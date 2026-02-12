Gigantyczne problemy z tymi kartami w całej Polsce. Chaos w sklepach na Tłusty Czwartek
Około godziny 12 w serwisie downdetector pojawiły się zgłoszenia odnośnie kart Visa. Kilkaset osób zgłosiło problem. Firma przyznała, że problemy występują, ale systemy działają prawidłowo. Najprawdopodobniej zawinił partner.
Chaos w sklepach, na stacja i w cukierniach
Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się około godziny 11:20. Klienci próbujący zapłacić kartą Visa w sklepach i punktach usługowych nagle słyszeli, że transakcja została odrzucona. Terminale nie autoryzowały płatności, a na ekranach pojawiały się komunikaty o błędach. Problem dotyczył zarówno kart debetowych (78% zgłoszeń), jak i kredytowych (20% zgłoszeń).
Zgłoszenia napływały z całej Polski – z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Poznania, Łodzi, Katowic, Bydgoszczy, Lublina i Zielonej Góry. Klienci informowali o problemach z płatnościami w popularnych sieciach handlowych. W niektórych sklepach natychmiast pojawiły się komunikaty o awarii i konieczności płacenia gotówką.
Na platformie X jedna z użytkowniczek relacjonowała niepowodzenie płatności w pączkarni, a redaktorzy mediów potwierdzali, że również oni musieli sięgnąć po BLIK lub gotówkę, bo karty Visa odmawiały współpracy. Dla wielu klientów wyjście na zakupy w Tłusty Czwartek skończyło się pośpiechem do najbliższego bankomatu.
TVN24 wysłała zapytanie do przedstawicielstwa Visy w Polsce. W odpowiedzi dostała wiadomość w której potwierdzono problemy, jednak dodano, że „systemy Visa działają prawidłowo”
Visa twierdzi, że wszystko działa – ale terminale milczą
Odpowiedź okazała się prosta – problem tkwił nie w infrastrukturze Visa, lecz w systemie eService, który zarządza największą w Polsce siecią terminali płatniczych.
eService obsługuje ponad 324 tys. terminali w całym kraju. To więcej niż ma drugi operator na rynku – Polskie ePłatności z 270 tys. urządzeń. Oznacza to, że niemal co trzecia transakcja w Polsce jest rozliczana przez eService. Gdy ten system zawodzi, skutki odczuwa cały kraj.
Jak przekazało biuro prasowe eService w rozmowie z dziennikarzami zdiagnozowano problem i usunięto usterkę około godziny 15.00. Rzeczywiście, liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector spadła z ponad 400 do zaledwie 107, a w kolejnych godzinach systematycznie malała. Większość użytkowników kart Visa mogła ponownie dokonywać płatności bez problemów. Awaria została opanowana, ale zostawiła za sobą pytania o stabilność polskiej infrastruktury płatniczej.
Banki reagują
Rzecznik mBanku w oficjalnym komunikacie potwierdził skalę problemu. „Trwa globalna awaria, nie działają karty Visy. Klienci mBanku mogą korzystać z innych opcji płatności – BLIK albo Mastercard” – napisały służby prasowe banku w wiadomości przesłanej dziennikarzom.
To jasny sygnał: problem nie dotyczył pojedynczych banków, lecz centralnego systemu autoryzacji płatności obsługującego terminale eService. PKO BP również potwierdziło, że jeden z operatorów terminali ma awarię i transakcje kartami Visa oraz BLIK-iem nie mogą być realizowane.
Klienci, którzy nie mieli przy sobie gotówki, musieli błyskawicznie przestawiać się na alternatywne metody płatności. BLIK, Mastercard lub tradycyjna gotówka nagle stały się jedynym sposobem na dokończenie zakupów. Niektórzy po prostu opuszczali sklepy, nie mogąc zapłacić – zwłaszcza ci, którzy przywykli do noszenia tylko jednej karty Visa.
To druga awaria eService w ostatnim czasie
Dzisiejsze utrudnienia to nie pierwszy raz, gdy terminale eService zawodzą na masową skalę. 13 września 2025 roku firma zmagała się z podobną awarią, która również sparaliżowała płatności w całej Polsce.
Tamta awaria rozpoczęła się około godziny 12:34 i trwała do 13:35 – łącznie około godziny. Podobnie jak dziś, klienci w sklepach słyszeli komunikaty o konieczności płacenia wyłącznie gotówką. W mediach społecznościowych zawrzało – ludzie relacjonowali chaos w supermarketach, długie kolejki do bankomatów i frustrację sprzedawców, którzy nie wiedzieli, jak obsługiwać klientów bez działających terminali.
Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wtedy zapewniał, że „nic nie wskazuje na to, aby był to atak z zewnątrz”, a przyczyny awarii były przedmiotem wnikliwego badania. Jednak żadne oficjalne wyjaśnienie przyczyn tamtej usterki nie zostało podane do publicznej wiadomości. Teraz historia się powtarza – awaria, zapowiedź wyjaśnień, szybka naprawa i brak konkretów na temat tego, co właściwie poszło nie tak.
Gotówka wraca do łask – przynajmniej na kilka godzin
Dla wielu klientów dzisiejsza awaria była przypomnieniem, że płatności bezgotówkowe, choć wygodne, nie są stuprocentowo niezawodne. Osoby, które przywykły do płacenia wyłącznie kartą lub telefonem, nagle stanęły przed problemem – jak zapłacić za zakupy, gdy terminal odmawia posłuszeństwa?
Ci, którzy mieli przy sobie gotówkę, mogli spokojnie dokończyć transakcję. Reszta musiała biegać do bankomatów, próbować płacić BLIK-iem (który również w niektórych przypadkach sprawiał problemy) lub po prostu rezygnować z zakupów. W niektórych sklepach pojawiły się długie kolejki do kas – nie z powodu tłumu klientów, lecz dlatego, że każda płatność gotówką trwa dłużej niż zbliżenie kartą.
Eksperci od lat przypominają, że posiadanie przynajmniej 100 zł gotówki w portfelu to dobra praktyka właśnie na takie okazje. Dziś wielu ludzi przekonało się o tym na własnej skórze.
Co robić, gdy terminal nie działa?
Awarie płatności zdarzają się rzadko, ale gdy już nastąpią, warto wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić. Jeśli twoja karta Visa (lub inna) zostanie odrzucona przez terminal, nie panikuj – to niekoniecznie oznacza problem z twoim kontem. Może to być awaria operatora terminali, problemy z łącznością lub usterka samego urządzenia.
Kilka praktycznych rad:
- Spróbuj zapłacić inną kartą – jeśli masz Mastercard lub inny rodzaj karty, użyj jej. Dzisiejsza awaria dotyczyła tylko Visa na terminalach eService, więc Mastercard działał bez problemu.
- Użyj BLIK-a – to niezależny system płatności mobilnych, który często działa nawet wtedy, gdy terminale odmawiają współpracy z kartami.
- Zapłać gotówką – to najbardziej niezawodna metoda. Jeśli nie masz przy sobie pieniędzy, znajdź najbliższy bankomat i wypłać kwotę potrzebną do dokończenia zakupów.
- Sprawdź komunikaty na stronie banku lub operatora – banki zazwyczaj informują o większych awariach na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych.
