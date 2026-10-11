Polacy mogą pocałować klamkę! Urzędy pracują do 18:00, ale jest ważny haczyk. Wiele osób o tym nie wie
Wydłużone godziny pracy urzędów miały ułatwić Polakom załatwianie spraw po pracy. Okazuje się jednak, że można przyjść do urzędu przed godziną 18:00 i odejść z niczym. Wszystko zależy od tego, do jakiego okienka chcemy się dostać. W Warszawie nawet w jednym budynku obowiązują różne godziny obsługi. Dowód osobisty można jeszcze załatwić, ale punkt paszportowy będzie już zamknięty. Różnice dotyczą również ZUS, urzędów skarbowych i NFZ.
Wydłużenie godzin obsługi interesantów to jedna ze zmian wprowadzonych w administracji publicznej. Jej założenie było proste: obywatele powinni mieć możliwość załatwienia spraw urzędowych bez konieczności brania urlopu lub wcześniejszego wychodzenia z pracy.
Problem w tym, że nowe zasady nie obejmują wszystkich instytucji w identyczny sposób.
W praktyce godziny obsługi mogą różnić się nie tylko między urzędami, ale nawet między stanowiskami znajdującymi się pod jednym adresem.
Urzędy do 18:00. Jest jednak poważne zastrzeżenie
Zgodnie z regulacjami dotyczącymi administracji rządowej urzędy wykonujące zadania związane z obsługą interesantów powinny zapewniać taką obsługę co najmniej jednego dnia w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00.
Szefowa Służby Cywilnej zaleciła, aby dniem wydłużonej obsługi był poniedziałek, chyba że lokalne warunki uzasadniają inne rozwiązanie.
Nie oznacza to jednak, że każdy urząd w Polsce musi być otwarty do 18:00 w poniedziałki.
Regulacje dotyczą przede wszystkim administracji rządowej oraz określonych urzędów państwowych. Nie obejmują automatycznie wszystkich jednostek samorządowych, placówek ZUS czy NFZ.
Co więcej, zasady te już obowiązują. Nie jest to zmiana, która dopiero wejdzie w życie 12 października 2026 roku.
Jeden budynek, dwa okienka. W jednym zdążysz, w drugim już nie
Szczególnie zaskakująca sytuacja występuje w Warszawie.
W Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy ulicy Grochowskiej 274 mieszkańcy mogą załatwiać między innymi sprawy związane z dowodami osobistymi, meldunkiem i rejestracją samochodów.
Miejskie stanowiska obsługi mieszkańców działają w poniedziałki do godziny 18:00.
W tym samym budynku funkcjonuje jednak terenowy punkt paszportowy podlegający administracji wojewody.
Ten przyjmuje interesantów w poniedziałki od 10:00 do 17:30.
Oznacza to, że osoba, która pojawi się w budynku o godzinie 17:40, może jeszcze zdążyć do stanowiska obsługującego dowody osobiste, ale na złożenie wniosku paszportowego będzie już za późno.
Różnica wynosi zaledwie pół godziny, ale może oznaczać konieczność ponownej wizyty.
ZUS zamyka się wcześniej. Uwaga na poniedziałkowe godziny
Kolejna istotna różnica dotyczy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Choć ZUS jest instytucją państwową, nie podlega omawianym zasadom organizacji czasu pracy służby cywilnej.
Według harmonogramu wskazanego w materiałach ZUS placówki obsługują klientów w poniedziałki od 8:00 do 17:00.
Od wtorku do piątku standardowe godziny obsługi to 8:00–15:00.
Oznacza to, że przyjście do placówki ZUS w poniedziałek o godzinie 17:30 może skończyć się zastaniem zamkniętej sali obsługi.
Nie należy więc zakładać, że skoro administracja rządowa wydłużyła godziny przyjmowania interesantów, identyczne zasady obowiązują w ZUS.
Urzędy skarbowe do 18:00. Tu poniedziałek może być najlepszym dniem
Inaczej wygląda sytuacja w Krajowej Administracji Skarbowej.
Urzędy skarbowe należą do administracji rządowej i stosują wydłużone godziny obsługi klientów.
