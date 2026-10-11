Gigantyczne promocje w Aldi od poniedziałku! Kawa aż 56 proc. taniej, śliwki za 3,99 zł. Klienci mogą sporo zaoszczędzić
Aldi przygotowało duże obniżki cen na początek nowego tygodnia. Od poniedziałku, 12 października, w ofercie promocyjnej pojawią się produkty, które regularnie trafiają do koszyków Polaków. Szczególną uwagę przyciąga kawa mielona Woseba w opakowaniu 500 g za 14,99 zł oraz śliwki za 3,99 zł za kilogram. Według opublikowanego zestawienia gazetki obniżki wynoszą odpowiednio 56 i 50 procent.
Nowy tydzień przynosi kolejną odsłonę rywalizacji cenowej między dyskontami. Tym razem Aldi stawia na promocje obejmujące zarówno popularną kawę, jak i sezonowe owoce.
Oferta ma rozpocząć się w poniedziałek, 12 października 2026 roku. To propozycja dla osób planujących codzienne zakupy oraz klientów, którzy szukają okazji do uzupełnienia domowych zapasów.
Kawa Woseba aż 56 procent taniej. Cena zwraca uwagę
Jedną z najmocniejszych propozycji nowej gazetki jest kawa mielona Woseba w opakowaniu 500 g.
Według zestawienia promocyjnego jej cena wyniesie 14,99 zł, co oznacza obniżkę o 56 procent względem ceny odniesienia wskazanej w zestawieniu.
Przy tak dużej przecenie warto zwrócić uwagę na szczegółowe warunki zakupu, w tym ewentualny limit opakowań oraz to, czy rabat wymaga zakupu większej liczby produktów.
Kawa należy do artykułów, które wielu klientów kupuje regularnie. Dlatego nawet kilkunastozłotowa różnica w cenie opakowania może mieć znaczenie dla domowego budżetu.
Śliwki za 3,99 zł za kilogram. Obniżka o połowę
Drugą interesującą promocją są śliwki, których cena od poniedziałku ma wynosić 3,99 zł za kilogram.
Zgodnie z opublikowanym zestawieniem jest to obniżka o 50 procent.
Śliwki można wykorzystać nie tylko jako świeżą przekąskę, ale również do przygotowania ciast, kompotów, deserów i domowych przetworów.
Cena poniżej 4 zł za kilogram może zainteresować szczególnie osoby przygotowujące większe ilości owocowych wypieków.
Nowa oferta Aldi. Warto sprawdzić warunki promocji
Przy zakupach promocyjnych ważna jest nie tylko cena, ale także warunki jej uzyskania.
Poszczególne artykuły mogą być objęte limitami ilościowymi, a okresy obowiązywania promocji nie muszą być jednakowe.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić najnowszą gazetkę Aldi oraz oznaczenia cenowe w sklepie.
Promocje od 12 października. Dwie oferty szczególnie przyciągają uwagę
Kawa Woseba za 14,99 zł i śliwki za 3,99 zł/kg to propozycje, które wyróżniają się wysokością deklarowanych obniżek.
Nowa oferta ma wystartować w poniedziałek, 12 października. Ostateczne warunki zakupu oraz dostępność produktów należy zweryfikować w aktualnej gazetce sieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.