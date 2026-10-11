Płacisz czynsz i myślisz, że zarabiasz za dużo na pomoc? Ten próg może cię zaskoczyć – wiele osób może dostać pomoc
Pracujesz albo pobierasz emeryturę i zakładasz, że dopłata do mieszkania ci nie przysługuje? Warto sprawdzić zasady. Przy gospodarstwie jednoosobowym próg dochodu wynosi obecnie 3561,42 zł miesięcznie, a jego niewielkie przekroczenie nie zawsze oznacza odmowę. Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać również właścicielom mieszkań i osobom wynajmującym lokale na rynku prywatnym. O przyznaniu pomocy decydują jednak także powierzchnia mieszkania, ponoszone wydatki i pozostałe warunki.
3561,42 zł dla jednej osoby. W rodzinie obowiązuje inny limit
Aktualne kryterium dochodowe wynosi 3561,42 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz 2671,07 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Liczy się średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W przypadku dwóch osób podstawowy próg odpowiada więc łącznemu dochodowi 5342,14 zł miesięcznie, a przy czterech osobach — 10 684,28 zł. Są to dochody obliczane według zasad dotyczących świadczenia, a nie po prostu suma wynagrodzeń brutto z umów o pracę.
Kwoty wynikają z przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2025 rok, które według GUS wyniosło 8903,56 zł. Podstawowy próg dla osoby mieszkającej samotnie stanowi 40 proc. tej kwoty, natomiast dla gospodarstwa wieloosobowego — 30 proc. na każdego jego członka. Kryterium jest więc powiązane ze wskaźnikiem wynagrodzeń. Nie należy oceniać swoich szans na podstawie dawnych kwot znalezionych w starszym poradniku.
Dochód to nie pensja brutto ani każdy przelew na konto
Warszawski urząd wyjaśnia, że przy dochodach podlegających opodatkowaniu uwzględnia się ustawowe odliczenia, między innymi koszty uzyskania przychodu, należny podatek oraz odpowiednie składki społeczne i zdrowotne. Znaczenie mogą mieć również inne źródła dochodu, a działalność gospodarcza wymaga zastosowania właściwych dla niej zasad. Dlatego samo spojrzenie na kwotę brutto na umowie albo końcową sumę wpływów na rachunku może prowadzić do błędnego wniosku. Do oceny potrzebne są dokumenty dotyczące poszczególnych źródeł dochodu.
Trzymiesięczna średnia ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy zarobki się zmieniają. Jeżeli osoba mieszkająca samotnie osiągnęła w kolejnych miesiącach dochód uwzględniany przy dodatku w wysokości 3300 zł, 3500 zł i 3700 zł, średnia wynosi 3500 zł miesięcznie. Jeden miesiąc powyżej progu nie przekreśla więc automatycznie możliwości uzyskania świadczenia. Ten przykład pokazuje wyłącznie spełnienie kryterium dochodowego — pozostałe warunki urząd sprawdza osobno.
Przekroczenie progu nie zawsze zamyka drogę do pomocy
Przepisy przewidują możliwość obniżenia dodatku o nadwyżkę dochodu ponad kryterium. Dla przykładu: osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo ma średni miesięczny dochód 3661,42 zł, czyli o 100 zł przekracza próg. Jeżeli dodatek wyliczony przed zastosowaniem tego pomniejszenia wynosiłby 500 zł, po odjęciu nadwyżki pozostałoby 400 zł miesięcznie. To przykład mechanizmu, a nie obietnica konkretnej wypłaty. Jeśli nadwyżka pochłonie wyliczoną pomoc albo kwota spadnie poniżej ustawowego minimum, dodatek nie zostanie przyznany.