W warszawskich urzędach skarbowych, między innymi Warszawa-Wawer, Warszawa-Targówek i Warszawa-Ursynów, poniedziałkowa obsługa odbywa się według wskazanego harmonogramu od 8:00 do 18:00.
Od wtorku do piątku interesanci są przyjmowani od 8:00 do 15:00.
Dla osób pracujących w standardowych godzinach poniedziałek może być zatem najwygodniejszym dniem na osobiste załatwienie spraw podatkowych.
Wiele formalności można również przeprowadzić elektronicznie za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego.
NFZ do 18:00, ale numerek można stracić wcześniej
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przy ulicy Chałubińskiego 8 w Warszawie obsługuje interesantów w poniedziałki od 8:00 do 18:00.
Od wtorku do piątku obsługa odbywa się od 8:00 do 16:00.
Jest jednak ważny szczegół: według informacji zawartych w zestawieniu godziny wydawania numerków mogą być krótsze niż godziny działania sali obsługi.
W poniedziałki numerki mają być wydawane do 17:30.
To oznacza, że nawet dotarcie do instytucji przed zamknięciem nie musi gwarantować przyjęcia interesanta.
Wydłużone godziny nie oznaczają, że wszystkie urzędy stosują nowe zasady
Dane Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pokazują, jak wygląda wdrażanie wydłużonych godzin obsługi.
W badaniu uczestniczyło 1698 urzędów, czyli około 97 procent jednostek objętych ankietą.
Spośród urzędów wykonujących zadania związane z obsługą interesantów 75 procent deklarowało wydłużone godziny przyjmowania obywateli.
W 76 procentach przypadków dodatkowym dniem obsługi był poniedziałek.
Wyniki pokazują, że rozwiązanie jest szeroko stosowane, ale nie oznacza identycznych godzin otwarcia każdej instytucji.
Gdzie załatwisz sprawę w Warszawie w poniedziałek?
|Sprawa
|Godziny obsługi
|Dowód osobisty w delegaturze miejskiej
|8:00–18:00
|Meldunek
|8:00–18:00
|Rejestracja samochodu
|8:00–18:00
|Prawo jazdy
|8:00–18:00
|Paszport w warszawskich punktach MUW
|10:00–17:30
|Sprawy podatkowe w urzędzie skarbowym
|8:00–18:00
|Sprawy w ZUS
|8:00–17:00
|Mazowiecki NFZ
|8:00–18:00
Podane godziny dotyczą wskazanych rodzajów placówek i standardowych harmonogramów. Przed wizytą należy sprawdzić aktualne informacje dla konkretnego punktu.
Uwaga na paszporty. Nie trzeba iść do urzędu w swojej dzielnicy
Osoby planujące złożenie wniosku paszportowego mają możliwość wyboru punktu obsługi.
Nie obowiązuje rejonizacja. Wniosek można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania.
W Warszawie działają między innymi punkty przy ulicy Kruczej 5/11, Floriańskiej 10 i alei Komisji Edukacji Narodowej 61.
W poniedziałki przyjmują one zasadniczo od 10:00 do 17:30.
Trzeba jednak pamiętać o systemach kolejkowych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki informuje, że liczba wydawanych numerków jest ograniczona.
Przyjście kilka minut przed zamknięciem nie gwarantuje więc, że uda się załatwić sprawę.
Jedna pomyłka może oznaczać kolejną wizytę
Najważniejsza zasada jest prosta: przed wyjściem z domu trzeba sprawdzić godziny obsługi konkretnej sprawy, a nie tylko godziny otwarcia budynku.
W jednym urzędzie kancelaria może działać do 18:00, wydział obsługi mieszkańców do 17:30, a inne stanowisko jeszcze krócej.
Szczególną ostrożność powinny zachować osoby planujące wizytę po pracy, gdy czasu na załatwienie formalności jest niewiele.
Wydłużone godziny obsługi rzeczywiście obowiązują, ale hasło „urzędy czynne do 18:00” nie daje gwarancji, że każde okienko będzie dostępne do tej godziny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.