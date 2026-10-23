Gigantyczne promocje w Biedronce! Nawet 70 proc. taniej, produkty 2+1 gratis i za symboliczną złotówkę. Tylko do soboty
Biedronka przygotowała prawdziwą ofensywę promocji na zakończenie tygodnia. W piątek 23 i sobotę 24 października klienci mogą skorzystać z rabatów na kawę, słodycze, kosmetyki, wędliny, napoje, a nawet pieluchy dla dzieci. Wśród najciekawszych okazji znalazły się produkty 2+1 gratis, drugi artykuł aż 70 proc. taniej oraz promocje, w których wybrane produkty można kupić za symboliczną złotówkę. Czasu zostało jednak niewiele — oferta kończy się już w sobotę.
Wielka wyprzedaż w Biedronce. Dziewięć promocji na dwa dni
Biedronka rozpoczęła kolejną akcję promocyjną, która może przyciągnąć klientów planujących weekendowe zakupy.
Tym razem sieć przygotowała szeroką ofertę obejmującą zarówno podstawowe produkty spożywcze, jak i artykuły dla dzieci oraz środki higieniczne.
Promocje obowiązują od piątku 23 października do soboty 24 października 2026 roku.
Na specjalnej stronie gazetki sieć prezentuje dziewięć ofert, wśród których znalazły się rabaty procentowe, produkty gratis oraz okazje wymagające zakupu określonej liczby artykułów.
Największą uwagę zwracają promocje 2+1 gratis, obniżka o 70 proc. na drugi produkt oraz oferty za 1 zł.
Wszystkie produkty Madero 2+1 gratis. Można mieszać dowolnie
Jedną z propozycji jest promocja na produkty marki Madero.
Biedronka oferuje wszystkie artykuły tej marki w formule 2+1 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich zostanie naliczony bezpłatnie, zgodnie z zasadami promocji.
Co ważne, oferta obejmuje możliwość mieszania różnych produktów marki Madero.
Dzięki temu klienci nie muszą kupować trzech identycznych opakowań.
To okazja dla osób, które regularnie sięgają po sosy, majonezy i inne produkty tej marki.
Przed zakupem warto sprawdzić szczegółowe warunki akcji, w tym ewentualne limity oraz wymóg użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Kiełbasy śląskie aż 70 proc. taniej. Drugi produkt z ogromnym rabatem
Kolejna promocja dotyczy wszystkich kiełbas śląskich marki Kraina Wędlin.
W ramach oferty drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem wynoszącym aż 70 proc.
Biedronka umożliwia mieszanie produktów objętych promocją.
Przykładowo, jeśli dwa opakowania kosztują po 10 zł, klient zapłaci 10 zł za pierwsze i 3 zł za drugie.
Łącznie daje to 13 zł zamiast 20 zł.
To oszczędność 7 zł na dwóch produktach.
Warto pamiętać, że 70-procentowa obniżka dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów.
Wszystkie produkty Vital Fresh 2+1 gratis
Biedronka przygotowała również ofertę na produkty marki Vital Fresh.
W tym przypadku obowiązuje promocja 2+1 gratis.
To oznacza możliwość otrzymania trzeciego produktu bez dodatkowej opłaty przy spełnieniu warunków akcji.
Oferta może zainteresować klientów, którzy podczas weekendowych zakupów chcą uzupełnić domowe zapasy.
W przypadku promocji wielosztukowych szczególnie ważne jest sprawdzenie cen poszczególnych produktów oraz zasad naliczania rabatu.
Wszystkie produkty Dermo 50 proc. taniej na drugi artykuł
W gazetce znalazła się także promocja na produkty marki Dermo.
Drugi produkt objęty akcją jest tańszy o 50 proc.
To propozycja dla osób, które chcą kupić więcej niż jeden kosmetyk lub produkt pielęgnacyjny.
Przy dwóch artykułach w tej samej cenie klient zapłaci łącznie równowartość półtora produktu.
Ostateczna oszczędność zależy jednak od cen wybranych opakowań oraz szczegółowych zasad promocji.
Słodycze za złotówkę. Biedronka przygotowała kolejną ofertę
Jedną z najbardziej przyciągających uwagę promocji jest akcja obejmująca wybrane słodycze.
Na gazetce pojawia się oferta, w której drugi produkt można otrzymać za 1 zł.
To rozwiązanie może zainteresować osoby kupujące słodkie przekąski na weekend lub planujące uzupełnienie zapasów.
Należy jednak zwrócić uwagę, że cena 1 zł dotyczy produktu objętego odpowiednim mechanizmem promocji.
Nie oznacza to, że wszystkie słodycze widoczne na półce kosztują złotówkę.
Napoje energetyczne i napoje gazowane w promocji 3+3 gratis
Wśród weekendowych okazji znalazły się także wybrane napoje energetyczne oraz napoje gazowane.
Biedronka oferuje je w formule 3+3 gratis.
Oznacza to, że przy zakupie sześciu produktów objętych promocją trzy mogą zostać naliczone bezpłatnie, zgodnie z warunkami akcji.
To jedna z najmocniejszych ofert wielosztukowych w gazetce.
Klienci powinni jednak pamiętać, że promocja wymaga zakupu większej liczby produktów.
Warto też sprawdzić, które napoje i pojemności rzeczywiście są objęte rabatem.
Mleko Bebilon Advance 1+1 gratis
Biedronka przygotowała również promocję dla rodziców.
Oferta obejmuje wybrane mleka Bebilon Advance w opakowaniach o gramaturze 1000 g.
W gazetce widoczny jest mechanizm 1+1 gratis.
Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją jeden można otrzymać bez dodatkowej opłaty, zgodnie z regulaminem.
Przed zakupem należy sprawdzić dokładny wariant produktu, jego przeznaczenie wiekowe oraz warunki akcji.
Mleko modyfikowane powinno być dobierane do potrzeb dziecka. Promocja cenowa nie powinna być powodem do zmiany stosowanego preparatu bez uzasadnienia.
Pieluchy Dada Extra Care. Drugi produkt za 1 zł
Na liście weekendowych okazji znalazły się również pieluchy Dada Extra Care.
Biedronka przygotowała promocję, w której drugi produkt objęty akcją można kupić za 1 zł.
Dla rodziców małych dzieci może to oznaczać znaczną oszczędność, szczególnie jeśli regularnie kupują pieluchy tej marki.
Warto jednak upewnić się, które rozmiary i opakowania są objęte ofertą.
Należy też sprawdzić, czy obowiązują ograniczenia liczby produktów kupowanych w promocji.
Promocje tylko do soboty. Nie każdy rabat naliczy się automatycznie
Wszystkie przedstawione oferty obowiązują w dniach 23–24 października 2026 roku.
W przypadku promocji wielosztukowych trzeba pamiętać, że rabaty są naliczane dopiero po spełnieniu określonych warunków.
Może to oznaczać konieczność zakupu dwóch, trzech lub sześciu produktów, a w części akcji również użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Przed podejściem do kasy warto sprawdzić oznaczenia cenowe i szczegółowe regulaminy promocji.
Najważniejsze: w Biedronce do soboty obowiązują promocje 2+1 gratis, 3+3 gratis, 1+1 gratis, rabat 70 proc. na drugi produkt oraz oferty, w których wybrane artykuły można kupić za 1 zł. To szeroka akcja obejmująca produkty spożywcze, kosmetyki i artykuły dla dzieci.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.