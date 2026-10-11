Wielka akcja w Kauflandzie! Od poniedziałku mięso za 4,99 zł/kg. Rusza trzydniowa wyprzedaż
Kaufland rozpoczyna nowy tydzień od mocnych obniżek cen. Od poniedziałku, 12 października, klienci będą mogli skorzystać z promocji na mięso, owoce i warzywa. Jedną z największych atrakcji oferty „Mocny Start” są ćwiartki z kurczaka za zaledwie 4,99 zł za kilogram. To obniżka o 44 procent. Sieć przecenia również pomidory i winogrona, a rabaty na wybrane produkty sięgają ponad 50 procent. Akcja ma potrwać tylko trzy dni.
Nowa oferta Kauflandu wystartuje w poniedziałek, 12 października, i potrwa do środy, 14 października 2026 roku.
Sieć przygotowała promocje obejmujące produkty spożywcze, które często pojawiają się na polskich stołach. Szczególną uwagę zwracają ceny mięsa oraz świeżych warzyw i owoców.
Mięso za 4,99 zł za kilogram. Kaufland obniża cenę o 44 procent
Najmocniejszą propozycją dla osób planujących rodzinne obiady mogą okazać się ćwiartki z kurczaka.
Od poniedziałku ich promocyjna cena ma wynosić 4,99 zł za kilogram.
Według zapowiedzi oferty oznacza to obniżkę o 44 procent.
To cena, która może zainteresować osoby przygotowujące większe porcje posiłków. Ćwiartki z kurczaka można wykorzystać do pieczenia, duszenia oraz przygotowania domowego rosołu.
Warto jednak pamiętać, że promocja dotyczy konkretnego rodzaju mięsa – ćwiartek z kurczaka, a nie wszystkich produktów drobiowych dostępnych w sklepie.
Winogrona aż 53 procent taniej. Cena spada do 5,99 zł
W nowej ofercie znalazły się również jasne winogrona.
Ich cena ma wynosić 5,99 zł za kilogram, co oznacza przecenę o 53 procent.
To jedna z największych procentowych obniżek w zapowiadanej akcji.
Dla klientów kupujących owoce na co dzień może to być okazja do uzupełnienia domowych zapasów, szczególnie że promocja ma obowiązywać przez ograniczony czas.
Pomidory za 5,99 zł i brokuły za 3,89 zł
Kaufland przygotował również przeceny na warzywa.
W ramach oferty „Mocny Start” pomidory mają kosztować 5,99 zł za kilogram, czyli o 50 procent mniej niż cena odniesienia wskazana w zapowiedzi.
Z kolei brokuł o masie 500 g ma być dostępny za 3,89 zł, po obniżce o 35 procent.
W ten sposób sieć obejmuje akcją zarówno produkty na obiady, jak i składniki codziennych sałatek.
Tylko trzy dni na skorzystanie z promocji
Zapowiadana oferta obejmuje okres od 12 do 14 października.
Najważniejsze ceny przedstawiają się następująco:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Ćwiartki z kurczaka, 1 kg
|4,99 zł
|44%
|Winogrona jasne, 1 kg
|5,99 zł
|53%
|Pomidory, 1 kg
|5,99 zł
|50%
|Brokuł, 500 g
|3,89 zł
|35%
Przed zakupami warto sprawdzić szczegółowe warunki promocji w gazetce oraz oznaczenia przy produktach. Niektóre oferty mogą być objęte limitami lub obowiązywać do wyczerpania zapasów.
Kaufland rozpoczyna tydzień mocnymi przecenami
Promocje na mięso, owoce i warzywa należą do tych, które mogą przynieść zauważalne oszczędności przy codziennych zakupach.
Największą uwagę przyciąga cena ćwiartek z kurczaka wynosząca 4,99 zł za kilogram oraz ponad 50-procentowa przecena jasnych winogron.
Akcja „Mocny Start” ma rozpocząć się w poniedziałek, 12 października, i zakończyć w środę, 14 października.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.