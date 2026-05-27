Gigantyczne kolejki do urzędów. W niektórych miejscach stoją z krzesłami i termosami. Ratują majątki życia
Trzy przesunięcia terminu, 31 gmin z gotowym dokumentem na 2 479 w całej Polsce i urzędnicy otwierający biura o 7:30 na tłum ludzi czekających od świtu. Tak wygląda polska reforma planowania przestrzennego w maju 2026 roku. Sejm właśnie uchwalił kolejne przesunięcie – tym razem do 31 sierpnia. Ale to nie koniec zmian: od 1 stycznia 2027 roku wniosek o warunki zabudowy złożysz tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem działki. Kupujący tracą możliwość sprawdzenia działki przed podpisaniem aktu notarialnego.
Trzecie przesunięcie terminu – historia, która mówi wszystko o skali problemu
Reforma planowania przestrzennego ruszyła z założeniem, że do 31 grudnia 2025 roku każda z 2 479 polskich gmin uchwali plan ogólny – nowy akt prawa miejscowego zastępujący dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny miał rozstrzygnąć, które tereny pozostają budowlane, a które stają się rolnymi, leśnymi lub objętymi ochroną krajobrazu.
Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te założenia. W grudniu 2025 roku plan ogólny miały zaledwie 2 gminy – Pyskowice i Chojnów (przy czym pierwszą wersję planu w Pyskowicach wojewoda unieważnił, zmuszając gminę do ponownego uchwalenia). Ustawodawca przesunął termin do 30 czerwca 2026 roku. W marcu 2026 roku liczba gmin z gotowym planem wzrosła do 31 na 2 400 – zaledwie 1,3 proc. Projekt UD316, przyjęty przez Radę Ministrów 14 kwietnia 2026 roku i uchwalony przez Sejm głosami 241 posłów (przy 3 głosach przeciw i 205 wstrzymujących się), przesuwa termin po raz trzeci – do 31 sierpnia 2026 roku. Bez zmian w prawie ustawa ta musi zostać podpisana przez prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw przed 30 czerwca, inaczej blokada inwestycyjna wejdzie w życie dokładnie tego dnia.
Co grozi, jeśli gmina nie zdąży do 31 sierpnia
Skutki braku planu ogólnego po upływie terminu są automatyczne i natychmiastowe. Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) gmina bez planu ogólnego traci możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Żadna inwestycja na terenach nieobjętych istniejącym MPZP nie będzie mogła ruszyć. Dla właścicieli działek bez MPZP oznacza to całkowitą blokadę budowy na nieokreślony czas – do chwili, gdy gmina uchwali plan, co może zająć kolejne miesiące.
Komisja Europejska obniżyła wymóg KPO z 80 do 50 proc. gmin mających plan do końca sierpnia – ale to dotyczy wyłącznie rozliczenia środków unijnych. Polskie prawo wewnętrzne nadal wymaga planu od każdej gminy bez wyjątku. Jeśli połowa gmin nie zdąży – ponad 1 200 samorządów – to ponad milion właścicieli działek i potencjalnych inwestorów traci możliwość budowy.
31 gmin na 2 400 – dlaczego postęp jest tak wolny
Średni czas procedury planistycznej od zlecenia wykonawcy do uchwalenia planu wynosi 15-20 miesięcy. Sama procedura konsultacji społecznych trwa minimum 2 miesiące i jest obowiązkowa. Do końca sierpnia 2026 roku pozostały 3 miesiące – matematycznie niemożliwe jest, by większość gmin zdążyła, jeśli nie ma jeszcze gotowego projektu.
Dane wiceministra Michała Jarosa z listopada 2025 roku pokazują, na jakim etapie tkwią samorządy: ok. 40 proc. gmin wciąż przygotowuje przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentu – de facto nie zaczęło prac merytorycznych. Zaledwie 30 proc. ma gotowy projekt planu, a tylko 2 proc. przeprowadziło obowiązkowe konsultacje społeczne. Brakuje też rąk do pracy: Polska ma zbyt mało urbanistów i planistów przestrzennych, by obsłużyć równocześnie kilkaset gmin w gorączkowym tempie. Ceny wykonania planu ogólnego wzrosły w ciągu dwóch lat nawet dwukrotnie – z powodu popytu, który wielokrotnie przekracza podaż.
