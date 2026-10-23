W sobotę wielka promocja w ALDI. Ceny spadają nawet o 90 proc. Klienci mają ostatnią szansę na zakupy
Sobota 24 października zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie dla klientów ALDI. Sieć przygotowała specjalną jednodniową ofertę, a jednocześnie kończy kilka dużych promocji weekendowych. Wśród okazji znalazły się kawa, słodycze, masło, mięso i artykuły gospodarstwa domowego. Niektóre rabaty sięgają nawet 90 proc. na drugi produkt. Jest jednak haczyk: część obniżek obowiązuje wyłącznie przy zakupie określonej liczby sztuk.
W sobotę ALDI rusza z dodatkową ofertą. Tylko jeden dzień na zakupy
W sobotę 24 października 2026 roku klienci ALDI będą mogli skorzystać ze specjalnej jednodniowej oferty.
Sieć przygotowała oddzielną gazetkę zatytułowaną „Tylko w sobotę”, w której znalazły się między innymi słodycze, kawa oraz produkty przydatne kierowcom.
Jednocześnie sobota będzie ostatnim dniem obowiązywania aktualnej oferty weekendowej, obejmującej popularne artykuły spożywcze.
Oznacza to, że podczas jednej wizyty w sklepie będzie można skorzystać zarówno z promocji jednodniowych, jak i z rabatów obowiązujących już od kilku dni.
Bombonierki za 9,99 zł i kawa za 49,99 zł. Specjalne ceny tylko w sobotę
W jednodniowej ofercie ALDI znalazły się bombonierki Toffifee o gramaturze 125 g.
W sobotę mają kosztować 9,99 zł za opakowanie.
To propozycja dla osób szukających słodkiego dodatku do weekendowej kawy lub niewielkiego upominku.
W tej samej gazetce pojawiła się kawa mielona Tchibo w opakowaniu 500 g za 49,99 zł.
Warto zwrócić uwagę na gramaturę, ponieważ w sklepach dostępne są również inne warianty i wielkości opakowań kawy.
ALDI przygotowało też ofertę dla kierowców. Zimowy płyn do spryskiwaczy Ride Go w czterolitrowym opakowaniu ma kosztować 19,99 zł.
To produkt szczególnie przydatny jesienią, kiedy kierowcy przygotowują samochody do niższych temperatur.
Drugi produkt aż 90 proc. taniej. Ta promocja kończy się w sobotę
Jedną z najmocniejszych okazji aktualnej oferty ALDI jest promocja na ręczniki papierowe Kokett Giga Rolka.
Cena regularna jednej rolki wynosi 14,99 zł.
W ramach promocji druga sztuka jest tańsza o 90 proc. i kosztuje 1,49 zł.
Za dwa produkty klient zapłaci łącznie 16,48 zł.
Oznacza to średnio 8,24 zł za rolkę.
Ważne jest jednak, że rabat dotyczy drugiego produktu. Nie oznacza to obniżenia ceny każdej rolki o 90 proc.
Oferta kończy się w sobotę 24 października.
Kawa Jacobs 1+1 gratis. Można zaoszczędzić niemal 90 zł
Dużą uwagę może przyciągnąć również promocja na kawę ziarnistą Jacobs w kilogramowych opakowaniach.
ALDI oferuje ją w formule 1+1 gratis.
Cena jednego opakowania wynosi 89,99 zł.
Przy zakupie dwóch kilogramowych paczek klient zapłaci więc łącznie 89,99 zł zamiast 179,98 zł.
Oszczędność wynosi 89,99 zł, a średnia cena jednego kilograma kawy spada do około 45 zł.
To szczególnie interesująca oferta dla gospodarstw domowych, w których regularnie używa się ekspresu do kawy.
Promocja jest jednak uzależniona od zakupu dwóch opakowań.
Masło po 3,99 zł. Trzeba kupić dwie sztuki
W sobotę kończy się również oferta na masło ekstra Łaciate o gramaturze 200 g.
