Oznacza to, że nie każda osoba, która zawodowo pracowała w ratownictwie górskim, automatycznie spełnia warunki przyznania dodatku.
Prawo do świadczenia wynika z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Jak udokumentować wymagany staż? Ważne zasady dla byłych strażaków
Jednym z najważniejszych etapów ubiegania się o świadczenie jest potwierdzenie odpowiedniego okresu działalności.
Nie zawsze jest to proste, szczególnie w przypadku osób, które rozpoczynały służbę kilkadziesiąt lat temu. Dokumentacja dawnych akcji ratowniczych może być niepełna albo trudna do odnalezienia.
Przepisy przewidują jednak możliwość potwierdzenia określonych okresów działalności za pomocą oświadczeń świadków.
W takich przypadkach trzeba spełnić dodatkowe wymagania dotyczące wiarygodności oświadczeń i ich weryfikacji.
Co istotne, nie wystarczy samo przedstawienie dowolnych podpisów. Dokumentacja podlega odpowiedniej procedurze administracyjnej, a jej wiarygodność może być oceniana przez właściwe organy samorządowe i Państwową Straż Pożarną.
Dlatego osoby, które nie mają kompletnych dokumentów sprzed wielu lat, powinny skontaktować się z właściwą komendą PSP i ustalić sposób potwierdzenia swojej aktywności.
Jak złożyć wniosek o dodatkowe 288 zł miesięcznie?
Pieniądze nie są przyznawane automatycznie wszystkim osobom, które osiągnęły wymagany wiek.
Aby otrzymać świadczenie ratownicze, trzeba złożyć wniosek.
Procedura dla uprawnionych strażaków OSP obejmuje kilka etapów.
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Pobranie aktualnego formularza wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego.
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Przygotowanie dokumentów potwierdzających wymagany okres działalności w OSP.
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Uzyskanie niezbędnych oświadczeń i potwierdzeń, jeżeli nie ma pełnej dokumentacji.
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Złożenie wniosku we właściwej komendzie powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
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Oczekiwanie na weryfikację dokumentów i wydanie decyzji administracyjnej.
Właściwość komendy ustala się według siedziby jednostki OSP, z którą związany jest wnioskodawca, a nie wyłącznie według jego obecnego miejsca zamieszkania.
Po przyznaniu świadczenia jego wypłatą zajmuje się odpowiedni organ emerytalny podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W praktyce obsługę prowadzi Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.
Aktualne formularze i informacje dotyczące procedury można uzyskać w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej.
Kiedy pieniądze zostaną wypłacone w listopadzie 2026 roku?
Zasady wypłat określa art. 18 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.
Przewiduje on przekazywanie świadczenia ratowniczego raz w miesiącu, najpóźniej do 15. dnia danego miesiąca kalendarzowego.
W listopadzie 2026 roku data ta wypada w niedzielę.
Uprawnieni powinni zatem zwracać uwagę na wpływ pieniędzy w pierwszej połowie miesiąca. Nie należy jednak utożsamiać ustawowego terminu z gwarancją zaksięgowania przelewu dokładnie 15 listopada.
Ważne jest również to, że harmonogram świadczenia ratowniczego jest niezależny od terminów wypłacania zwykłych emerytur przez ZUS.
Senior może więc otrzymać oba świadczenia w różnych dniach miesiąca.
Czy dodatek ratowniczy pomniejsza emeryturę?
Świadczenie ratownicze stanowi odrębny rodzaj wsparcia finansowego.
Jego wypłata nie powoduje automatycznego zmniejszenia emerytury należnej z ZUS lub innego systemu emerytalnego.
Osoba spełniająca wymagania może zatem pobierać podstawowe świadczenie emerytalne i dodatkowo otrzymywać pieniądze z tytułu wieloletniej działalności ratowniczej.
Nie należy jednak zakładać, że dodatek pozostaje bez znaczenia przy ustalaniu prawa do każdej formy pomocy uzależnionej od dochodu. Poszczególne świadczenia mają własne zasady obliczania sytuacji finansowej uprawnionych.
W takich przypadkach konieczne jest sprawdzenie przepisów dotyczących konkretnego rodzaju wsparcia.
Czy dodatek wzrośnie w 2027 roku? Pojawiły się pierwsze prognozy
Świadczenie ratownicze jest corocznie waloryzowane. Oznacza to, że jego wysokość może zmieniać się wraz ze wskaźnikiem stosowanym przy podwyższaniu emerytur i rent.
Kolejna waloryzacja przewidziana jest na 1 marca 2027 roku.
Według przytaczanych prognoz przyszłoroczny wskaźnik może wynieść około 3,96 proc.
Gdyby takie założenie się potwierdziło, obecna kwota 288 zł wzrosłaby do około 299 zł miesięcznie.
Nie jest to jednak oficjalnie zatwierdzona wysokość dodatku na 2027 rok.
Ostateczna kwota będzie zależała od wskaźnika waloryzacji ustalonego na podstawie odpowiednich danych statystycznych i obowiązujących przepisów.
Dla uprawnionych oznacza to możliwość otrzymywania wyższego dodatku od marca przyszłego roku, ale dokładną wartość podwyżki poznamy dopiero po oficjalnym ogłoszeniu.
Dodatkowe pieniądze dla seniorów z Warszawy i Mazowsza
Świadczenie ratownicze ma charakter ogólnopolski. Mogą z niego korzystać również mieszkańcy Warszawy i pozostałych miejscowości województwa mazowieckiego, o ile spełniają wymagane warunki.
W regionie działa wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, których członkowie przez lata uczestniczyli w akcjach ratowniczych.
Osoby, które obecnie mieszkają w Warszawie, ale wcześniej przez wiele lat działały w OSP w innej miejscowości, również mogą ubiegać się o świadczenie.
Kluczowe znaczenie ma nie aktualny adres zamieszkania, lecz potwierdzenie wymaganego okresu działalności ratowniczej.
Przykładowo senior mieszkający dziś w stolicy, który przez 25 lat uczestniczył w odpowiednich działaniach OSP na terenie innego powiatu, może spełniać warunki uzyskania dodatku.
Wniosek powinien jednak skierować do komendy PSP właściwej dla siedziby jednostki OSP, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.
Nawet 3456 zł rocznie. Warto sprawdzić swoje uprawnienia
Świadczenie ratownicze jest formą uznania wieloletniej działalności osób zaangażowanych w ratowanie innych.
Dla seniorów, którzy spełniają ustawowe wymagania, może stanowić regularne uzupełnienie domowego budżetu.
W 2026 roku wysokość dodatku wynosi 288 zł miesięcznie, czyli 3456 zł za pełne 12 miesięcy pobierania świadczenia w tej wysokości.
Najważniejsze jest jednak sprawdzenie własnych uprawnień. Nie każdy były strażak OSP czy ratownik górski otrzyma świadczenie automatycznie.
Decydują wymagany wiek, odpowiedni staż oraz potwierdzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Osoby, które spełniają te warunki, a nie złożyły jeszcze wniosku, mogą rozpocząć procedurę w odpowiedniej jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
Listopadowa wypłata jest kolejnym terminem przekazania pieniędzy osobom, którym przyznano już prawo do świadczenia.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.