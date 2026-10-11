Wielka akcja w Kauflandzie! Od poniedziałku mięso za 4,99 zł/kg. Rusza trzydniowa wyprzedaż

11 października 2026 13:43 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Kaufland rozpoczyna nowy tydzień od mocnych obniżek cen. Od poniedziałku, 12 października, klienci będą mogli skorzystać z promocji na mięso, owoce i warzywa. Jedną z największych atrakcji oferty „Mocny Start” są ćwiartki z kurczaka za zaledwie 4,99 zł za kilogram. To obniżka o 44 procent. Sieć przecenia również pomidory i winogrona, a rabaty na wybrane produkty sięgają ponad 50 procent. Akcja ma potrwać tylko trzy dni.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowa oferta Kauflandu wystartuje w poniedziałek, 12 października, i potrwa do środy, 14 października 2026 roku.

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Sieć przygotowała promocje obejmujące produkty spożywcze, które często pojawiają się na polskich stołach. Szczególną uwagę zwracają ceny mięsa oraz świeżych warzyw i owoców.

Mięso za 4,99 zł za kilogram. Kaufland obniża cenę o 44 procent

Najmocniejszą propozycją dla osób planujących rodzinne obiady mogą okazać się ćwiartki z kurczaka.

Od poniedziałku ich promocyjna cena ma wynosić 4,99 zł za kilogram.

Według zapowiedzi oferty oznacza to obniżkę o 44 procent.

To cena, która może zainteresować osoby przygotowujące większe porcje posiłków. Ćwiartki z kurczaka można wykorzystać do pieczenia, duszenia oraz przygotowania domowego rosołu.

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Warto jednak pamiętać, że promocja dotyczy konkretnego rodzaju mięsa – ćwiartek z kurczaka, a nie wszystkich produktów drobiowych dostępnych w sklepie.

Winogrona aż 53 procent taniej. Cena spada do 5,99 zł

W nowej ofercie znalazły się również jasne winogrona.

Ich cena ma wynosić 5,99 zł za kilogram, co oznacza przecenę o 53 procent.

To jedna z największych procentowych obniżek w zapowiadanej akcji.

Dla klientów kupujących owoce na co dzień może to być okazja do uzupełnienia domowych zapasów, szczególnie że promocja ma obowiązywać przez ograniczony czas.

Pomidory za 5,99 zł i brokuły za 3,89 zł

Kaufland przygotował również przeceny na warzywa.

W ramach oferty „Mocny Start” pomidory mają kosztować 5,99 zł za kilogram, czyli o 50 procent mniej niż cena odniesienia wskazana w zapowiedzi.

Z kolei brokuł o masie 500 g ma być dostępny za 3,89 zł, po obniżce o 35 procent.

W ten sposób sieć obejmuje akcją zarówno produkty na obiady, jak i składniki codziennych sałatek.

Tylko trzy dni na skorzystanie z promocji

Zapowiadana oferta obejmuje okres od 12 do 14 października.

Najważniejsze ceny przedstawiają się następująco:

Produkt Cena promocyjna Obniżka
Ćwiartki z kurczaka, 1 kg 4,99 zł 44%
Winogrona jasne, 1 kg 5,99 zł 53%
Pomidory, 1 kg 5,99 zł 50%
Brokuł, 500 g 3,89 zł 35%

Przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki promocji w gazetce oraz oznaczenia przy produktach. Niektóre oferty mogą być objęte limitami lub obowiązywać do wyczerpania zapasów.

Kaufland rozpoczyna tydzień mocnymi przecenami

Promocje na mięso, owoce i warzywa należą do tych, które mogą przynieść zauważalne oszczędności przy codziennych zakupach.

Największą uwagę przyciąga cena ćwiartek z kurczaka wynosząca 4,99 zł za kilogram oraz ponad 50-procentowa przecena jasnych winogron.

Akcja „Mocny Start” ma rozpocząć się w poniedziałek, 12 października, i zakończyć w środę, 14 października.

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