Cena promocyjna wynosi 3,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch sztuk.
Cena przed obniżką wynosiła 5,99 zł.
Kupując dwa opakowania w promocji, klient zapłaci łącznie 7,98 zł zamiast 11,98 zł.
Oszczędność wynosi 4 zł.
To produkt, który można wykorzystać zarówno do codziennych kanapek, jak i domowych wypieków.
Warto jednak pamiętać, że promocyjna cena jednostkowa jest związana z warunkiem zakupu dwóch opakowań.
Wielka przecena owoców i warzyw. Winogrona aż 65 proc. taniej
Wśród promocji kończących się w sobotę znalazły się także świeże owoce i warzywa.
Szczególną uwagę zwracają ciemne winogrona, których cena spadła z 19,99 zł do 6,99 zł za kilogram.
To obniżka o około 65 proc.
Tańsze są również pomidory malinowe. Kilogram kosztuje 7,99 zł zamiast 12,99 zł.
W ofercie znalazły się także polskie śliwki za 4,49 zł za kilogram oraz awokado za 3,99 zł za sztukę.
Dla osób planujących większe weekendowe zakupy oznacza to możliwość połączenia promocji na produkty świeże z rabatami na kawę, nabiał i artykuły do domu.
Kurczak za 7,99 zł za kilogram. ALDI przeceniło także mięso
W ofercie weekendowej znalazł się również kurczak bez podrobów marki Mięsne Specjały.
Cena promocyjna wynosi 7,99 zł za kilogram.
Przed obniżką kilogram kosztował 10,99 zł.
Oznacza to oszczędność 3 zł na każdym kilogramie, czyli rabat wynoszący około 27 proc.
W gazetce pojawiła się również oferta na mięso mielone z łopatki wieprzowej Dolina Dobra w opakowaniu 400 g, w cenie 12,49 zł.
Przed zakupem warto sprawdzić dokładne warunki promocji wielosztukowych oraz oznaczenia umieszczone przy produktach na półkach.
Co warto kupić w ALDI w sobotę 24 października?
Najważniejsze promocje przedstawiają się następująco:
|Produkt
|Cena lub promocja
|Toffifee, 125 g
|9,99 zł
|Kawa mielona Tchibo, 500 g
|49,99 zł
|Płyn zimowy Ride Go, 4 l
|19,99 zł
|Kawa ziarnista Jacobs, 1 kg
|1+1 gratis
|Ręcznik Kokett Giga Rolka
|Druga sztuka 90% taniej
|Masło Łaciate, 200 g
|3,99 zł/szt. przy zakupie 2
|Winogrona ciemne, 1 kg
|6,99 zł
|Pomidory malinowe, 1 kg
|7,99 zł
|Śliwki polskie, 1 kg
|4,49 zł
|Kurczak bez podrobów, 1 kg
|7,99 zł
Trzeba pamiętać, że nie wszystkie wymienione produkty należą do jednodniowej akcji. Część promocji rozpoczęła się wcześniej i kończy się właśnie 24 października.
Ostatnia szansa na duże rabaty. Warto sprawdzić warunki
Sobota 24 października będzie ostatnim dniem kilku aktualnych promocji ALDI.
Największe procentowe obniżki dotyczą ofert wielosztukowych, w których rabat jest naliczany dopiero po zakupie odpowiedniej liczby produktów.
Nie należy więc utożsamiać hasła „90 proc. taniej” z przeceną całego asortymentu o taką wartość.
Przed zakupami warto sprawdzić ceny jednostkowe, gramatury i dostępność produktów w konkretnym sklepie.
Najważniejsze: w sobotę ALDI uruchamia jednodniową ofertę, a jednocześnie kończy promocje obejmujące między innymi kawę Jacobs 1+1 gratis, ręczniki papierowe z rabatem 90 proc. na drugą sztukę, masło za 3,99 zł i winogrona za 6,99 zł za kilogram.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.