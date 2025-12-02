Gigantyczna wyprzedaż w Pepco. Buty za 2 zł, koszulki za kilka złotych i ogromne obniżki na kurtki
Od dziś w Pepco trwa jedna z największych wyprzedaży ostatnich miesięcy. Obniżki sięgają nawet 50%, a ceny wielu produktów spadły do poziomu, który w innych sieciach jest praktycznie niespotykany. Klienci donoszą o butach za 2 zł, koszulkach i bluzkach za kilka złotych oraz zimowych akcesoriach przecenionych do symbolicznych kwot.
Co dokładnie jest przecenione?
W sklepach Pepco w całej Polsce ruszyła wyprzedaż obejmująca zarówno dział dziecięcy, młodzieżowy, jak i damski oraz męski. Na metkach widać wyraźnie:
-
Buty młodzieżowe przecenione do 2 zł
Na zdjęciu metki cena regularna wynosiła 15 zł, a po obniżce to tylko 2 zł.
-
Ciepłe opaski i dodatki zimowe po 2–3 zł
Akcesoria dla dzieci, w tym opaski i czapki, można znaleźć już za 2 zł oraz 3 zł.
-
Bluzy i koszulki dziecięce za kilka złotych
Przykładowo bluza z postacią z „Gremlins” została przeceniona do 14 zł. Wiele zwykłych koszulek dziecięcych kosztuje teraz 4–6 zł.
-
Zimowe kurtki damskie, męskie i dziecięce do –50%
Pepco objęło wyprzedażą odzież zimową, w tym grube kurtki, płaszcze i pikowane modele. Obniżki sięgają połowy ceny.
Dlaczego obniżki są tak duże?
Sieć przygotowuje miejsce na nową kolekcję i dlatego część produktów została radykalnie przeceniona. Dotyczy to m.in.:
-
rzeczy z końcówek serii,
-
modeli sezonowych,
-
rozmiarów pojedynczych lub kończących się,
-
kolekcji licencyjnych dla dzieci.
W niektórych sklepach obniżki wprowadzono wcześniej, a w innych dopiero się pojawiają. Wiele zależy od lokalizacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz uzupełnić garderobę dzieci, kupić dodatki na zimę albo znaleźć tanie ubrania codzienne, teraz jest idealny moment. Przy cenach 2 zł, 5 zł czy 10 zł zakupy stają się realnie opłacalne, szczególnie dla rodzin z dziećmi.
Warto:
-
sprawdzić półki z ostatnimi sztukami,
-
pytać obsługę o dodatkowe przeceny,
-
odwiedzić więcej niż jeden sklep, bo oferta różni się lokalnie.
Wyprzedaż w Pepco to jedna z najmocniejMediaszych akcji cenowych tej zimy. Jeżeli chcesz skorzystać z okazji, warto zrobić to jak najszybciej, bo produkty wyprzedają się błyskawicznie. Sprawdź najbliższy sklep i zobacz, czy te obniżki dotyczą również Twojej lokalizacji.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.