Metraż może zdecydować o przyznaniu dodatku
Drugim ważnym warunkiem jest powierzchnia mieszkania. Dla jednej osoby powierzchnia normatywna wynosi 35 m², ale przepisy dopuszczają jej przekroczenie o 30 proc. Oznacza to, że osoba mieszkająca samotnie może co do zasady ubiegać się o dodatek przy lokalu o powierzchni do 45,5 m². Sam fakt, że mieszkanie ma więcej niż 35 m², nie wyklucza więc pomocy. Przy większej liczbie domowników dopuszczalny metraż rośnie.
|Liczba osób w gospodarstwie
|Powierzchnia normatywna
|Powierzchnia z dopuszczalnym przekroczeniem o 30 proc.
|1
|35 m²
|45,5 m²
|2
|40 m²
|52 m²
|3
|45 m²
|58,5 m²
|4
|55 m²
|71,5 m²
|5
|65 m²
|84,5 m²
|6
|70 m²
|91 m²
Istnieje również możliwość przekroczenia powierzchni normatywnej o 50 proc., jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w całkowitej powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 proc. Dla jednej osoby oznacza to maksymalnie 52,5 m², ale z dodatkowym warunkiem dotyczącym układu mieszkania. Powierzchnię normatywną zwiększa się ponadto o 15 m², gdy w gospodarstwie mieszka osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku lub wymagająca oddzielnego pokoju na podstawie odpowiedniego orzeczenia.
Własne mieszkanie nie przekreśla szans. Ile można dostać?
O dodatek mogą występować między innymi najemcy i podnajemcy, osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu oraz właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych. Pomoc nie jest ograniczona do mieszkań komunalnych ani do emerytów. Trzeba jednak rzeczywiście zajmować lokal i spełniać warunki świadczenia. W określonych przypadkach uprawnione są również osoby bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny.
Wysokość dodatku zależy od dochodu, liczby domowników i wydatków uznawanych do obliczenia pomocy. W gospodarstwie jednoosobowym od tych wydatków odejmuje się zasadniczo 15 proc. dochodu. Przyjmijmy przykładowo dochód 3000 zł, mieszkanie o powierzchni 30 m² i 850 zł wydatków zaakceptowanych do wyliczenia świadczenia. Udział własny wynosi 450 zł, a różnica — 400 zł miesięcznie. To uproszczone wyliczenie przy wskazanych założeniach, przed ewentualnymi innymi korektami.
Nie każdy koszt mieszkania jest jednak uwzględniany w pełnej wysokości. Do obliczeń mogą wejść między innymi czynsz, określone opłaty eksploatacyjne, ogrzewanie, woda i odbiór odpadów. Przy lokalu spoza zasobu gminy część wydatków podlega ograniczeniu do poziomu właściwego dla zasobu komunalnego. Wysoki czynsz ustalony z prywatnym właścicielem nie oznacza zatem, że urząd przyjmie całą tę kwotę jako podstawę dopłaty.
Gdzie złożyć wniosek w Warszawie?
W Warszawie dokumenty składa się w urzędzie dzielnicy właściwej dla położenia mieszkania, w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub wydziale zajmującym się dodatkami mieszkaniowymi. Na stronie Warszawa 19115 dostępne są formularz wniosku, deklaracja dochodów i wymagane załączniki. Potrzebne są między innymi dokumenty dotyczące dochodów z trzech poprzednich miesięcy kalendarzowych oraz wydatków mieszkaniowych z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Zależnie od sytuacji trzeba również potwierdzić powierzchnię, wyposażenie lokalu lub szczególne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
Postępowanie jest bezpłatne, a decyzja może zostać poprzedzona wywiadem środowiskowym. Dodatek przyznaje się na sześć miesięcy, od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku. Zasadniczo trafia on do zarządcy lub osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal i zmniejsza kwotę, którą mieszkaniec musi pokryć sam. Nie zwalnia to z opłacania pozostałej części rachunków.
Jak sprawdzić swoje szanse bez zgadywania?
Najlepiej zacząć od zebrania dokumentów dochodowych, aktualnego zestawienia opłat i informacji o powierzchni mieszkania. Z tymi danymi można skontaktować się z właściwym urzędem dzielnicy i ustalić, jakie załączniki są potrzebne w konkretnej sytuacji. Warto zrobić to również wtedy, gdy dochód nieznacznie przekracza próg albo mieszkanie jest większe od powierzchni normatywnej. Przepisy przewidują rozwiązania dla obu tych przypadków, a samodzielne założenie, że pomoc na pewno nie przysługuje, może oznaczać rezygnację z dopłaty, o którą można się skutecznie ubiegać.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.