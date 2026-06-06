Gigantyczne podwyżki od lipca. Nawet 8458 zł dla pracowników
1 lipca 2026 roku w polskich szpitalach i przychodniach wejdą w życie nowe minimalne stawki zasadnicze dla personelu medycznego. Podwyżka jest automatyczna – wynika wprost z ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych i nie wymaga żadnych negocjacji między lekarzem a dyrektorem placówki. Podstawą do wyliczeń jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za poprzedni rok.
Pełna siatka od lipca 2026 – kto ile dostanie
Lekarze i dentyści ze specjalizacją będą mieli zagwarantowane ustawowo co najmniej 12 910,16 zł brutto miesięcznie. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją kierunkową – co najmniej 11 485,59 zł brutto. Lekarze stażyści oraz magistrowie pielęgniarstwa z wymaganą specjalizacją bez pełnych uprawnień – co najmniej 8 458,38 zł brutto. Farmaceuci, fizjoterapeuci i pielęgniarki z magistrem bez specjalizacji – 9 081,38 zł brutto. Pozostały personel medyczny ze średnim wykształceniem – 8 369,35 zł brutto. Opiekunowie medyczni – 7 657,06 zł brutto.
To kwoty zasadnicze – czyli punkt startowy, od którego naliczane są dodatki stażowe oraz wynagrodzenia za dyżury nocne i weekendowe. Rzeczywisty przelew na konto jest w praktyce wyższy niż ustawowe minimum.
Dlaczego ten mechanizm w ogóle istnieje
Polska ma około 200 tysięcy czynnych zawodowo lekarzy. Przez lata zbyt niskie wynagrodzenia w publicznych placówkach napędzały emigrację zarobkową wykształconych specjalistów – głównie do Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Automatyczna waloryzacja powiązana ze wskaźnikiem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ma ten odpływ hamować: lekarz nie traci na sile nabywczej, gdy inflacja rośnie, bo jego podstawa płacowa rośnie razem z nią.
Droga do uzyskania pełnych uprawnień specjalisty to minimum 10-12 lat: 6 lat studiów, staż podyplomowy, następnie 4-6 lat specjalizacji kierunkowej. Przy takim czasie inwestycji w wykształcenie gwarantowana siatka płac jest dla tej grupy zawodowej warunkiem pozostania w Polsce – a dla systemu ochrony zdrowia warunkiem posiadania wystarczającej kadry.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.