Urzędy oblegane od świtu – skala kolejek po „wuzetki”
Równolegle z chaosem planistycznym trwa wyścig właścicieli działek po decyzje o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. W 2024 roku liczba wydanych decyzji WZ wzrosła o 27 proc. rok do roku – z 141 418 do 180 206. W ponad 330 gminach wzrost wyniósł między 50 a 100 proc., a w niemal 200 gminach przekroczył 100 proc. Dla popularnych działkowych gmin podwarszawskich, nadmorskich i górskich mowa o wzrostach sięgających 200-300 proc. w stosunku do lat poprzednich.
Urzędnicy gmin, którzy w poprzednich latach przyjmowali kilkadziesiąt wniosków WZ miesięcznie, dziś obsługują tę samą liczbę w ciągu tygodnia, a w większych gminach podmiejskich – setki wniosków tygodniowo. Kary finansowe za nieterminowe wydanie decyzji WZ – wynosili 500 zł za każdy dzień opóźnienia – zostały zawieszone do końca 2026 roku. To daje gminom oddech, ale nie rozwiązuje problemu kadrowego. Przy setkach zaległych spraw i kilku urzędnikach obsługujących wydział architektury – kolejka rośnie szybciej niż jest opracowywana.
Które wnioski dają bezterminową WZ – i dlaczego to ma ogromne znaczenie
Tu leży najważniejsza informacja dla właścicieli działek, którą warto znać na pamięć. Wartość decyzji WZ zależy od momentu złożenia wniosku:
|Moment złożenia wniosku
|Ważność decyzji WZ
|Ryzyko po wejściu planu ogólnego
|Przed 16 października 2025 r.
|Bezterminowa – nawet jeśli decyzja uprawomocni się w 2026 r.
|Minimalne – decyzja chroni status działki
|Od 16 października 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.
|5 lat od daty uprawomocnienia
|Średnie – po 5 latach trzeba wystąpić ponownie
|Od 1 września 2026 r.
|5 lat, wyłącznie dla działek w Obszarze Uzupełnienia Zabudowy (OUZ)
|Wysokie – poza OUZ decyzja jest niemożliwa
Bezterminowość dla wniosków złożonych przed 16 października 2025 roku wynika z nowelizacji podpisanej przez prezydenta Nawrockiego 28 listopada 2025 roku. To fundamentalna ochrona: taka decyzja nie wygasa po 5 latach i chroni prawo do zabudowy nawet wtedy, gdy gmina przyjmie plan ogólny z innymi ustaleniami dla danego terenu.
Od 1 stycznia 2027: wniosek o WZ tylko dla właściciela – koniec sprawdzania działki przed zakupem
Ustawa UD316 oprócz przesunięcia terminu planów ogólnych wprowadza zmianę, która uderzy bezpośrednio w dziesiątki tysięcy kupujących działki. Dziś wniosek o WZ może złożyć każda osoba planująca inwestycję – w tym potencjalny nabywca, który chce sprawdzić, czy na działce można wybudować to, co planuje, zanim wyłoży kilkaset tysięcy złotych u notariusza. Od 1 stycznia 2027 roku wniosek WZ złoży wyłącznie osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – czyli właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca, osoba z ograniczonym prawem rzeczowym lub ze stosunku zobowiązaniowego dającego uprawnienie do robót budowlanych.
Skutki dla rynku nieruchomości są poważne. Kupujący działkę za 300 000 zł nie będzie mógł przed podpisaniem aktu notarialnego sprawdzić, czy gmina wyda WZ i na jakich warunkach. Dziedzic, który jeszcze nie załatwił stwierdzenia nabycia spadku – a to minimum 6-8 miesięcy przez sądem – nie złoży wniosku. Dzierżawca gruntu gminnego przez 50 lat nie złoży wniosku, bo dzierżawa standardowo nie daje prawa do dysponowania na cele budowlane.
Polski Związek Firm Deweloperskich ocenia, że zmiana uderzy przede wszystkim w osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne, bo profesjonalni deweloperzy bez trudu zorganizują odpowiednie pełnomocnictwa. Część właścicieli działek zacznie pobierać opłaty za udzielenie pełnomocnictwa potencjalnym kupującym do złożenia wniosku WZ – szacunkowo kilka tysięcy złotych za transakcję. Rząd uzasadnia zmianę chęcią ukrócenia składania wniosków WZ wyłącznie w celu podwyższenia wartości nieruchomości – zjawiska, które w szczytowych gminach podmiejskich generuje po kilkanaście wniosków dla jednej działki od różnych podmiotów.
Gminy podmiejskie Warszawy w centrum problemu
Piaseczno, Lesznowola, Nadarzyn, Józefów, Marki, Ząbki, Wieliszew – to gminy, gdzie presja wniosków WZ jest największa w Polsce. Bliskość stolicy, brak rozbudowanej sieci MPZP i intensywna zabudowa jednorodzinna ostatnich lat tworzą idealny scenariusz dla największego chaosu planistycznego. Część z tych gmin ma zaawansowane projekty planów ogólnych, część wciąż szuka wykonawcy. Właściciel działki w gminie podmiejskiej bez MPZP i bez planu ogólnego po 31 sierpnia 2026 roku nie będzie mógł uzyskać WZ ani MPZP – do czasu uchwalenia planu ogólnego przez tę gminę.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj przed 31 sierpnia – okno się zamyka
1. Sprawdź status planu ogólnego swojej gminy. Wejdź na BIP swojego samorządu i wyszukaj „plan ogólny” lub „POG”. Jeśli gmina ma już uchwalony plan – sprawdź, czy twoja działka trafiła do Obszaru Uzupełnienia Zabudowy (OUZ). Tylko działki w OUZ będą mogły otrzymać WZ po wejściu planu w życie. Jeśli gmina nie ma planu – złóż wniosek WZ teraz, na starych zasadach.
2. Masz wniosek złożony przed 16 października 2025 roku – pilnuj postępu sprawy. Twoja przyszła decyzja będzie bezterminowa, ale tylko jeśli gmina ją wyda. Urzędy są przeciążone i opóźnienia sięgają miesięcy. Masz prawo ponaglić organ na podstawie art. 37 kpa – pismo do organu wyższego rzędu (samorządowe kolegium odwoławcze) z żądaniem wyznaczenia dodatkowego terminu. Kary za zwłokę są zawieszone, ale prawo do ponaglenia istnieje.
3. Planujesz kupić działkę i sprawdzić ją wnioskiem WZ – zrób to przed 1 stycznia 2027 roku. Po tej dacie bez tytułu prawnego do gruntu nie złożysz wniosku. Dziś możesz złożyć wniosek jako osoba planująca inwestycję. Masz na to jeszcze 7 miesięcy. Geodeta potrzebuje 2-6 tygodni na mapę do wniosku, urząd – od miesiąca do kilku miesięcy na decyzję. Nie czekaj do grudnia.
4. Jesteś spadkobiercą działki bez wpisu do księgi wieczystej – działaj natychmiast. Postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku to minimum 6 miesięcy. Wpis do KW po postanowieniu – kolejne 2-4 miesiące. Łącznie do 10 miesięcy. Jeśli termin 1 stycznia 2027 cię dogoni bez wpisu – stracisz możliwość złożenia wniosku WZ bez pełnomocnictwa od współspadkobierców.
5. Uczestniczysz w konsultacjach planu ogólnego – to twoje realne prawo. Jeśli gmina prowadzi konsultacje i projekt planu przewiduje zmianę przeznaczenia twojego terenu z budowlanego na inny – składaj uwagi na piśmie. Gmina ma obowiązek się do nich ustosunkować, a plan uchwalony z naruszeniem procedury konsultacyjnej można zaskarżyć do wojewody lub sądu administracyjnego. Składasz uwagę pocztą lub elektronicznie na adres urzędu gminy, z podaniem numeru działki i konkretnym żądaniem.
